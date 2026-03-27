Plan de ordenamiento de la Villa 31: más seguridad y controles de accesos para frenar las construcciones

El gobierno porteño continúa con el plan de ordenamiento de la Villa 31, en el barrio de Retiro, con el objetivo de reforzar la seguridad y frenar el crecimiento sin control. Según informó hoy la Ciudad mediante un comunicado, este jueves se sumaron operativos en los accesos, con retenes policiales y la peatonalización de calles para evitar el ingreso de materiales de construcción y, de ese modo, impedir que continúe la expansión irregular.

“La fiscalización de las obras, el desalojo de unidades y terrenos usurpados, y el refuerzo de la seguridad, entre otras medidas, forman parte de la estrategia para fortalecer la integración y garantizar que la ciudad sea una sola, con las mismas obligaciones, derechos y reglas para todos los vecinos”, se explicó.

Peatonalización de calles para evitar el ingreso de materiales de construcción en la Vlla 31 de Retiro

En ese contexto, hoy se desplegó un operativo especial con retenes y controles policiales en distintos accesos, como Colibrí y Ramos Mejía, junto a la estación de ómnibus de Retiro; Yaguareté e Islas Galápagos, cerca del Paseo del Bajo y del Ministerio de Educación porteño; y Colibrí y Alberto Chejolán, ex calle 14, lindera al barrio Saldías.

Según el comunicado oficial, este plan de ordenamiento consiste en un conjunto de intervenciones coordinadas por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, junto con la Secretaría Legal y Técnica del gobierno porteño. “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la ciudad”, afirmó el jefe de gobierno, Jorge Macri.

Cinco de las 13 entradas por donde ingresaban vehículos se convirtieron en calles peatonales GCBA

A partir del plan de control de accesos, cinco de las 13 entradas por donde ingresaban vehículos se convirtieron en calles peatonales, detallaron fuentes oficiales. Agregaron que tres pasarán a tener puestos permanentes de la Policía de la Ciudad, que se suman a otros tres ya existentes. También se establecieron dos calles en contramano, se colocaron bolardos, se implementarán controles itinerantes y rotativos para reforzar la seguridad.

El jefe de gobierno destacó asimismo el operativo realizado días atrás para derribar una casilla donde se vendían drogas. “Tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos”, afirmó.

En el último mes se intensificaron los operativos contra las ocupaciones indebidas

La Villa 31, emplazada en un lugar clave de la ciudad, ocupa unas 72 hectáreas y alberga a alrededor de 45.000 personas en condiciones precarias.

En ese contexto, advirtió el gobierno porteño, se convirtió en un ámbito propicio para la especulación y los negocios ilegales. Además de la venta de “espacios aéreos”, como los techos de las viviendas, el alquiler de una unidad oscila entre $300.000 y $1.000.000, mientras que los locales comerciales pueden alcanzar entre $1,5 y $1,8 millones mensuales. “Así, quienes lucran con la informalidad se aprovechan de personas que necesitan alquilar y no cumplen con los requisitos del mercado formal”, sostuvo el comunicado oficial.

La urbanización de la Villa 31, tal como fue diseñada desde 2016, “no logró evitar un crecimiento urbano descontrolado ni consolidar un ordenamiento territorial, objetivos establecidos por la Ley 6129″, se explicó. Por eso, la Ciudad decidió avanzar con nuevas medidas para regularizar la situación.

Retenes policiales, otra estrategia

Uno de los primeros hitos de la actual gestión fue la erradicación de la feria ilegal de la calle Perette, donde se comercializaban objetos robados. En línea con el plan de ordenamiento, en el último mes se intensificaron los operativos contra las ocupaciones indebidas: se despejaron veredas ocupadas por chatarra que funcionaban como depósitos improvisados o extensiones de viviendas, se removió un lavadero de autos que obstruía una calle en un sector peatonal y se desalojó una gomería instalada en un micro en desuso sobre la vereda.

A la vez, se recordó, fueron clausurados corralones de materiales de construcción ilegales, ya que no están permitidos por la ley de urbanización, justamente para evitar el crecimiento descontrolado de la villa, que incrementa los riesgos estructurales y de seguridad para los vecinos.