PINAMAR (ENVIADO ESPECIAL).- Tan solo dos minutos más tarde del horario previsto y en una de las jornadas más calurosas en lo que va de la temporada, el servicio de tren volvió a Pinamar. Habían pasado más de cinco años y medio desde la última vez que la estación Divisadero recibió turistas.

A las 12.47 el tren chapa 01 ingresó tocando bocina, y los 98 pasajeros del viaje inaugural fueron recibidos entre aplausos tras seis horas y 25 minutos de un viaje que comenzó en la estación Constitución en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, llegó hasta General Guido donde hicieron un trasbordo para completar el viaje hasta el límite de este partido y el de General Madariaga.

"Fue un viaje donde salió todo muy bien. Vine desde Constitución. Tengo un departamento en Valeria y siempre veníamos en tren. Cuando dejó de funcionar, veníamos en micro. Este año, la verdad, no íbamos a venir porque el micro estaba caro. Cuando surgió la posibilidad del tren, nos saqué un pasaje y vinimos", contó a LA NACION, Sonia Llavilla, de 51 años.

La mujer, que llegó de Avellaneda junto a su hija, agregó: "Siempre vine en tren, desde chica. Es tranquilo y me gusta más que el micro. La verdad que estoy recontenta porque vamos a poder venir más seguido".

El valor de cada tramo es de $570 desde Constitución hasta Pinamar y la frecuencia es diaria.

El regreso era esperado por los habitantes de la zona que habían vuelto a ver el tren, con frecuencia semanal, tan solo un mes en julio de 2015 cuando en agosto de ese mismo año el corredor a Mar del Plata se vio interrumpido por la crecida del río Salado y el tren nunca volvió a hacer el recorrido.

Rosa Caprile, que debutó en el tren a Pinamar también contó su experiencia a LA NACION: "Fue un viaje bárbaro, toda una experiencia. Mucha gente estaba esperando que regrese el tren. En Constitución la gente estaba sacándose fotos con los chicos y jugando. Es algo bueno y es mi primera vez que viajo en el tren. Fue algo emocionante".

"Hicimos el trasbordo en General Guido y ahí también estaba toda la gente esperando y saludando. Es bueno que vuelva el tren a lugares donde había dejado de llegar y que personas que no podrían viajar por los precios, lo pueden hacer", dijo la mujer, oriunda de Banfield, y que pasará unos días de descanso en Ostende.

También contó que debieron cumplir una serie de protocolos por la pandemia del coronavirus: "Todos respetaron el tema de la distancia, la toma de temperatura, el uso del barbijo, los asientos que debían ir vacíos se dejaron así. Seguramente me vuelva en tren".

La adaptación de las máquinas para brindar el servicio

Según explicaron desde Trenes Argentinos a LA NACION, para restablecer el servicio se trabajó en la recuperación de los 100 kilómetros del tendido de vías del tramo General Guido-Divisadero. "Se efectuó el despeje y desentierro de las vías. El recambio de durmientes y fijaciones, rellenado de piedra balasto, desmalezado de la zona operativa y la recuperación de puentes y canaletas", explicaron. Y agregaron que también se refaccionaron las tres estaciones que incluye el recorrido: General Guido, General Madariaga y Divisadero de Pinamar.

"El tendido ferroviario comparte 245 kilómetros con el ramal a Mar del Plata desde la estación terminal de Plaza Constitución. Se bifurca luego de la estación General Guido. El tramo explorado se extendió a lo largo de 100 kilómetros. Desde General Guido a Divisadero pasando por Santo Domingo, Segurola, Monsalvo, Invernadas y General Madariaga", indicaron a través de un comunicado desde la empresa que dirige Martín Marinucci.

En tanto, sobre las máquinas, explicaron que se hizo "un reacondicionamiento de las tres triplas Renfe 593 (denominadas camellos, por la joroba que se presenta por el aire acondicionado) que realizarán el servicio entre General Guido y Divisadero de Pinamar".

Cada una de las formaciones cuenta con 228 plazas, poseen aire acondicionado y alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora. Sin embargo, por los protocolos de la pandemia, para respetar la distancia y cuidados, solo puede transportar hasta 170 personas.

Los trenes recuperados, según explicaron, fueron utilizadas para los servicios de Puerto Madero-Castelar y Once-Mercedes de la línea Sarmiento y luego en los trenes interurbanos de la provincia de La Pampa-Bragado-General Pico (vía Realicó) y Catriló-Santa Rosa.

El regreso casi una década después

La llegada del tren de uno de los partidos balnearios bonaerenses más concurridos se había cortado casi por una década. Hasta 2011 el servicio que prestaba Ferrobaires funcionó en forma diaria. Luego dejó de circular. El 17 de julio de 2015, la misma firma retornó el servicio en forma semanal pero duró menos de 10 viajes.

Hoy, tras el arribo de la formación, en menos de 30 minutos se sanitizaron los tres vagones y la cabina del maquinista. En la estación esperaban los que regresaban a la ciudad de Buenos Aires.

Uno de ellos era Federico López, de 27 años, que vino a Pinamar para trabajar en la temporada. "Me enteré de casualidad que había vuelto el tren. Estaba buscando en internet una forma más económica de regresar y vi lo del tren. Estaba muy caro el viaje en colectivo".

"Es la primera vez que viajo en un tren de larga distancia. Pienso que va a ser un viaje tranquilo y una experiencia única para mí. Creo que es una buena opción y más accesible para los que quieren venir a la costa. Estuve trabajando en un restaurante y fue una buena experiencia", contó el joven, que es oriundo de Ituzaingó.

En el banco de al lado de Federico, estaba Magdalena Terrero que esperaba a su hijo que llegaba desde Buenos Aires. De paso, estaba conociendo un poco cómo sería cuando le toque a ella viajar dentro de dos semanas desde la costa a la ciudad de Buenos Aires.

"Viajo en tren porque me encanta. Me parece una opción económica y segura. Puedo ir mirando el pasaje y me parece una muy buena decisión que volvieran porque posibilita a más gente poder llegar ala costa", dijo la mujer, de 61 años.

Magdalena recordó: "Vine en ómnibus y me salió cinco veces más que el tren. Son dos horas más de viaje, pero las ganás en tranquilidad, en poder caminar. Para mí el tren es un disfrute total. Se extrañaba el tren. Yo pude viajar al sur, pero no a la costa".

El detalle de precios, días y horarios del servicio

Para viajar desde Buenos Aires a Pinamar es necesario tomar el tren que parte de Constitución hacia Mar del Plata a las 6.22, los días hábiles, y hacer el trasbordo correspondiente en General Guido

Desde General Guido partirá a las 10.20

Desde Divisadero de Pinamar a las 13.05

El tiempo de viaje es de 2.25

La capacidad de la formación es de 170 pasajeros

El pasaje puede adquirirse por la web www.argentina.gob.ar/trenes con un 10% de descuento

Los jubilados tienen un 40% de descuento

Los menores de 3 a 12 años, un 50%

Los menores de 3 años que no ocupen asiento viajan gratis

Los discapacitados no abonan pasaje

Ya se encuentran a la venta los pasajes para la semana del 25 al 31 de enero

Es obligatorio el uso de tapabocas para circular

Los horarios de los sábados sale 6.28 desde Constitución. 10.27 sale de General Guido y regresa desde Pinamar a las 13.12

Los domingos y feriados sale 6.20 desde Constitución. 10.18 sale de General Guido y regresa desde Pinamar a las 13.03

El valor de cada tramo es de $570 desde Constitución hasta Pinamar.

