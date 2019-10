Polémica en Mendoza: grabaron un video en la escalera de la facultad de Cuyo

Grabaron un video con un baile erótico en una universidad de Mendoza 00:15

Video

18 de octubre de 2019

Un grupo de chicas mendocinas provocaron revuelo y controversia con un baile "hot" en las escaleras de una universidad pública.

Se trata de bailarinas de la academia Botty Fre$h que se pusieron a "perrear" en el ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y subieron el video a las redes, lo que se convirtió en una verdadera sensación con opiniones encontradas, por el lugar elegido y el estilo utilizado y la vestimenta.

Las imágenes serán publicadas oficialmente este fin de semana, pero el anticipo que se viralizó ha sido un suceso y no deja de generar polémica.

Todo comenzó con la publicación en Twitter que realizó una de las 20 jóvenes, luego de que la coach, Micaela Batiz, las filmara en el llamativo escenario educativo bailando el famoso reggaetón "Rompe El Party".

Debate en Facebook por elegir la universidad

La profesora, tras la avalancha de comentarios positivos y negativos, ademas de los compartidos, dio su explicación en Facebook.

"No estoy en el video y no somos estudiantes de la UNCuyo. No le estamos haciendo daño a nadie, somos un grupo de chicas que bailamos twerking (perreo) que como todo estilo de baile es arte y lleva su dedicación y práctica", expresó la titular de la academia de baile, quien a su vez explicó que el sitio elegido se debió a la imposibilidad inicial de hacerlo en una playa de estacionamiento. Asimismo, se mostró sorprendida y angustiada por la repercusión que han tenido, sobre todo por el rechazo.

Sin dudas que el tipo de baile y el espacio seleccionados fueron el combo perfecto para la lluvia de críticas.

Las redes sociales se plagaron de interacciones con mensajes de todo tipo y color, en favor y en contra de la decisión tomada por el equipo artístico, compuesto en su mayoría por adolescentes. Principalmente, los calificativos más duros apuntan a lo "desubicado" e "irrespetuoso" que resultó la performance en un ámbito universitario.

El twerking o perreo es un baile urbano hot que comenzó hace menos de una década a popularizarse, sobre todo en Centroamérica, y son cada vez más las argentinas que lo practican. De hecho, los principales cantantes caribeños los utilizan en sus masivos videoclips.

Mientras desde la Casa de Altos Estudios se mantienen en silencio, crecen los fuertes comentarios que rechazan el accionar del equipo de danza. "Díganme si en algún lugar del mundo, donde el arte es respetado e incentivado, esta degradación es común y está permitida", posteó una mendocina.

En medio de los cuestionamientos, la profesora concluyó: "Espero que esto sirva para deconstruirse".

Asimismo, indicó que esta noche subirán un video en las redes para defender lo hecho y lanzar un mensaje de "apertura mental".