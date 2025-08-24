Paro de operadores aéreos: los vuelos afectados y cómo hacer el reclamo a las aerolíneas

Entre las 19 y las 22 de este domingo 24 de agosto se desarrollará la segunda jornada de protesta de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que nuclea a los controladores aéreos. Durante esa franja horaria no habrá personal habilitado para autorizar despegues en todos los aeropuertos del país, por lo que las aerolíneas difundieron medidas de contingencia y vías de reclamo para mitigar el impacto de la medida de fuerza en los pasajeros.

Al igual que el último viernes, la protesta gremial en reclamo de mejoras salariales se realiza en dos tramos: de 13 a 16 y de 19 a 22. Según informó Aerolíneas Argentinas, la medida provocará al menos 42 cancelaciones (todas en vuelos de cabotaje) y 122 reprogramaciones, lo que afectará a unos 4400 pasajeros en una jornada que tenía previstas 320 operaciones.

ℹ️ Información importante: vuelos domingo 24 de agosto pic.twitter.com/VjkP7E6e30 — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) August 23, 2025

En este contexto, la línea de bandera advirtió que las demoras podrían extenderse más allá de los horarios de la medida de fuerza y pidió a los viajeros mantenerse atentos a eventuales modificaciones. “Los cambios programados con antelación serán informados al correo electrónico de contacto de la reserva. En caso de compras a través de agencias de turismo, se recomienda consultar directamente con ellas”, señalaron.

Por su parte, JetSmart aseguró haber implementado “todas las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto” y ofreció a los pasajeros la posibilidad de cambiar la fecha de vuelo, sin costo adicional ni diferencia tarifaria, para viajar hasta el 14 de septiembre de 2025. Las solicitudes podrán realizarse hasta el 31 de agosto a través de la herramienta “Administra tu vuelo” en la web de la compañía.

Vuelos demorados y cancelados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por un paro del gremio de los controladores que afecta las partidas. https://www.aeropuertosargentina.com/

De acuerdo a la información suministrada en la página de Aeropuertos Argentinas 2000, en Ezeiza, por ejemplo, un vuelo de Flybondi a Encarnación debió ser cancelado. Otro que debía partir a Santiago de Chile fue demorado hasta la 1 de la madrugada de este lunes. Otros tres viajes figuraban “demorados” en ese tramo horario entre las 19 y las 22.

Vuelos demorados y cancelados en el Aeroparque Jorge Newbery por un paro del gremio de los controladores que afecta las partidas. https://www.aeropuertosargentina.com/

En el Aeroparque Jorge Newbery, al menos seis vuelos debieron ser cancelados (cuatro de JetSmart y dos de Aerolíneas Argentinas) y otros cuatro, con destinos a Florianópolis, dos a Tucumán y a Santiago de Chile, fueros postergados para después de las 22.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes de la empresa Flybondi informaron que, ante las medidas de fuerza que lleva adelante Atepsa, la compañía se vio obligada a modificar la programación para este domingo: se cancelaron cuatro vuelos, en tanto que más de 40 debieron ser reprogramados, lo que incluyó, en algunos casos, cambios de aeropuertos. El total de pasajeros afectados es de más de 7000.

Ante la medida de fuerza, Flybondi debió cancelar cuatro vuelos, en tanto que más de 40 debieron ser reprogramados, lo que incluyó, en algunos casos, cambios de aeropuertos.

“Recomendamos a nuestros pasajeros consultar el Estado de Vuelo en: flybondi.com/ar/flights”, agregaron. “Flybondi lamenta las molestias ocasionadas a sus pasajeros por estas medidas de fuerza que fueron adoptadas sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan”, concluyeron.