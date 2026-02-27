Hay alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 27 de febrero una alerta amarilla por tormentas que alcanza a 13 provincias del país. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el nivel amarillo implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De acuerdo con el parte oficial, las provincias afectadas son Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Este viernes rige una alerta amarilla por tormentas en 13 provincias argentinas SMN

El SMN indicó que estos fenómenos podrán estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Frente a este escenario, el organismo recomendó evitar salir durante las tormentas y no sacar la basura, además de limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. En caso de encontrarse al aire libre, aconsejó buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 27°C. El día comenzará con nubes, que se mantendrán hasta las primeras horas de la mañana y regresarán por la noche. Para los días restantes de la semana se anticipan condiciones estables y un leve ascenso de temperatura.

En la provincia de Buenos Aires se pronostica una mínima de 19°C y una máxima de 27°C. Durante la mañana y el mediodía, el cielo estará despejado y hacia la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En el resto del país, las temperaturas previstas serán las siguientes: en Córdoba se espera una mínima de 16°C y una máxima de 26°C; en Tucumán, 19°C y 30°C; en Santa Fe, 14°C y 29°C; en Entre Ríos, 18°C y 33°C; en Catamarca, 19°C y 30°C; en Formosa, 20°C y 34°C; en Corrientes, 18°C y 33°C; en Jujuy, 15°C y 25°C; y en Salta, 15°C y 25°C. En Misiones la mínima será de 19°C y la máxima de 31°C, mientras que en La Rioja se prevén 22°C y 31°C, y en Santiago del Estero 21°C y 33°C.

En San Luis se registrarán 17°C de mínima y 27°C de máxima; en San Juan, 18°C y 32°C; y en Mendoza, 17°C y 28°C. En la Patagonia, Neuquén tendrá 16°C y 31°C; Río Negro, 11°C y 31°C; Chubut, 12°C y 28°C; Santa Cruz, 9°C y 22°C; y Tierra del Fuego, 7°C y 16°C.