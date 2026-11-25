“¿Cómo hago para seguir?”. A la altura de Ambrosetti al 400, en el barrio porteño de Caballito, un automovilista se dirige hacia el puente ferroviario. La aplicación de navegación de su celular le indica que debe continuar por esa calle, pero la disposición de los vehículos estacionados lo desconcierta: todos están orientados en sentido contrario al que circula. Avanza dos cuadras con cautela, mira hacia ambos lados y teme estar en contramano. Una agente de tránsito le indica que puede continuar. Todavía desconcertado, sigue su marcha. No es el único. Otro conductor intenta ingresar por la mano que utilizaba habitualmente y está a punto de chocar. Un efectivo policial le advierte sobre la maniobra y el automovilista, sorprendido, pregunta: “¿Pero cuándo cambió?”.

Los silbatos de los agentes se mezclan con los bocinazos y los gritos que llegan desde los balcones. Algunos motociclistas discuten con el personal encargado de ordenar la circulación y avanzan pese a sus indicaciones. Cada vez que un colectivo de las líneas 55 o 145 atraviesa Ambrosetti, se escuchan insultos. La calle se convirtió en uno de los principales focos de resistencia vecinal al nuevo esquema de tránsito en Caballito.

Sobre las rejas verdes del puente que atraviesa las vías del ferrocarril Sarmiento, un muñeco con gorra azul y camisa beige permanece colgado con los brazos levantados. A su alrededor, hojas escritas a mano, afiches y una bandera blanca con letras negras y rojas forman parte de la protesta. Los números de las dos líneas de colectivo aparecen tachados en varios de los carteles distribuidos por la zona. Entre los mensajes también hay referencias a la biblioteca del puente y al patrimonio barrial. Las manifestaciones se extienden hasta los balcones de los edificios, desde donde cuelgan pancartas que advierten sobre los riesgos que, según los residentes, supone el ingreso de los colectivos.

“Esta era una calle tranquila; ahora está llena de gente y de colectivos. El puente que está sobre Gregorio tiene grietas y solo las cubren, pero no hacen nada. Meten colectivos que van a dañar todo eso. Se puede caer, además de la contaminación sonora y visual que traen al barrio”, sostiene María, encargada de uno de los edificios de la zona, en diálogo con LA NACION.

El conflicto se da en el marco de la segunda etapa del reordenamiento vial impulsado por el gobierno porteño para la llegada del TramBus, un sistema de transporte eléctrico sobre neumáticos. Desde este miércoles, Honorio Pueyrredón tiene sentido único hacia el sur entre Ángel Gallardo y Neuquén, mientras que Acoyte quedó orientada hacia el norte entre Neuquén y Díaz Vélez. En Ambrosetti, la circulación se estableció hacia Rivadavia desde Jauretche; Felipe Vallese pasó a tener doble sentido entre Acoyte y Ambrosetti, y el pasaje Florencio Balcarce quedó orientado hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia. También se modificó el sentido de circulación de la calle de convivencia del parque lineal de Honorio Pueyrredón, entre Avellaneda y Neuquén.

Las modificaciones incluyen nuevas restricciones para estacionar. En Ambrosetti, entre Jauretche y Alfaro, solo se permite dejar vehículos del lado par. En Balcarce, en cambio, quedó habilitada la vereda impar. Sobre Acoyte, la prohibición rige durante todo el día del lado impar y, del lado par, entre las 7 y las 21 de los días hábiles. Según las autoridades porteñas, el reordenamiento se definió a partir de un estudio de impacto ambiental y tiene como objetivo agilizar los desplazamientos y redistribuir el transporte público.

“Nos arruinan la vida. La contaminación sonora que hay es insoportable. Esta era una zona tranquila y ahora no podés ni hablar por los ruidos. Vivo acá porque era paz y ahora me siento en el centro. Yo no pedí eso. ¿Por qué los del gobierno de la Ciudad mienten? No se juntaron con ningún vecino. ¿Ellos dicen que hicieron estudios? ¿Cuáles? ¿Con una máquina que vino a la 1 de la mañana? Nos están jodiendo”, cuestiona Florencia Martínez, vecina del barrio.

Para Martínez, las consecuencias de la medida exceden las dificultades de circulación y alcanzan la organización familiar. “Con la cantidad de gente que pasa, ya no me siento segura para que mi hija vaya sola al colegio. Ella iba sola y ahora no puedo permitirlo. Estos agentes de tránsito priorizan a los colectivos y no a los autos”, agrega.

Entre quienes conversan con LA NACION está Priscila Colasso, de 80 años, que recurre a sus recuerdos para explicar su disconformidad con las modificaciones. “Yo estoy acá desde que esto era campo. La paz que había, ¿y ahora? Es insoportable el ruido”.

El puente en la mira

La circulación por el puente ferroviario concentra buena parte de los cuestionamientos. En pocos segundos, dos unidades rojas de la línea 55 atraviesan la estructura, delimitada por barandas metálicas amarillas. En uno de los laterales de los vehículos todavía puede leerse parte de su recorrido: Plaza Flores, Mataderos, San Justo y Don Bosco. Debajo están las vías del tren; en los extremos del cruce, viviendas y comercios. La capacidad de la construcción para soportar el nuevo flujo de vehículos es uno de los principales interrogantes que plantean los residentes.

“Yo no pido que vuelva todo para atrás, pero que no arruinen las calles internas. Que manden los colectivos a las avenidas. Nos arruinan la vida, el puente no soporta colectivos. ¡Va a pasar algo! Y llamamos a todas las comunas porque esto les va a pasar a todos. [Jorge] Macri es un mentiroso, dice que eso va contra la contaminación sonora; que venga y vea”, reclama Sofía Morrone.

Los vecinos también comenzaron a organizarse a través de las redes sociales. En los afiches pegados en distintos puntos de la cuadra figura una cuenta de Instagram, @vecinosambrosetti, desde la que convocan a sumarse al reclamo. Sobre las rejas del puente, uno de los papeles manuscritos hace referencia al cuidado comunitario de la biblioteca del lugar: “Nos cuidamos entre todos porque nadie más lo hará”. Desde los balcones, en tanto, las consignas adquieren contenido político. “No se respeta el patrimonio” y “Este es un negocio de Macri”, gritan algunos residentes hacia la calle.

Mario Liñares, otro vecino, pone el foco en los horarios en los que circulan las unidades de transporte público. “Tengo miedo de que se caiga el puente. Los autos hacen ahora lo que quieren, doblan para cualquier lado porque tampoco tienen forma de salir. Yo vi un colectivo a las 23 pasando. No es que eran las 0. Hasta en eso fallan”, afirma.

Entre los comerciantes, sin embargo, la modificación de los recorridos no despierta un rechazo generalizado. En una pollería situada junto al puente, el comerciante advierte una oportunidad para su actividad a partir del mayor movimiento de peatones, aunque comprende las objeciones de quienes viven en las inmediaciones. “Bueno para el comercio, bueno para todos”, señala al referirse a la posibilidad de recibir más clientes.

En el local aseguran que la reorganización había sido comunicada con varios meses de anticipación. Las críticas del comerciante apuntan, en cambio, a la manera en que se ordenó el tránsito durante las primeras horas de la jornada. “Para mí está mal organizado”, sostiene. A su entender, las dificultades derivadas del cambio de sentido de circulación podrían resolverse a medida que los conductores se familiaricen con el nuevo esquema. Los nuevos recorridos, considera, serán más difíciles de aceptar para los residentes. “Creo que la mayor bronca es por los colectivos”, agrega.

Mientras tanto, sobre una de las fachadas comerciales de la zona, dos operarios vestidos de rojo trabajan junto a una escalera metálica. A nivel de calle, el personal de tránsito concentra su tarea en orientar a los automovilistas. Para quienes se desplazan a pie, en cambio, la asistencia llega de los propios vecinos, que les indican dónde quedan las cuadras que buscan o cómo continuar hasta sus destinos.

Entre ellos está Sandra Del Valle, pasajera de la línea 145, que se encuentra por primera vez frente al cruce ferroviario después de haber tomado el colectivo que utiliza habitualmente.

“Yo nunca crucé este puente. El colectivo me dejó en cualquier lado. Los choferes no te avisan de los cambios. Hace cinco paradas tendría que haber bajado. Es la primera vez que paso por esta calle. La verdad, cualquiera lo que están haciendo”, comenta.

En las esquinas del barrio, los vecinos se reúnen en pequeños grupos para conversar sobre lo que sucede. Algunos registran los datos de los colectivos que circulan por Ambrosetti, mientras otros intercambian opiniones sobre las modificaciones viales. En la calzada, los automovilistas se detienen ante la incertidumbre de estar avanzando en contramano y buscan indicaciones para continuar su recorrido. En medio de ese escenario, los residentes convocaron a una nueva protesta para este miércoles a las 19, en Ambrosetti y Rivadavia.