Polémica en Uber: comenzará a cobrar las comisiones retroactivas a los choferes

"Te escribimos porque contás con una deuda histórica correspondiente a comisiones". Marcelo es chofer de Uber desde hace un año y cinco meses, cuando se quedó sin trabajo. El viernes recibió ese mail que tanto temía: la empresa le informaba que a partir del mes pasado había decidido empezar a cobrarle las comisiones de los viajes que realiza y que tenía que pagar la deuda histórica que cosechó en esos casi 2500 recorridos que hizo. En total, debe unos 100.000 pesos.

El anuncio de Uber, de empezar a cobrar las comisiones que nunca les cobraron a los conductores desde que la empresa empezó a operar en el país, en marzo de 2016, desató la preocupación y el temor de los choferes. La mayoría especulaba que recién cuando el servicio operara con autorización del gobierno, empezaría a cobrar comisiones y que ocurriría como en Brasil, donde se hizo borrón y cuenta nueva con la deuda histórica.

En realidad, las limitaciones que le impusieron distintos fallos a la empresa, impiden que los pasajeros abonen el viaje con tarjetas de crédito, por lo que el servicio se le paga al chofer en efectivo. Así, el servicio resultaba hasta ahora más económico que otras plataformas virtuales que operan con el aval legal de la autoridad de transporte. Un viaje de 5 kilómetros en Uber cuesta unos 100 pesos: de ese monto, 75% le corresponde al chofer y 25% a la plataforma. Hasta ahora, la empresa no les reclamó a los choferes, desde el inicio de las operaciones en el país el pago de sus comisiones.

La comunicación que recibieron los choferes explica que tienen que pagar esa deuda histórica y se les ofrece un plan de pago y una quita de entre el 80% y el 90% si pagan antes del 20 de agosto próximo. Sino, el descuento será menor.

"Me asusté cuando recibí el mensaje. Pensé que era una trampa, porque no había visto nada en los medios. Entonces llamé a la empresa y me confirmaron que es verdad. Es más, en mi caso, como hace cinco meses empecé a trabajar, tengo una deuda de unos 15.000 pesos. Me explicaron que para acceder al descuento del 80% tengo que pagar un anticipo de 5000 pesos y después, el 20% de la deuda, que serían otros 3000 pesos. En total, serían 8000. Pero estoy sorprendido. Les pregunté si esto significaba que Uber ya era legal, porque a mí me exigen de todo. ¿Cómo me pueden exigir una deuda si ellos no son legales? Pero ellos insisten en que sí, que los fallos los avalan", explicó Ramón, de 46 años, que prefirió no dar su apellido.

Según explicaron distintos choferes consultados por LA NACION, hay conductores que tienen una deuda de unos 100.000 pesos o mayor y que tendrían que pagar unos 15.000 pesos para poder seguir trabajando.

Y no solo eso. El cambio anunciado por Uber implica que a partir del mes pasado, empezará a cobrar las comisiones, con lo que los ingresos de los choferes por cada viaje bajarían un 25%.

Los mails que recibieron los choferes dicen lo siguiente: "En julio 2019 comenzamos a cobrar la comisión por el servicio de intermediación por el uso de la aplicación, primero a los nuevos socios conductores y a quienes están en proceso de inscripción. Ahora te escribimos a vos porque contás con una deuda histórica correspondiente a comisiones por intermediación previas al 1 de julio de 2019, y queremos que no sea una carga para vos. Nuestra prioridad es tu futuro en la plataforma y que tus ganancias semanales no se vean afectadas. Evaluamos tu situación teniendo en cuenta puntuación, tiempo usando la app y cantidad de viajes realizados. Por única vez, podés recibir un descuento promocional del 90% (o el 80%, según el caso) en tu deuda acumulada hasta el 1 de julio de 2019, si realizás el primer pago de la comisión por intermediación antes del martes 20 de agosto de 2019. Pasada esa fecha, el descuento se reducirá 10% cada dos semanas. Así, si realizás el primer pago entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre de 2019, podrás tener un descuento del 80% de tu deuda. Y si realizás el pago entre el 4 y 17 de septiembre, el descuento será del 70%. Estate atento a las notificaciones en tu casilla de correo y en la aplicación", dice.

Mariano tiene 36 años y trabaja como chofer desde hace un año y medio. Tiene 1300 viajes acumulados. Debe las comisiones de todo ese tiempo. Empezó a usar su auto como Uber, cuando se quedó sin trabajo: cerró su comercio. Antes lo habían despedido del banco en el que trabajaba. "Yo no pienso pagar nada. Tendría que pagar unos 12.000 pesos. Pero la verdad es que si me cobran la comisión, ya no me conviene. Son viajes que te dejan muy poco margen de ganancia. Si por cada viaje de 100 pesos, como mi auto es naftero, como la mayoría de los Uber, tengo unos 50 pesos de gasto de nafta. Si le doy 25 a Uber, me quedan apenas 25 a mí. Y yo pongo el auto, el desgaste, las cubiertas, las multas las pago yo, además del riesgo de no saber a quién subo. Si esto es así, no creo que siga", apuntó ese chofer.