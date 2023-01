Pinamar: murió el turista rosarino de 71 años que se fracturó la columna con una ola

escuchar

Después de nueve días internado en terapia intensiva, murió el sábado por la mañana el turista rosarino de 71 años que había sufrido una fractura en la columna barrenando una ola en el Partido de Pinamar. El accidente ocurrió el 5 de enero, en el balneario Barlovento, en Ostende. Carlos M., que al parecer estaba solo en la playa, fue sorprendido por una ola grande, en un banco de arena, casi sin profundidad y se fracturó la cervical entre la primera y la segunda vértebra.

Según pudo saber LA NACION, el hombre falleció en el Hospital Municipal Pepe Olaechea en la mañana del 14. Pero la noticia se difundió luego, cuando el personal médico logró contactarse con sus familiares.

La noticia fue confirmada a este medio por el secretario de Salud, Eduardo D’Agostino. El mismo día en que Carlos se fracturó la columna y fue internado, otro hombre, de 50 años, sufrió lesiones también producto del oleaje. Pero tras ser atendido quedó fuera de peligro.

“Murió por una falla multiorgánica”, dijo D’Agostino a LA NACION. El paciente estaba grave y no tenía signos de recuperación. Le habían suministrado fármacos para mantenerlo estable.

“Lo importante no es la altura de las olas, sino que tienen una fuerza imponente. En la zona de Pinamar Norte hubo personas que presentaron luxaciones. Eso sucede porque barrenan la ola con tablas, se traban y caen mal, caen de punta”, le había dicho a este medio en ese momento Francisco Pérez, que trabaja como guardavidas en Pinamar y hoy le tocó estar en su casilla vigilando a los bañistas.

Foto del 5 de enero, el día que ocurrieron dos accidentes entre las olas, uno en el centro de Pinamar y otro en Ostende. Tomás Cuesta

Y el jefe del operativo de seguridad, Esteban Maggi, había aclarado que si bien había olas altas, no estaban descontroladas. “El oleaje no estaba descontrolado, pero sí tenía mucha fuerza. También sucedía que la gente barrenaba e impactaba contra un gran banco de arena que había en la zona de Pinamar. Tenemos un servicio de guardavidas con gente con mucha experiencia y necesitamos que los turistas les pregunten qué está permitido hacer y qué no. Nosotros, más allá de que esté la bandera roja, no tenemos poder de policía para decirle a la gente que no ingrese al mar. Hoy el mar está distinto porque el oleaje hace que la gente se traslade de manera paralela a la costa cuando ingresa al mar”, explicó en su momento.

A Carlos M. le habían hecho RCP durante 40 minutos. “La lesión le generó un paro cardiorrespiratorio y los guardavidas le practicaron RCP durante 40 minutos. Luego llegaron los médicos que le aplicaron medicamentos que lo reanimaron”, había contado Maggi.

Las autoridades recomiendan preguntar a los guardavidas las cosas que no está permitidas en el agua Matías Aimar - LA NACION

Oleaje más calmo

La segunda quincena de enero arrancó con clima ideal y oleaje calmo, a punto tal que por primera vez desde que arrancó la temporada flameó bandera celeste en los puestos de los guardavidas de Pinamar, Ostende y Cariló. “Casi no hay oleaje, va a quedar así todo el día”, explicó Maggi. “Hasta que no sople viento del sudeste, el oleaje no va a aumentar”, agregó.

