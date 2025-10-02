Polémica por el video de un diputado mendocino en el que aparecen mulitas faenadas en un asado

En las últimas horas se viralizó un video del diputado provincial de Mendoza José Luis Ramón, actual candidato por Protectora Fuerza Política, en el que aparece junto a varias mulitas muertas listas para ser cocinadas en un asado. El material —que él mismo compartió en su cuenta de Instagram— generó fuertes críticas, ya que se trata de una especie protegida por la legislación provincial y cuyo consumo está prohibido.

En las imágenes difundidas en sus redes, Ramón recorre la localidad de Lavalle montado a caballo y luego comparte una comida con vecinos, donde se observa claramente al animal, conocido también como quirquincho o piche. “Encendamos el pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades huarpes”, escribió el dirigente junto a la publicación, que aún permanece disponible pese a la polémica.

El polémico video de José Luis Ramón

Una de las mayores reaccionarias ante el video fue la Fundación Cullunche —organización protectora de la fauna y flora autóctonas—, que denunció en redes sociales la actitud de Ramón. “El señor José Luis Ramón se está candidateando a diputado provincial y nos preocupa porque en esta propaganda vemos que está muy lejos de defender y proteger los derechos de la fauna silvestre”, acusaron.

Y marcaron: “Claramente se puede ver que se comió unos quirquinchos, que son fauna protegida. Mientras nosotros trabajamos sin descanso para evitar su cacería y atendemos a los que llegan heridos, e informamos y educamos. Mientras hay un proyecto de ley para que sea declarado monumento natural, junto a otros animales, porque urge su protección, José Luis Ramón hace apología al delito de caza furtiva y consumo de animales que están protegidos. Su accionar es ofensivo. Esperamos que pida disculpas y que se retracte de lo que ha hecho".

“Nos queda claro que ni él ni Protectora protegen la fauna. Los votantes sabrán qué hacer. Repudiamos a todo político o funcionario de cualquier partido político que atente contra la fauna, flora y ambiente”, cerraron el mensaje.

La respuesta del diputado

Según citaron medios locales como el Diario Uno, tras la polémica, el diputado emitió un comunicado y explicó que él solo se sacó la foto pero no comió las mulitas. “Soy abogado, defensor del Estado de Derecho y, en consecuencia, un respetuoso irrestricto de las leyes. Asimismo, sostengo un compromiso firme con los derechos de los animales, reconocidos como seres sintientes y, en precedentes judiciales argentinos, como sujetos no humanos”, comenzó el escrito.

“En particular, ese fragmento corresponde al momento en que me presentaba a una familia de El Retiro, mientras ellos preparaban su comida. Esta misma escena se repitió en diferentes ocasiones durante nuestro recorrido por el secano”, prosiguió y subrayó: “Mi almuerzo fue, como estaba previsto, junto al equipo que me acompañaba en el distrito de San Miguel de los Sauces, en la cantina de la familia Díaz. Allí compartimos pastelitos fritos y, al mismo tiempo, continué recorriendo, escuchando y saludando a cada familia y persona que se encontraba en el lugar”.