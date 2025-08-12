Cuándo es la caminata a Luján 2025

Ya se conoce la fecha que se llevará adelante la Caminata Juvenil de Luján 2025. Se trata de una peregrinación que reúne a miles de fieles católicos que caminan desde distintos puntos hacia la Basílica de Luján para agradecer y pedir bendiciones a la Virgen de Luján.

Este año será la edición 51° y se dará en los primeros días de octubre, más precisamente el sábado 4. Así se confirmó en las redes sociales oficiales de la organización del evento. El lema de 2025 es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Anuncio de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján Instagram

La caminata más tradicional consiste en 60 kilómetros que conducen desde el santuario de San Cayetano de Liniers ―ubicado en Cuzco 150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)― hasta la Basílica de Luján, por lo que el camino volverá a ser recorrido a pie por miles de fieles el próximo sábado 4 de octubre. La Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular informó que la peregrinación comenzará a las 10 desde el santuario porteño.

En ese trayecto, la Imagen Peregrina de la Virgen de Luján será transportada en el marco de la 51° peregrinación juvenil a Luján, como se conoce oficialmente a este acto de fe y devoción. Debido a la exigencia física de la caminata, se suelen preparar en el camino diferentes puestos, tanto sanitarios como de apoyo, para asistir a los peregrinos en forma totalmente gratuita.

La peregrinación a Luján suele iniciar desde el Santuario San Cayetano de Liniers Nicolás Suárez - LA NACION

En la mañana del domingo 5 de octubre se llevará a cabo la tradicional misa de las 7 de la mañana en la Basílica de Luján. Esta suele estar encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

Recomendaciones para los fieles que quieren caminar a Luján en la peregrinación 2025

En los días previos de la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján, los organizadores ponen el acento en una serie de sugerencias para vivir la experiencia de manera segura, cuidada y en comunidad. Esto se debe que las exigencias físicas que implica esta caminata.

A continuación, las principales recomendaciones que todo peregrino debería tener en cuenta antes de iniciar el camino hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján:

Preparación física y mental : es aconsejable realizar caminatas previas para acostumbrar el cuerpo. Lo mejor es caminar junto a alguien de confianza, en grupo familiar, de amigos o parroquia, y evitar emprender el trayecto en soledad.

: es aconsejable realizar caminatas previas para acostumbrar el cuerpo. Lo mejor es caminar junto a alguien de confianza, en grupo familiar, de amigos o parroquia, y evitar emprender el trayecto en soledad. La peregrinación es libre y gratuita : no es necesario hacer la peregrinación desde Liniers. Se puede comenzar desde cualquier punto del recorrido y no se requiere inscripción formal. Se destaca la importancia de peregrinar siempre acompañado.

: no es necesario hacer la peregrinación desde Liniers. Se puede comenzar desde cualquier punto del recorrido y no se requiere inscripción formal. Se destaca la importancia de peregrinar siempre acompañado. Ir preparado : es mejor tener pocas pertenencias, imprescindibles y útiles. Se puede llevar una mochila con agua, alimentos livianos (sándwiches, fruta, galletitas), gorro para el sol, protector solar, crema de cacao para los labios y abrigo para la noche. Es recomendable contar con papel higiénico, bolsas para basura y elementos para protegerse de la lluvia si es necesario.

: es mejor tener pocas pertenencias, imprescindibles y útiles. Se puede llevar una mochila con agua, alimentos livianos (sándwiches, fruta, galletitas), gorro para el sol, protector solar, crema de cacao para los labios y abrigo para la noche. Es recomendable contar con papel higiénico, bolsas para basura y elementos para protegerse de la lluvia si es necesario. Indumentaria adecuada : se sugiere usar ropa liviana y suelta, preferentemente de algodón. Evitar estrenar calzado y optar por zapatillas usadas y medias de algodón (llevar de repuesto). Tampoco es una buena idea caminar en sandalias ni con medias de nylon.

Recomendaciones para hacer la Peregrinación a la Basílica de Luján

Cuidado de la salud : es necesario descansar bien la noche previa, desayunar de forma liviana y evitar comidas pesadas antes de partir. Aquellos que tomen medicación deben informarlo a quienes los acompañan. Hay puestos sanitarios gratuitos y voluntarios a lo largo del trayecto para asistir ante cualquier emergencia.

: es necesario descansar bien la noche previa, desayunar de forma liviana y evitar comidas pesadas antes de partir. Aquellos que tomen medicación deben informarlo a quienes los acompañan. Hay puestos sanitarios gratuitos y voluntarios a lo largo del trayecto para asistir ante cualquier emergencia. Hidratación y limpieza : llevar una botella para recargar en los puestos de hidratación. Se recomienda consumir abundante agua y evitar bebidas alcohólicas. Es fundamental no arrojar residuos y, en caso de ser necesario, llevarlos consigo hasta encontrar contenedores para su descarte.

: llevar una botella para recargar en los puestos de hidratación. Se recomienda consumir abundante agua y evitar bebidas alcohólicas. Es fundamental no arrojar residuos y, en caso de ser necesario, llevarlos consigo hasta encontrar contenedores para su descarte. Seguridad y trayecto : seguir siempre el camino oficial junto a la ruta, sin desviarse ni caminar por las vías del ferrocarril. Utilizar los sanitarios dispuestos en puntos seguros y acompañados.

: seguir siempre el camino oficial junto a la ruta, sin desviarse ni caminar por las vías del ferrocarril. Utilizar los sanitarios dispuestos en puntos seguros y acompañados. Espacio de encuentro espiritual : la caminata es también un momento propicio para la oración y la meditación. Se pueden llevar velas pequeñas para encender en la medianoche del domingo como símbolo de unión e intención común.

: la caminata es también un momento propicio para la oración y la meditación. Se pueden llevar velas pequeñas para encender en la medianoche del domingo como símbolo de unión e intención común. Tecnología y comunicación : es recomendable llevar el celular con cargador para poder comunicarse en caso de necesidad y organizar el regreso a casa.

Estas recomendaciones buscan garantizar que cada peregrino viva la travesía hacia la Casa de la Virgen en un clima de devoción, cuidado y solidaridad, y a su vez preservar la seguridad personal y colectiva.