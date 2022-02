Polémica: para la ex abogada de Carlos Monzón, el asesinato de Alicia Muñiz “no fue un femicidio”

A 34 años de la madrugada del Día de los Enamorados en la que el excampeón de boxeo Carlos Monzón se convirtió en asesino al matar a su pareja Alicia Muñiz, su exabogada lo defendió al aire con una serie de polémicas declaraciones. “Yo condeno tremendamente el femicidio, pero no se trató de un femicidio a pesar de que hoy se lo quiera catalogar así. Fue una circunstancia desafortunada tremenda que terminó con la vida de una persona, pero Monzón no la quiso matar. Eso es lo que yo viví, lo que yo escuché de él y lo que las pruebas de la causa mostraron“, dijo la doctora Patricia Perelló, que apuntó contra los medios por “condenarlo antes del juicio”.

Monzón mató a Muñiz el 14 de febrero de 1988, en Mar del Plata, y ese crimen se convirtió en unos de los primeros femicidios con resonancias mediáticas debido a la trascendencia pública y el renombre de sus protagonistas. Al llegar a la finca en el barrio La Florida, lo primero que vieron los agentes fue al boxeador tendido en el piso, semiconsciente. Muy cerca de él se encontraba el cuerpo de esta mujer de 32 años, que tenía un hijo de seis y había dejado su carrera como modelo y vedette para acompañarlo.

En diálogo con Intratables, Perelló dio su visión de cómo murió Muñiz. “Se cayó desde el balcón. Estaba con Monzón discutiendo, eso es una realidad. Pero cayeron ambos y eso es algo que no se dice. Monzón tenía fracturada la clavícula y varias costillas, y también se comprobó que él cayó. Cayeron los dos, y eso también estuvo claro que podía haber sido una de las causas que anulara los mecanismos de defensa que normalmente tiene una persona”.

De esta manera, cuando le consultaron a Perelló si cree en la inocencia del boxeador, respondió: “Estoy convencida de que no la quiso matar, y estuve convencida siempre. Creo que estaba bastante tomado, que discutieron y que probablemente de alguna cosa podría ser culpable, como de una agresión, pero que no quiso matar a Alicia Muñiz. De eso estoy convencida”. Incluso, pese a lo que se conoce del caso, Perelló señaló: “No tenía el cuello quebrado y nunca había efectuado previamente una denuncia penal contra Monzón”.

Más allá del testimonio de la letrada, el propio Monzón reconoció que golpeaba a sus parejas en una de sus declaraciones. “Les pegué a todas mis mujeres y nunca les pasó nada”, dijo. Además, en el informe que elaboró en ese momento el forense Jorge Tonelli se lee: “Contusión temporal izquierda; hematomas por golpe de mano en ojo izquierdo y comisura labial izquierda; fractura de rótula izquierda; hematoma por equimosis manual en cuello; gran hematoma en músculo esternocleidomastoideo izquierdo y vena yugular; fractura de base craneal”.

Antes de la entrevista a la primera abogada del expugilista, la jueza que lo condenó, Alicia Ramos Fondeville, habló con Intratables y explicó: “Las pericias fueron determinantes, especialmente la segunda autopsia”. La jueza narró cómo fue el juicio: “Como se hace con cualquier acusado, le pregunté: ‘¿Va a declarar Monzón? Puede no hacerlo y no va a ser interpretado en su contra’, pero estaba empeñado en declarar. Comenzó a contarme toda su vida y sus éxitos, y después empecé a preguntarle por el día del hecho. Le pregunté cuándo le había puesto las manos en el cuello y él me dijo que no se las había puesto. Pero la pericia que se hizo en la morgue judicial federal fue determinante”.

Además, destacó que “era un balcón como para no matar a nadie porque tenía 3 metros nada más, se podía haber roto un brazo o una pierna, pero nunca matarse”. Y concluyó: “Él la tiró inconsciente. Presumimos que había otra persona en la casa que lo asesoraba. No sabemos quién porque el tribunal no lo pudo consignar. Esa persona le debe haber aconsejado tirarla por el balcón para simular un accidente, pero la segunda autopsia que se le hizo estableció, con toda exactitud, que si no la hubiera tirado, ella hubiera muerto igual”.

Perelló cuestionó que “las autopsias no fueron claras y nunca hubo una clara conclusión” y resaltó que “en ningún punto dice que fuera estrangulada”. También apuntó contra la jueza: “En todo momento, evidenció una falta de imparcialidad que hasta el propio Monzón advirtió. El primer día del juicio dijo: ‘Con esta mujer ya estoy condenado’. Eso a toda la ciudadanía nos debería preocupar”.

Sumado a esto, reflexionó sobre cómo la prensa perjudicó a la expareja de Susana Giménez: “Los tiempos cambiaron, pero lo que no cambió, lamentablemente, es la influencia de los medios de comunicación en algunos fallos judiciales”. E insistió: “Independientemente de lo que la gente piense, él ya estaba condenado antes de sentarse en el juicio porque la familia Muñiz tuvo un abogado, que si bien en el expediente tuvo un desempeño bastante escaso, tuvo un activo desempeño en los medios que fue muy importante”.

Por otro lado, sobre su rol como defensora del Monzón, dijo: “Yo fui la abogada y viví todas las situaciones que se produjeron en el expediente casi desde el inicio hasta el final. Yo diría que corrieron y siguen corriendo ríos de tinta sobre el caso y creo que también han corrido prejuicios”.

Y añadió: “Yo no quiero convencer a nadie de nada. La realidad es que hubo un juicio de los medios y hubo una gran presión de la opinión pública y, cuando Monzón llegó al juicio, el fallo estaba dictado antes de que se sentara”. Según dijo a continuación, el boxeador “fue condenado por la tenencia de un arma, no por violencia, más allá de que hubieran episodios de violencia que él mismo confesó”.

Para Perelló, “se dicen muchas cosas equivocadas por no conocer la causa”. Y en ese sentido explicó que la defensa recusó al tribunal y que “a Monzón no se le permitió tener sus peritos en el juicio oral, lo que motivó que tres jueces de la Corte de la provincia y dos jueces de la Corte de la Nación votarán por la nulidad del fallo”. Sobre eso, enfatizó: “La Cámara que lo juzgó en Mar del Plata, de una manera inédita, le negó a la defensa tener peritos, que hubiesen demostrado que, evidentemente, las cosas no eran todas como se decía desde las versiones públicas”.