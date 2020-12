Parques Nacionales: los 24 oasis que ya están abiertos para viajar en pandemia

María José Lucesole Florencia Rodríguez Altube Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de diciembre de 2020 • 10:33

Escalar un volcán de nieves eternas. Hacer rafting en un río cristalino. Remar en un lago turquesa. Pedalear en bicicleta entre las montañas. Cabalgar en medio de bosques frondosos. Pescar a orillas de un palmar. Descansar en soledad en tiempos de pandemia no es un idilio: 24 parques nacionales ya están abiertos.

Las áreas protegidas del país son el destino ideal para aquellos que buscan un reparo lejos de las playas más visitadas por el turismo. De Norte a Sur, ya están abiertos los parques Iguazú, Los Cardones, El Rey, Iberá, El Leoncito, El Impenetrable, Chaco, Talampaya, Aconquija, El Palmar, Quebrada del Condorito, Lihué Calel, Ciervo de los Pantanos, Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Los Alerces, Lago Puelo, Los Glaciares, Bosques Petrificados de Jaramillo, Patagonia, Perito Moreno, Monte León y Tierra del Fuego.

La mayoría de los parques comenzaron con un plan para recibir a viajeros de su comarca para extenderse luego a la provincia y finalmente a los turistas de todo el territorio nacional argentino.

La oferta ya es amplia para aquellos que sueñan con volver a respirar aire puro. Navegar en las aguas del lago Acigami, en el parque nacional Tierra del Fuego, garantiza silencio absoluto. Este parque, único en el país que combina montaña, bosque y mar tiene más de diez senderos para caminar. Pero la experiencia de navegar en canoa o kayak en el límite con Chile es acaso una vivencia extrema, ya que sus aguas están casi tan frías como las del Polo Sur.

Aunque solo se puede visitar un 3 por ciento de sus 68.000 hectáreas, la reserva más austral del continente tiene mucho por descubrir Crédito: Matias Rebak

Escalar el volcán Lanín puede ser el desafío más alto. Hacer yoga frente a un alerce abuelo es armonizar en un bosque milenario: 2000 años de historia nos cobijan en su frondosa sombra.

En Nahuel Huapi ya están habilitadas las excursiones a la Isla Victoria, Cascada de los Cantaros y Puerto Blest. Los catamaranes pasan por la Isla Centinela, lugar de descanso elegido por el perito Francisco Moreno, creador del sistema de parques nacionales. Los más intrépidos puede optar por hacer rafting en el río Manso con adrenalina y diversión asegurada.

El parque Patagonia ofrece una experiencia de soledad auténtica: es acaso el área protegida menos visitada de la Argentina. En su interior, este parque inhóspito de 52.000 hectáreas, situado en el centro sur de la meseta del lago Buenos Aires, próximo al departamento de Río Chico, no solo tiene vista al único glaciar extraandino del país, el Monte Zeballos. Tiene, además, ríos, lagunas, especies en peligro de extinción -como el Maca Tobiano- y un tesoro milenario, un patrimonio cultural de 3000 años que encierra enigmas aún no develados: los petroglifos. Las tribus que realizaron esos grabados ya no habitan en la zona: hoy hay más tránsito de guanacos que de seres humanos.

Petroglifos, como los que se ven en la Cueva de las Manos Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Norte en flor

En el otro extremo del país, en el parque Los Cardones, el desierto es multicolor: las rocas son rosa, violeta, verde y amarillo. A la vera de la ruta 33 la única vegetación son los cardones, que tienen pequeñas flores blancas, fucsias o naranjas en esta época del año.

Viajar a Talampaya es como ir al centro de la tierra: es visitar formaciones geológicas de 250 millones de años, caminar por tierras que habitaron dinosaurios, remontarse a la prehistoria del planeta. Es un viaje al inicio de todo.

Con formaciones geológicas de 250 millones de años, huellas de dinosaurio y dramáticos cañones bajo un cielo limpio, un parque nacional en La Rioja para viajar en el tiempo Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

En Iguazú la fuerza de las cataratas no sólo refresca. El viajero se sumergirá en toda una selva donde habitan desde pequeños monitos hasta tucanes y aves exóticas al transitar el trekking del sendero superior.

Apenas a una hora de la Ciudad de Buenos Aires, el parque nacional Ciervo de los Pantanos se presenta como un oasis verde para aquellos que procuran huir del cemento citadino o que buscan reemplazar el ruido de las bocinas de los autos por el cantar de más de 300 especies de aves. Al momento, cuenta con un vivero de plantas nativas de la zona y dos senderos habilitados para recibir a un cupo máximo de 100 visitantes por jornada.

En el parque nacional Ciervo de los Pantanos se encuentran ambientes representativos de las ecorregiones Delta e Islas del Paraná, Pampa y Espinal Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Desde la Administración de Parques Nacionales señalaron que, además de los protocolos específicos diseñados por cada área protegida en coordinación con las autoridades sanitarias, será requerido el uso del tapabocas o barbijo y el respeto del distanciamiento social durante la estadía para limitar la propagación del coronavirus.

Algunos de los parques solicitan inscripción previa. Tal es el caso de Talampaya, El Palmar, Ciervo de los Pantanos e Iguazú. Además, hay desafíos extremos que exigen reserva previa ya que pese a la pandemia convocan a decenas de personas interesadas: "Estamos en la base del Lanín. Hay muchas reservas. Esto empezó en diciembre. Hasta ese momento estuvo cerrado. Ahora hay mucha gente interesada", dijo a LA NACION Horacio Pelozo, exintendente del parque y guía en esa escalada.

Para algunos desafíos extremos, como hacer cumbre en el Lanin, se requiere reserva previa ya que pese a la pandemia convocan a decenas de personas interesadas Crédito: Franco Ognio

Por otra parte, algunos parques como El Impenetrable o Chaco aún solo reciben a residentes locales. Y otros, como Los Cardones, El Rey o Quebrada del Condorito ya reciben por el momento a visitantes de la provincia. Este último, ubicado en la provincia de Córdoba, prevé ampliar la convocatoria a turistas nacionales e internacionales a partir de enero.

Perito Moreno, situado al oeste de Santa Cruz, a 200 kilómetros de Gobernador Gregores y a 600 kilómetros de El Calafate, solo abre para turistas locales los fines de semana. Aquí se promociona un concepto único: la experiencia de la soledad en contacto íntimo de la naturaleza.

Los parques se abren bajo estos criterios de seguridad para el visitante, pero también para los trabajadores y prestadores turísticos, apelando a la responsabilidad de cada uno Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

La oportunidad de conocer los parques con menos gente es única. Pero el viajero deberá confirmar las excursiones antes de hacer planes: hay algunos circuitos suspendidos. En Iguazú, por caso, solo podrán ingresar diariamente 2000 visitantes y aún no estarán habilitados los paseos para observar la Garganta del Diablo a la luz de la Luna.

"Los parques se abren bajo estos criterios de seguridad para el visitante, pero también para los trabajadores y prestadores turísticos, apelando a la responsabilidad de cada uno de los componentes de estos colectivos, a los que hay que sumarle, en algunos parques, a pobladores y comunidades originarias", explicó a LA NACIONJuan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El parque nacional Baritú, ubicado en la provincia de Salta, aún no se encuentra habilitado a visitantes. Fuente: Lugares - Crédito: Estrella Herrera

Otros de los parques nacionales que hay en el país -36 en continente, más tres áreas marinas protegidas y tres interjurisdiccionales marino costeros- aún no están abiertos. Uno de ellos es el flamante parque Traslasierra, en Córdoba, que recientemente sumó 17.000 hectáreas. O Calilegua, la selva entre las nubes de las yungas de Jujuy, que aún permanece cerrado al público. Este parque que esconde cascadas, lianas, orquídeas salvajes y pozos de aguas cristalinas en su interior reabrirá el 28 de diciembre, con turnos de visitas y reservas previas para turistas provinciales y nacionales. Respecto a la situación de estos parques, Cabandié adelantó que "se irán abriendo de acuerdo a la situación epidemiológica de cada zona".

Visitas seguras y accesibles

"Para las reaperturas hemos trabajado especialmente en contribuir al desarrollo local, promoviendo las actividades recreativas con protocolos sanitarios y la posibilidad de que se habiliten guías locales", destacó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en diálogo con LA NACION.

Los 24 parques abiertos hasta el momento implicaron la coordinación de las áreas protegidas junto a las autoridades sanitarias y el Comité Operativo de Emergencia Local para establecer protocolos sanitarios. En ese sentido, Cabandié apeló a la "responsabilidad" de los visitantes y prestadores turísticos para cumplir y evitar al máximo el riesgo de posibles contagios.

Respecto de las nuevas aperturas al turismo, señaló: "Es importante aclarar que la dinámica de implementación de las nuevas fases se coordina con las autoridades locales y luego se autoriza el protocolo específico para cada área de uso público".

Tres recomendaciones generales a la hora de visitar los parques nacionales:

Fuego: Solo prenderlo en los sitios señalizados para ese uso, nunca perderlo de vista y tener siempre a mano abundante agua. Utilizar sólo leña seca y caída que pueda cortarse con la mano. Una vez apagado con agua, remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas. Residuos: No está permitida la utilización de plásticos de un solo uso. Todos los residuos deben ser depositados en los contenedores habilitados o trasladados por los visitantes para su disposición y tratamiento a través del sistema local de recolección. Mascotas: no está permitido el ingreso con animales domésticos a ningún área protegida.

