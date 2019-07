Noches de frío polar: una cadena solidaria para ayudar a las personas sin techo

Red Solidaria fue la encargada de organizar la iniciativa en el estadio de River Plate Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

En el estadio de River Plate, cientos de vecinos se reunieron para donar ropa de abrigo; también el club sirvió de refugio, por unas horas, para aquellos que no tienen hogar

A Sergio, de 47 años, se lo ve contento en la puerta del estadio de River Plate. Tiene en sus manos una campera que le acaban de regalar y que enseguida se va a poner. Él, que desde hace seis años vive en situación de calle, conoce lo que es enfrentar el frío extremo, como el que deberá combatir unas horas después.

Él fue una de las personas sin techo que ayer, desde las 18, hasta hoy a la mañana se acercaron al estadio en busca de donaciones y refugio para afrontar una de las noches más frías del año. El club, junto con la ONG Red Solidaria, presidida por Juan Carr, organizó una campaña para recibir abrigo y alimentos para resguardar a las personas que duermen en la calle del frente polar que atraviesa la ciudad. "Me enteré por la tele de esta movida solidaria. Yo paro en Cabildo y Juramento y lo vi en una tele de ahí. Ojalá podamos recorrer el estadio", dice Sergio.

"Una muerte por frío tiene una gran significación social. La idea con esta movida es hacer mucho ruido para que la gente sepa que si ve a alguien en situación de calle tiene que llamar a las líneas de ayuda. Un tipo que pasa una noche con menos de cuatro grados puede morir", analiza Carr. Y agrega: "Estamos juntando frazadas y todo tipo de abrigo. Tenemos planeado hacer una recorrida por el estadio y el museo hoy a la noche [por ayer] con los que se acerquen a pedir resguardo. Esto es la primera vez que se va a hacer, es una prueba piloto, pero la intención es mantenerlos a resguardo".

Hoy en la ciudad se esperan mínimas de tres grados y máximas de 10. La noche más fría será la de pasado mañana, con mínimas de un grado en la ciudad y temperaturas bajo cero en el conurbano, con posibles heladas. La ola de frío polar despertó una alerta en las autoridades por temor a que pueda haber personas fallecidas. "Esta es la semana más fría del año, sobre todo si tenemos en cuenta lo que se viene en los próximos cuatro días", dijo ayer Lucas Berengua, del Servicio Meteorológico Nacional.

Hasta ayer, se investigaba si una persona en situación de calle había muerto en la ciudad como consecuencia del frío.

Según el censo de personas que pernoctan a la intemperie hecho a fines de abril por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad, que LA NACION publicó ayer, el universo alcanza los 1146 individuos. El año pasado se contabilizaron 1091, y en 2017, 1066.

Sobre el potencial riesgo para la salud, el cardiólogo del Sanatorio Modelo de Caseros Gabriel Lapman explica: "Depende de las características nutricionales de la persona va a variar el tiempo que pueda estar a la intemperie. Quizás una persona en situación de calle no se alimentó en varios días, Se sabe que cuando la temperatura corporal baja por debajo de los 35°C ya es una hipotermia severa. Los síntomas se caracterizan por balbuceo, nauseas, vómitos, pulso débil y caída de la presión arterial, entre otros. Los más grandes y los más chicos son los que más riesgo de vida tienen".

En la puerta del estadio, Pablo, de 26 años, le muestra a un compañero una frazada de lana que le acaban de regalar. "Con esto voy a estar reabrigado. Hace un año y medio que estoy en la calle y desde que me separé me quedé sin buenas frazadas o bolsas de dormir. Ya va a ser mi segundo invierno en la calle y la verdad que en esta época del año no se la pasa bien".

Osvaldo Cattaldi y su esposa, Hilda, ambos de 87 años, llegaron hasta el estadio a donar algunas prendas de abrigo. "Vinimos en taxi y cuando le dijimos al chofer que veníamos para acá no nos quiso cobrar. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no supe qué decirle. Me dijo que esa era su donación. Fue algo muy lindo. Trajimos frazadas, camperas y mucho abrigo", cuenta él.

Un poco más allá está Juana Bastión, de 47 años. "Siempre trato de venir a ayudar. Hace un frío tremendo y parece que esta semana va a ser cada vez peor. Si nosotros, que tenemos buen abrigo, tenemos frío, imaginate esta gente. Por eso traje camperas que mis hijos me dieron y algunas frazadas", cuenta.

La campaña que organizó Red Solidaria también se suma a cinco que impulsan otras organizaciones. También se puede llamar a la línea 108, con la que el gobierno porteño brinda asistencia social inmediata a las personas en situación de calle.

Enrique, de 43 años, no tiene hogar y deambula desde hace tres años por la calle. "Ya pasé muchas veces noches así de frías. Con una buena bolsa de dormir te arreglás, pero las bolsas se van rompiendo o, a veces, te las roban. Ese tipo de asistencia que dan en River me ayuda", indica.

Dónde ofrecerse como voluntario

Caminos Solidarios

Por los barrios porteños

Asisten a personas en situación de calle, acompañan a visitas médicas, cargan SUBE, donan pañales o remedios. En Facebook: Caminos Solidarios Argentina. Mail: caminossolidariosargentina @gmail.com

Fundación Sí

En casi todo el país

Brindan comida caliente y abrigo en recorridas nocturnas. Teléfono: 011-4775-6159. Mail: recorridas@fundacionsi.org.ar

Lumen Cor

Revinculación

Asistencia integral e interdisciplinaria, incluido el recuperar los lazos familiares perdidos. Mail: posaderos@lumencor.org. Web: www.lumencor.org

Haciendo Lío

En Morón y Merlo

Realizan recorridas solidarias en esos municipios. WhastApp: +54911-5668-2029; mail: info@haciendolio.org.ar