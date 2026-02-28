Día del Bailarín en la Argentina: quién fue Jorge Donn y por qué se lo homenajea hoy

El Día del Bailarín se celebra cada 28 de febrero en la Argentina en honor a Jorge Donn, uno de los profesionales de la danza más importantes de nuestro país. La fecha recuerda la vida y obra de una de las figuras más relevantes de este arte que, gracias a su talento, llegó a las compañías de baile más prestigiosas del siglo XX.

Existe otra fecha dedicada a esta disciplina artística en la Argentina: se trata del Día Nacional de la Danza, que se conmemora el 10 de octubre en recuerdo de los bailarines del Teatro Colón fallecidos en un accidente aéreo en 1971.

En el día de nacimiento de Jorge Donn se celebra el Día del Bailarín en la Argentina (Jorge Fama) Jorge Fama - Gentileza

La historia de Jorge Donn

Jorge Raúl Itovich Donn, más conocido como Jorge Donn, nació el 28 de febrero de 1947 en El Palomar, Buenos Aires. A sus cinco años, ingresó a la Escuela del Instituto Superior del Teatro Colón, donde fue alumno de María Fux, una de las docentes, coreógrafas y terapeutas más prestigiosas de la época.

Su debut oficial llegó a sus 15 años, un hito que dio inicio a una carrera internacional. Fue dentro de uno de los grupos más exitosos del mundo, la compañía de Maurice Béjart, un coreógrafo francés que lideraba este conjunto radicado en Bruselas, Bélgica. Su relación con Donn era cercana, con una admiración mutua que condujo al director a crear obras especialmente diseñadas para su talento. Algunas de estas fueron Bhakti, Nijinski, Clown de Dios, Golestan: el jardín de las rosas y Lo que el amor me dice.

Los bailes más destacados de Jorge Donn

A los pocos años, consiguió ser pareja de danza de Maya Plisetskaya y Natalia Makarova, dos de las bailarinas rusas más aclamadas por la audiencia. Se asoció también a otros bailarines famosos como el bailarín italiano Paolo Bortoluzzi, el belga Luc Bouy, el marroquí Germinal Casado y el español Víctor Ullate.

Con la dirección de Béjart, creó un conjunto artístico llamado “Ballet del Siglo XX”, lo que ayudó a cada integrante a alcanzar una mayor fama mundial. Otro suceso relevante en su carrera fue crear una dupla con Marcia Haydee, una bailarina brasileña, con quien se consolidó como los mayores exponentes de Latinoamérica.

En 1976, fue nombrado director artístico del Ballet del Siglo XX, un cargo en el que trabajó durante 12 años, para luego fundar “L´Europa Ballet“, su propia compañía de danza clásica. En 1986 llegaría su última actuación pública, en el Palacio de Deportes de la Comunidad, jornada en la que realizó las coreografías de obras como ”Bolero" y “Diva”, durante el festival de otoño.

Jorge Donn murió en 1992 por complicaciones derivadas del VIH Alejandro Querol) - Archivo / LA NACION

Un año más tarde, ganó el Premio de la Fundación Konex en reconocimiento de su labor, galardón que lo posicionó como uno de los 5 mejores bailarines de la historia de Argentina. Obtuvo también el Dance Magazine Award, el premio más importante de la industria de la danza mundial.

Jorge Donn falleció el 30 de noviembre de 1992 en Lausana, Suiza, a sus 45 años de edad, debido a complicaciones derivadas del VIH. Su maestro, Maurice Béjart, realizó su coreografía de Ballet por la vida en su honor. Otras de las figuras como Denys Ganio, Carolyn Carlson y Grazia Galante llevaron a cabo actos en su honor.

En la actualidad, es posible visitar el Centro Cultural Donn en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el pasaje que lleva su nombre, ubicado en Ciudad Jardín de Lomas del Palomar.