La playa argentina similar al Caribe con agua turquesa que parece “brotar desde el suelo”

La temporada estival empezó con fuerza en la Argentina, con temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires que superan ampliamente los 30 °C. En medio de las vacaciones de verano para muchos y de la ola de calor, existe un destino idílico de la Patagonia que pocos conocen y que se compara con el Caribe. Se trata de Punta Perdices, en la provincia de Río Negro. Descubrí qué tiene para ofrecer, cómo llegar desde CABA y qué alojamientos podés encontrar.

“El Caribe argentino”

El balneario de Punta Perdices se consolidó como un destino predilecto para los amantes de la pesca décadas atrás. Sus aguas tranquilas en un mar que se adentra en el continente a paso lento hacen de este sector, en la Península Villarino, un escondite perfecto para el relax.

La playa de Punta Perdices no tiene olas (Fuente: Instagram/@rionegroturismo)

Con el paso del tiempo y el “boca en boca”, los pesqueros, al igual que los trabajadores del Puerto de San Antonio Este (que se emplaza a escasos kilómetros), dejaron de ser sus únicos visitantes para recibir a los turistas de Las Grutas, que buscaban más soledad y poder disfrutar del agua transparente sin depender tanto de las mareas.

Así es como este balneario, que se llama igual a la ciudad aledaña a Las Grutas, se convirtió en un enclave que muchos asociaron con el Caribe, ya que sus playas de arena clara cubierta de conchillas, aporta un color blanco paradisíaco.

Además, el tono del agua turquesa en la orilla y azul claro en lo profundo, hacen de este lugar un sitio de ensueño que se diferencia claramente de la costa bonaerense.

Punta Perdices destaca dentro de las playas de Río Negro por su agua cálida, turquesa y sin olas (Fuente: Instagram/@rionegroturismo)

Aquí el agua parece “brotar desde el suelo”, ya que no existe un oleaje prominente. El agua es calma y poco profunda, por lo que es posible disfrutar sin peligros de la costa. Tanto para recreación como para la pesca.

El entorno es agreste, sin árboles ni vegetación frondosa. Al tratarse de la región patagónica, predominan los arbustos y la inmensidad de la meseta. Si vas a visitar el balneario, es sugerente ir con provisiones, ya que no hay proveedurías cerca a excepción de un parador.

Cómo llegar a Punta Perdices

Para ir al baleario es necesario tomar la Ruta Nacional 3 con dirección al empalme con la Ruta Provincial 1. Luego hay que avanzar hasta el inicio del Mirador Norte. Sí o sí hay que ir en auto propio, ya que el transporte público solo llega hasta San Antonio Este.

Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Punta Perdices es necesario tomar la Ruta Provincial 51 y luego la Ruta Nacional 3. Dista a 1090 kilómetros y el traslado demanda 13 horas.

Dónde hospedarse

San Antonio Este ofrece diferentes alternativas para los visitantes, desde cabañas como Francas Del Este, departamentos como Mi Jardín o posadas como Azul profundo. Además, hay algunos hoteles como el Calafquen o el Ozieri.

Qué hacer en Punta Perdices

Además de visitar el balneario, podés recorrer la península y acercarte al apostadero de los lobos marinos. También es un punto importante aquella zona para el avistamiento de aves, lo que atrae a muchos curiosos.

Como actividades dentro del balneario, podés tomarse un bote para recorrer la península Villarino y visitar el apostadero de los lobos marinos (Fuente: Instagram/@rionegroturismo)

Quienes son más osados, pueden alquilar kayaks y navegar por las aguas frente a la costa o hacer stand up. Una sugerencia es aguardar el atardecer frente al mar Argentino, en Punta Verde.