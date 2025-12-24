Volcán Lanín: tras el episodio con Christian Patersen, debieron rescatar a otra turista

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A casi dos semanas del episodio que derivó en el descenso del chef Christian Petersen del Lanín (3776 msnm) y su posterior internación, una turista de Buenos Aires debió ser rescatada tras sufrir un accidente en el mismo volcán, en Neuquén.

Tal como informaron desde el Parque Nacional Lanín, la mujer, de 30 años, sufrió una caída: a raíz de ello, presentaba un golpe en el párpado izquierdo con sangrado y hematoma, otro golpe en el muslo izquierdo sin inflamación ni hematoma (“con dolor a la palpación”) y un golpe en la zona cercana a la cadera.

Alrededor de las 6 de ayer, la guardaparque del área protegida informó a la radioestación sobre una persona accidentada a la altura del refugio Caja, a 2600 msnm.

Una primera guardia conformada por cinco rescatistas del Departamento Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del parque comenzó el ascenso al volcán y se activó una segunda cuadrilla de relevo, también integrada por cinco rescatistas, que se dirigió a la zona conocida como La Directa.

Dos cuadrillas de rescatistas hicieron un relevo para bajar a la mujer

A las 9.20, la primera cuadrilla tomó contacto con la turista accidentada en la zona de los refugios, donde se iniciaron las tareas de primera evaluación y atención. En paralelo, según relataron desde el parque nacional, se estableció comunicación con una médica del Hospital de Junín de los Andes: luego de que le reportaran los datos clínicos de la paciente, impartió directivas asistenciales al personal de rescate.

“Luego de estabilizar a la persona accidentada, alrededor de las 10.35 comenzó el descenso. En simultáneo, la segunda cuadrilla arribó al punto de encuentro previamente planificado para realizar el relevo. Aproximadamente a las 11.40 se concretó el traspaso de la paciente a la segunda cuadrilla, que continuó con la evacuación”, sumaron desde el área protegida.

Durante el operativo se coordinó con el Hospital de Junín de los Andes el despacho de una ambulancia, que esperó a la mujer accidentada en la zona de la base del volcán y el Centro de Informes.

“Finalmente, cerca de las 14.30 horas de ayer, la turista fue entregada al personal de salud del hospital, dando por concluido el operativo”, cerraron desde el parque Nahuel Huapi.