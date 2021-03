Pedro Cahn: “La enseñanza de 2020 es que no hacen falta cuarentenas tan largas”

“La enseñanza de 2020 es que no hacen falta cuarentenas tan larga”. Así lo consideró el epidemiólogo Pedro Cahn, que se convirtió en la voz de consulta del gobierno de Alberto Fernández durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus. Después de haber sido una de las figuras más vistas como referente por unos y cuestionado por otros, el médico vaticinó una segunda ola, y aseguró: “Nadie imaginó que un año después íbamos a estar discutiendo reponer algunas de aquellas medidas”.

En una entrevista con el diario Tiempo Argentino, el director de la Fundación Huésped integra desde hace un año el comité de expertos del ministerio de Salud de la Nación, cuando se anunció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el marco de la pandemia. “Cuando pase todo esto, si es que en algún momento logramos controlar efectivamente la pandemia, tenemos que pensar muy bien qué cosas que pasaron no pueden volver a pasar”, aseguró.

Frente a un escenario que indicaría una segunda ola de contagios, el especialista dijo que, al analizar el contexto atravesado por países vecinos, es “muy difícil pensar que no nos pueda pasar a nosotros”. Desde una perspectiva sanitaria, Cahn dijo: “Si la respuesta fuera todo sanitaria, a partir del lunes no sale nadie a la calle”, no obstante, el médico destacó “una tensión entre la necesidad sanitaria y la economía”.

“Los cierres totales son inaplicables”, aseguró Cahn, luego de que la Argentina estuviera sumergida durante meses en una de las cuarentenas más restrictivas del mundo. El infectólogo consideró que la sociedad “no es la misma, porque hay un grado de agotamiento muy grande”, aunque condenó a quienes critican. “Es muy difícil manejar las cosas así”, lanzó.

“Una enseñanza que nos deja el año pasado es que ya no hacen falta cuarentenas tan largas: con diez días de aislamiento sabemos que es posible controlar gran parte del fenómeno, y por ahí necesitás hacerlo en Buenos Aires y no en Tucumán, o viceversa”, aseguró, y añadió: “Habrá que tomar esos lugares donde haya rebrotes”.

En este contexto, el infectólogo opinó que una medida que sí puede servir a modo control sería limitar los viajes por ocio. “Estamos en pandemia, hay gente muriendo, y vos me estás hablando de que vas a un viaje de egresados… Diferenciemos lo que es sustancial. ¿Te vas a Buzios a la playa? No es el momento para hacerlo”, aseveró.

