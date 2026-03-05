La Anmat prohibió el uso de dos modelos de lentes de contacto y una solución multipropósito

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de dos tipos de lentes de contacto estéticos y de una solución multipropósito para su limpieza, tras detectar que se ofrecían sin registro sanitario ni identificación de importador. La medida se formalizó mediante la Disposición 1099/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de una investigación que incluyó una inspección en un comercio de la ciudad de Buenos Aires y verificaciones en los registros oficiales del organismo.

La resolución alcanza a los lentes de contacto NOVMAS, incluido el modelo general y una variante estética identificada como “Happy Halloween”. También aplica para una solución multipropósito de la misma marca para su limpieza y conservación. Según consta en la disposición oficial, los productos no cuentan con inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica, lo que impide verificar su autorización para ser comercializados en el país.

La investigación comenzó a partir de tareas de control y monitoreo realizadas por áreas técnicas del organismo regulador, que tomaron intervención tras una actuación de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Unidad Fiscal Este de la ciudad de Buenos Aires. En el marco de ese expediente se advirtió que en un local ubicado sobre la calle Sarmiento al 2700 se exhibían para la venta lentes de contacto sin que existieran registros sanitarios que acreditaran su autorización.

A partir de esa información, personal del servicio de fiscalización de la cadena de comercialización realizó una inspección en el establecimiento. Durante el procedimiento se retiraron unidades de muestra para su análisis y se constató que los envases no incluían datos del importador en la Argentina ni números de registro sanitario. También se observaron inconsistencias en la rotulación, como la ausencia de información sobre lote y fecha de vencimiento en algunos estuches secundarios.

Según consta en el expediente administrativo citado en la disposición, la encargada del establecimiento indicó que los productos habían sido importados a través de un proveedor vinculado con una empresa de origen chino y se comprometió a presentar la documentación correspondiente ante la autoridad sanitaria en un plazo de cinco días. Sin embargo, esa información no fue remitida al organismo.

Posteriormente, la Dirección de Gestión de Información Técnica del organismo confirmó que los artículos involucrados no figuran inscriptos en el registro nacional correspondiente. Esta base reúne a los fabricantes, importadores y productos de tecnología médica autorizados para su comercialización en el país.

El organismo regulador señaló que existen dispositivos similares registrados en el sistema sanitario argentino, incluidos lentes de contacto de uso estético sin graduación y soluciones para limpieza y almacenamiento. No obstante, advirtió que los productos detectados en el procedimiento no cuentan con autorización ni controles que permitan verificar su calidad.

La medida sanitaria se adoptó al considerar que, al desconocerse el origen y las condiciones de elaboración de esos artículos, su utilización podría representar un riesgo para la salud de los usuarios. El organismo remarcó que, en ausencia de registros y controles adecuados, no es posible asegurar su seguridad ni su eficacia. La disposición también ordena comunicar la prohibición a las autoridades sanitarias de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires para reforzar los controles en todo el territorio nacional y evitar la circulación de estos productos.