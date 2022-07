“Planera” e influencer: la estrategia de la beneficiaria de planes sociales para conseguir dinero en una red social china

“Una respuesta con ironía”. Así definió la beneficiaria de múltiples asistencias sociales a sus declaraciones en las redes que le valieron fuertes repercusiones. Mariana Alfonzo, de 34 años, es usuaria de la aplicación china Kwai, una plataforma del estilo TikTok que tiene una especial particularidad: ofrece un sistema de monetización.

“Son videos de Kwai. Ahí uno hace videos para conseguir seguidores y subir de niveles en la plataforma”, explicó Alfonzo en su raid mediático hoy. Así, la mujer que cobró protagonismo por defenderse como beneficiaria del Estado explicó que lo hizo para conseguir dinero por reproducciones.

Kwai marcó su llegada a la Argentina con bombos y platillos a mediados de 2021. Se trata de una red social de videos cortos con gran crecimiento en su país de origen.

Esta aplicación de videos breves, que surgió en 2012, es la más popular de China después de Douyin (versión china de TikTok), con más de 300 millones de usuarios activos en el mundo, que miran sus videos, en promedio, durante 86 minutos diarios, según la compañía.

El polémico video de una beneficiaria de planes sociales

Si bien su uso no tiene costo, y está disponible para tanto para dispositivos Android como para iOS, el gran atractivo para los usuarios –entre ellos Mariana Alfonzo- es que ofrece pagos.

Como parte del programa de referidos, quienes recomienden la app y consiguen obtener descargas con su código podrán recibir 30 pesos por cada nuevo usuario generado. Además, los creadores de contenido también reciben montos de dinero que son proporcionales a las visualizaciones que consiguen.

El gran requisito es ser mayor de 18 años y contar con una cuenta bancaria. “Pueden llegar a ganar hasta 1000 dólares por mes”, prometió el último año Keith Hernández, director general de Sudamérica en Kuaishou Technology, la dueña de Kwai.

Todos los usuarios registrados en la plataforma china tienen la posibilidad de monetizar. El beneficio se activa con la generación de “Kwai Golds”, que luego se traduce en canje por dinero. “Mientras más niveles tenés, más ganancias tenés”, describió hoy Alfonzo.

“Ese video fue una respuesta a una persona en particular y el video se viralizó”, precisó esta tarde, en diálogo con TN, Alfonzo, sobre el video que originó su virlización en las redes.

El origen de la polémica

Alfonzo eliminó los polémicos videos de la plataforma Kwai, porque “la llamaban mucho” y recibió muchos mensajes en las redes, según confesó hoy a LA NACION.

En ellos expresaba: “Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”.

“Recién estaba viendo el video de una persona re pedante, que no voy a decir el nombre pero todos lo deben conocer, donde dice para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores, todos estos bonus, la asignación, etc etc, que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bonus este que se viene, no sé qué pito, qué flauta. Encima le estoy haciendo un video sacándome las trencitas”, relató al inicio del video, que subió a la plataforma china, donde ya acumula más de 6000 seguidores.

“Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, opinó .

Además siguió: “Si tanto te jode, renunciá, amigo, y ponete a cobrar vos también de onda. A menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino, porque obviamente que si no sos argentino no cobrás una verga en este puto país. Pero bueno, si estás dolido y resentido por eso, hermano, hacé una cosa si no. Si sos argentino y estás laburando, como decís, juntá plata, no sé comprate euros o dólares y tomate el palo a otro país, hermano, que vos no nos hacés falta para nada a nosotros”.

“La verdad que gente laburante como vos decís, gente laburante como vos, a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos. ¿Por qué? Porque se nos da la puta gana, por eso. ¿Entendés?”, concluyó.