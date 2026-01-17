Patagonia en alerta: Ráfagas intensas y alta temperatura, las razones que preocupan en los bosques de Chubut

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Si bien el incendio que comenzó hace casi dos semanas en Puerto Patriada se encuentra contenido, las condiciones de peligro de incendios vuelven a incrementarse, tal como informaron desde la Secretaría de Bosques de Chubut. Este fin de semana se mantienen los vientos intensos en la zona, al tiempo que se prevé un ascenso de temperatura.

En relación con el estado del fuego, desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego explicaron que “contenido” implica que el incendio mantiene su actividad, pero se detuvo el avance en el frente. Un estado posterior se define como “controlado” y se alcanza cuando las líneas cortafuegos han quedado establecidas definitivamente, ancladas y aseguradas. En ese estado se considera que no hay posibilidad de rebrotes.

Brigadistas de todo el país trabajan en Epuyén EGMfotos/Bernardino Avila

Con más de 15.000 hectáreas afectadas, todavía quedan focos secundarios en el sector de Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera, en el cerro Epuyén, sobre la margen oeste del cerro homónimo. En la parte alta de esa montaña se realizan recorridos, tareas de enfriamiento y construcción de líneas cortafuegos con herramientas manuales. Más de 500 brigadistas siguen trabajando en el incendio que se inició el 5 de enero. Algunos combatientes que llegaron desde Córdoba para brindar ayuda en Epuyén serán enviados hoy al incendio en el parque nacional Los Alerces, que se mantiene activo.

El fuego sigue activo en la zona de la portada norte del parque Los Alerces apn

En la zona de la portada norte de esa área protegida, se registraron ayer fuertes ráfagas de viento que superaron los 50 km/h: eso elevó nuevamente el índice de peligro de incendios y generó nuevos focos secundarios, así como reactivaciones con fuego en retroceso. “Bajo condiciones de viento con incidencia en la propagación del fuego sobre las laderas y cañadones, más de 170 combatientes en la línea, apoyados por personal técnico y logístico junto a la operación de medios aéreos, continúan las tareas contra el fuego en los seis sectores del incendio en el Parque Nacional Los Alerces”, indicaron los responsables del operativo.

Agregaron que algunas precipitaciones registradas ayer en la zona del Lago Menéndez favorecieron las tareas en ese sector. En tanto, continuaron las tareas de ataque directo y la construcción de líneas de defensa. Tras la detección con drones, los brigadistas se enfocaron además en el ataque de puntos calientes reactivados. También se realizaron trabajos de enfriamiento para afianzar el perímetro en distintos sectores.

Enojo de pobladores

Mientras esos dos incendios forestales mantienen en vilo a Chubut, muchos pobladores de la Comarca Andina se mostraron furiosos con el gobernador Ignacio Torres. “La mejor manera de ayudar a la cordillera no es aportando a ningún CBU, ni haciendo donaciones, sino visitando nuestra comarca. Se agradece, pero no son necesarias. No hay ningún tipo de CBU oficial puesto para hacer aportes económicos. Hoy el apoyo tiene que ser la reactivación turística. Necesitamos dar vuelta la página”, sostuvo el mandatario en declaraciones televisivas.

“El gobernador dice que ya comenzó la reconstrucción. Dice que dejen de colaborar con los alias y que mejor vengan de turismo a Epuyén. Pero lo cierto es que el incendio continúa”, advirtió una vecina que estuvo a punto de perder su casa por el incendio. Asimismo, los pobladores denuncian que los damnificados por el incendio que se desató en esa misma zona en enero de 2025 aún reclaman que les llegue la ayuda que les fue prometida.

Este jueves se cumplió un año de ese otro incendio que arrasó con más de 70 viviendas en Epuyén. Decenas de vecinos se reunieron en el puente Salamín de El Hoyo para “defender el territorio, el agua, el bosque y la vida”. Los damnificados advirtieron que la situación de los incendios en la comarca andina se agrava: “Año a año queda demostrado que existen beneficiarios de los incendios, en donde lo único que importa son los negocios y la entrega de tierras”. También pusieron el acento en “las políticas de vaciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de los servicios provinciales”.

El incendio en el parque Los Alerces fue dividido en 6 sectores para su combate APN

A su vez, los científicos subrayan la importancia de pensar en el posincendio y en el manejo integral del fuego. “La vegetación cambia, es más susceptible a prenderse fuego y la reincidencia de los incendios en los mismos lugares lleva a una pérdida de ecosistemas. También se conforman bosques de matorrales, que son más inflamables”, destacó la licenciada en Ciencias Biológicas Melina Páez.

Tal como vienen señalando los expertos hace décadas, los pinos ganan territorio sobre las especies nativas. En la zona de El Hoyo y Epuyén hay decenas de plantaciones abandonadas de pináceas. “En 1999, había 8.000 coihues por hectárea en Puerto Patriada, pero 17 años después, una investigación detectó 100.000 a 150.000 pinos por hectárea”, aseguró Javier Grosfeld, doctor en Biología.

En la misma línea se expresó el ecólogo Thomas Kitzberger: “Lo que ha sucedido durante las últimas tres o cuatro décadas es una invasión activa de árboles de coníferas en los ecosistemas nativos”. Sumó que atravesamos una “nueva normalidad”: todos los modelos de cambio global coinciden en que la Patagonia experimentará al menos una reducción del 20 al 30% en las precipitaciones.

Frente a esos condimentos, el investigador del Conicet señaló: “Hay muchos aspectos en los que podemos trabajar. Después del incendio, podemos trabajar en la restauración, no necesariamente para volver a la condición original, sino para entrar en un nuevo paisaje que tal vez sea más resistente al próximo incendio. Debemos pensar en cosas como reforestar o hacer restauración con especies que son menos inflamables, que son más resistentes al fuego, especies nativas, quiero decir, nuestras especies que están más adaptadas a condiciones más cálidas. Realmente tenemos que asumir que las condiciones del futuro van a ser diferentes”.