Vacuna antigripal 2023: quiénes se la pueden aplicar gratis y dónde

La campaña antigripal 2023 está vigente para todas aquellas personas que precisen aplicarse una dosis y para quienes se encuentren incluidos en alguno de los grupos prioritarios es gratuita y se puede recibir en cualquiera de los hospitales públicos del país que cuenten con las dosis suministradas por el Ministerio de Salud de la Nación.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dio inicio a la campaña de vacunación 2023 contra el virus de influenza, mediante la distribución de una primera entrega de 730.130 dosis en todo el país, las cuales se repartirán en 24 jurisdicciones.

Según consta en la información oficial, se adquirieron 9.300.000 dosis de vacuna antigripal “con el objetivo de disminuir las complicaciones relacionadas al virus de influenza en la población de riesgo en Argentina”. De ese total, 1.500.000 dosis corresponden a vacunas pediátricas.

Quiénes pueden recibir gratis la vacuna antigripal

Las dosis están dirigidas a determinados grupos etarios o con condiciones preexistente. Así, quienes tienen prioridad son:

El personal de salud

Las personas gestantes en cualquier momento del embarazo

Los niñas y niños de 6 a 24 meses de edad, quienes deben recibir dos dosis separadas al menos por 4 semanas

Las personas entre 2 y 64 años con condiciones de riesgo, como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes, entre otras

Qué se debe hacer para recibir la vacuna antigripal

Quienes formen parte de alguno de los grupos mencionados, no precisan de una orden médica específica para la aplicación de esta inoculación contra la gripe. Los interesados en recibirla solo deberán presentarse en alguno de los centros de salud que cuenten con dosis para la población.

A su vez, los que tengan una prepaga deberán consultar la fecha exacta de la campaña antigripal 2023, según su prestador, ya que en estos casos el período de aplicación de la vacuna no es el mismo que manejan los hospitales públicos y la cantidad de dosis con la que cuentan es menor.

En tanto, aquellos que no no pertenezcan a los grupos prioritarios, pero por algún motivo específico precisen aplicarse la vacuna antigripal, podrán hacerlo de manera particular. Para ello, podrán adquirir la vacuna en una farmacia y gestionar la aplicación en el momento o en el domicilio, con un costo adicional.

Es importante aclarar que a quienes se apliquen la vacuna antigripal se les entregará la constancia correspondiente de la inoculación; y quienes asistan con menores deberán llevar el certificado de vacunación completo para agregar allí el nuevo registro.

Cuándo termina la campaña de vacunación para la antigripal

La vacuna antigripal evita los cuadros graves provocados por la enfermedad Archivo

La campaña de vacunación antigripal 2023 no tiene, por el momento, fecha de finalización y el año pasado, por ejemplo, la demanda se extendió hasta los últimos meses del año. Esto es algo inusual a nivel sanitario dado que la vacuna antigripal, que se distribuye normalmente entre marzo y abril y tiene como fecha límite los meses en los que descienden los casos, debió extenderse hasta fin de año.

Por qué es importante recibir la vacuna antigripal

La importancia de la vacunación radica en evitar cuadros graves, ya que la gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible. De acuerdo a la información que difunde el Ministerio de Salud, “por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas. Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas de 65 años y más, niños/as pequeños/as, personas gestantes y personas con factores de riesgo”, y esa es la razón por la que se le da prioridad a estos grupos.

Cómo sacar un turno para vacunarse en CABA

El Ministerio de Salud porteño cuenta con un apartado en su sitio oficial para tramitar el turno para recibir la vacuna antigripal 2023, lo cual se realiza de un modo similar a la gestión de que se realizó con las dosis contra el coronavirus,

Allí se debe indicar a qué grupo prioritario pertenece el paciente y, tras ello, elegir el lugar y fecha para la inoculación.

Luego, el usuario recibirá un correo electrónico con la cita pautada y, en caso de tener una condición preexistente, deberá acudir con el certificado médico que lo acredite.

