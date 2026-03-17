Polémica en Neuquén: repartían biblias en la puerta de una escuela pública

Una fuerte polémica se generó en las últimas horas en la provincia de Neuquén luego de que dos hombres se acercaran a la puerta de una escuela pública primaria del barrio Santa Genoveva, en la ciudad capital, para repartir biblias. La madre de un alumno filmó el momento en que les ofrecían el regalo a los niños y les pidió explicaciones.

El particular hecho tuvo lugar a primera hora de este lunes, en el ingreso al establecimiento, y provocó controversia. “Estábamos en la esquina con mi hija cuando me dijeron que les estaban dando un regalo. Dije ‘espero que no sean golosinas’”, contó una madre, identificada como Laura, en diálogo con el medio local LM Neuquén. La mujer apuntó a la falta de intervención institucional: “Me preocupa el abuso y la falta de institucionalidad”.

Polémica en Neuquén: repartían biblias en la puerta de una escuela

La secretaria de prensa de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), el principal sindicato docente de esa provincia patagónica, Marisabel Granda, dijo al respecto, según consignó el medio local, que “es una situación grave que merece una acción. Primero, poner el límite de que eso no se puede hacer. La escuela pública es laica“.

“No todas las infancias (sic) van acompañadas de sus familias; los más chicos seguramente sí, pero ya cuando son más grandes puede que los dejen en la puerta; o si viven a una cuadra, algunos van solos cuando ya están en sexto o séptimo grado”, dijo la gremialista. Granda, que dijo que se haría la respectiva denuncia, afirmó que un niño no tiene la posibilidad de dirimir qué es ese “regalo” que le están dando.

Según declaraciones de los hombres involucrados a la mujer que los grabó, los evangelistas notificaron al Consejo Provincial de Educación sobre su intención de repartir los pequeños textos. “También avisamos a la Policía para no generar complicaciones. Las repartimos en hospitales y cárceles, además de en escuelas”, dijeron. Explicaron que se trataba del Nuevo Testamento, con salmos y proverbios.

De acuerdo al evangelista, la actividad respondía a “un mandato de nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar la palabra”. Hasta el momento, el Ministerio de Educación neuquino no se refirió al hecho.