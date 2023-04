Pascua 2023: ¿el Jueves Santo es feriado?

escuchar

El Domingo de Pascua se acerca para culminar la Semana Santa, y muchos se preguntan si el Jueves Santo es o no feriado, ya que —como se sabe— el Viernes Santo (7 de abril) sí lo es.

Sin embargo, es importante aclarar que, aunque mañana no es un día como cualquier otro, no es una jornada de asueto. Según define la legislación argentina, el Jueves Santo —cuando se conmemoran eventos de la vida de Jesús como la Última Cena y la primera Eucaristía— es un día no laborable, por lo que rigen algunas diferencias respecto a las jornadas regulares.

¿Hay que trabajar el Jueves Santo?

En este caso, está definido que los días no laborables serán de descanso para la administración pública y para las escuelas (por lo que no habrá clases), pero esto no aplica necesariamente al sector privado. Como define el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo: “En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”.

De esta manera, tal como informó el Banco Central (BCRA), que regula la actividad de las entidades financieras, el jueves 6 de abril es feriado bancario. Esto significa que las oficinas de atención al cliente estarán cerradas durante esa jornada.

Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de días, los canales electrónicos tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos estarán abiertos, y también se podrá retirar dinero en las cajas de los supermercados.

Por tratarse de un día no laborable, no habrá clases en todo el país durante el Jueves Santo Santiago Filipuzzi - LA NACION

¿Cuánto deben cobrar quienes trabajen el Jueves Santo?

Otra diferencia respecto a los feriados que contiene esta ley es que, en los días no laborables, quienes deben acudir a sus puestos de trabajo cobran la misma paga de una jornada usual. En cambio, el empleador que requiera a sus empleados en un feriado nacional debe abonarles el doble de remuneración de un día cualquiera.

Por todo esto, si bien no habrá clases en el país y la administración pública estará de asueto, cada trabajador deberá consultar su caso particular con el empleador a cargo.

De todas formas, abril depara para todos los argentinos el feriado largo que se forma con el Viernes Santo, día de la Semana Santa que empalma el último día hábil con el sábado para crear un descanso extendido que lleva hasta el Domingo de Pascua, cuando termina este período de reflexión cristiana que rememora los últimos días de Jesús en la Tierra, su muerte y resurrección.

Semana Santa: ¿qué se celebra cada día?

Domingo de Ramos: en esta jornada, que da inicio a la Semana Santa , se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. Aquel día, el pueblo le dio la bienvenida aclamándolo y agitando ramas de olivo para saludar a quien consideraba “el hijo de Dios ” o “el Mesías ”. Es por eso que, en esta fecha, los feligreses suelen llevar ramas de este árbol a misa para que sean bendecidas y guardarlas, luego, en su casa el resto del año.

en esta jornada, que da inicio a la se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. Aquel día, el pueblo le dio la bienvenida aclamándolo y agitando para saludar a quien consideraba “el ” o “el ”. Es por eso que, en esta fecha, los feligreses suelen llevar ramas de este árbol a misa para que sean bendecidas y guardarlas, luego, en su casa el resto del año. Lunes, Martes y Miércoles Santo: durante estos días, se conmemoran las buenas obras y milagros que realizó Jesús, así como los momentos previos a su detención y posterior enjuiciamiento.

Jueves Santo: se rememora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles , como gesto de despedida. Durante este encuentro, Jesús estableció la Eucaristía , al bendecir el pan y el vino, y decirle a sus apóstoles que por medio de estos elementos recibirían su cuerpo y su sangre. Al terminar, Jesús fue a rezar al Huerto de los Olivos para prepararse para lo que vendría. Allí lo fueron a buscar para aprehenderlo.

se rememora la de con sus , como gesto de despedida. Durante este encuentro, , al bendecir el pan y el vino, y decirle a sus apóstoles que por medio de estos elementos recibirían su cuerpo y su sangre. Al terminar, Jesús fue a rezar al para prepararse para lo que vendría. Allí lo fueron a buscar para aprehenderlo. Viernes Santo: se recrea la Pasión de Cristo mediante un Vía Crucis , que en latín significa “el camino de la cruz”.

se recrea la mediante un , que en latín significa “el camino de la cruz”. Sábado Santo: se trata del día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús . Esta jornada está dedicada especialmente a la Virgen María , quien padeció la muerte de su hijo. Además, es un día de esperanza por la promesa que había realizado Jesús al decir: “Al tercer día resucitaré de entre los muertos”.

se trata del día que pasó . Esta jornada está dedicada especialmente a la , quien padeció la muerte de su hijo. Además, es un día de esperanza por la promesa que había realizado al decir: Domingo de Pascua: se recuerda el momento en que Jesús resucitó y, por ello, es la fiesta más importante para los cristianos.

