A las 17 de este sábado, vecinos de Remedios de Escalada, del partido de Lanús, se concentran en la plaza Mariano Moreno, frente a la estación del ferrocarril Roca, para marchar hacia el denominado Punto Cero y reclamar justicia y respuestas por la explosión ocurrida hace ochos días y que dejó 4 operarios fallecidos y otros internados delicados con quemaduras en sus cuerpos, además de la destrucción de comercios y viviendas.

La movilización fue impulsada y organizada por la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, que, realizó un previo rezo de 1.000 Ave Marías, de 9 a 17, para pedir por los damnificados por la explosión. También están presentes los dueños de Tiendas de Fiambres DC, uno de los locales más afectados por el estallido, que quedó en ruinas.

La magnitud del fuego durante la explosión de gasn en Remedios de Escalada LN+

La de hoy es la tercera manifestación que realizan los residentes de la zona desde la tragedia. Las anteriores tuvieron lugar el sábado 14 y el lunes 16 de noviembre, cuando los vecinos comenzaron a organizarse para exigir explicaciones sobre lo ocurrido y conocer quiénes fueron los responsables del siniestro.

La tragedia

El episodio se produjo el viernes 13 de noviembre, a las 10.51, cuando operarios de una empresa contratista que realizaba trabajos para Metrogas dañaron accidentalmente una cañería de gas con una tuneladora en la esquina de Coronel Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea. La fuga provocó una explosión y un incendio de grandes dimensiones, además de obligar a evacuar a los habitantes de varias manzanas. Para contener las llamas participaron dotaciones de varios cuarteles de bomberos voluntarios del conurbano bonaerense. Recién durante la madrugada siguiente, unas 15 horas después de la explosión, se logró contener la fuga de gas y apagar el fuego.

El incendio que se desató tras la explosión de gas afectó a varias viviendas de la esquina de Coronel Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada Ricardo Pristupluk

El saldo del siniestro se agravó con los días. Inicialmente se había confirmado una víctima fatal en el mismo lugar de la explosión, aunque su identificación se demoró porque se requirieron análisis de ADN, y alrededor de 30 heridos.

Anteayer, jueves 19 de noviembre, se confirmó que se trataba de Marcelo García, el operario muerto en el lugar de la explosión y falleció Néstor Julián D’Alessandro, otro trabajador que permanecía internado en grave estado en un sanatorio del barrio porteño de Palermo, por las quemaduras sufridas durante el incendio.

Pocas horas antes de la protesta de los vecinos afectados por el siniestro, se conoció hoy que murieron otros dos trabajadores que también estaban internados en un hospital de San Justo: Matías Miguel Leguizamón y Juan José Servin eran empleados de Exgadet, según informó la propia empresa que es la contratista que realizaba tareas en la esquina del siniestro para Metrogas.

En los días posteriores al estallido, el sector afectado fue despejado y se realizaron tareas de limpieza y remoción de escombros. Sin embargo, las consecuencias todavía son visibles en los comercios y las viviendas dañados. Entre ellos se encuentra Tiendas de Fiambres DC, cuyo dueño difundió imágenes del antes y el después del negocio para mostrar la magnitud de las pérdidas.

El temor de los vecinos tampoco terminó con el operativo de emergencia. El lunes 16 se desplegó otro procedimiento por una denuncia de pérdida de gas en las inmediaciones de la estación Lanús, a unos tres kilómetros del lugar de la explosión. Metrogas confirmó entonces que existía una fuga en una cañería de baja presión y aseguró que la situación estaba controlada.

Cuarteles de bomberos voluntarios de diversos lugares del conurbano trabajaron para sofocar el incendio posterior a la explosión de gas en Remedios de Escalada Ricardo Pristupluk

En paralelo, el conflicto se trasladó al ámbito judicial. La Municipalidad de Lanús anunció que se presentaría como querellante en la causa para investigar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades de la empresa. Desde la intendencia cuestionaron el procedimiento de emergencia y sostuvieron que hubo incumplimientos de los protocolos que debían activarse ante una pérdida de gas.

Visibilizar el reclamo

Mientras avanza la investigación judicial, los vecinos vuelven a reunirse para mantener visible el reclamo y exigir respuestas por una tragedia que dejó dos trabajadores muertos, heridos y un barrio marcado por la destrucción.

A unos 300 metros del epicentro de la explosión, esta tarde en la plaza Mariano Moreno, en un grupo de fieles se reúne alrededor de la imagen de la Virgen de los Remedios para rezar. Con los rosarios entre las manos, elevan sus oraciones por las víctimas mortales de la explosión y sus familiares. Minutos antes del horario previsto para la movilización, integrantes de la parroquia se congregan en el lugar para compartir el rezo y luego caminar juntos hasta el denominado Punto Cero. Durante la espera, también reparten estampitas de la Virgen de los Remedios con la inscripción: “Ruega por nosotros”.

En coincidencia con la fiesta patronal de la Virgen de los Remedios, los vecinos de ese barrio de Lanús participan de la peregrinación y visibilizan el reclamo por la explosión de gas Marina Espeche

La movilización coincide con la celebración de la fiesta patronal de la Virgen de los Remedios. Como parte de las actividades, se realizó una misa y luego los vecinos de Lanús caminan en una procesión que recorre las calles del barrio y realizan una parada en el Punto Cero, el lugar donde ocurrió la explosión, para luego continuar hasta la parroquia.

Entre lágrimas y canciones los vecinos de Lanús caminan hacia el lugar de los hechos acompañados por la virgen. Entre ellos se encuentra el docente Alejandro Toutoundjian, de 40 años, que acompaña a su hija en las actividades de la parroquia. El día de la explosión estaba en la zona y, en un primer momento, no advirtió qué había ocurrido. Por las condiciones climáticas, pensó que el estruendo había sido provocado por un rayo. “Después de 15 minutos vi el humo”, recordó. Luego llegaron las sirenas y tomó dimensión de lo que había sucedido.

“Es triste. Me enteré trabajando esta mañana sobre los dos fallecidos. Hay mucha incertidumbre”, contó. Según explicó, en los días posteriores al siniestro no supo cómo manejarse frente a la posibilidad de que se produjera otro incidente. “No hay algo claro sobre qué hay que hacer. El fin de semana que pasó todo, no salí de mi casa, salvo para hacer compras, pero no se sabe qué hacer, si frenar, si moverse”, relató. La preocupación, agregó, volvió a crecer después del operativo por una nueva pérdida de gas en las inmediaciones de la estación Lanús, el lunes pasado. “Es una incertidumbre”, concluyó.

Los vecinos de Remedios de Escalada marchan a una semana de la explosión de gas Marina Espeche

Alejandra Sandoval, de 45 años, jefa de los scouts Nuestra Señora de los Remedios, que participa de la convocatoria con otros integrantes de la agrupación, expresó: “Estamos siempre al servicio de la comunidad. Es doloroso, no esperábamos esta situación”. Al recordar a los operarios fallecidos, señaló que muchos de los chicos que integran el grupo viven en el barrio desde hace años y estuvieron al tanto de lo ocurrido. Recordó las dificultades que atravesaron los vecinos durante los primeros días, cuando se interrumpieron servicios y se restringió la circulación en las calles afectadas.

Luisa Ferrín, dirigente scout, destacó la respuesta solidaria que se organizó después de la tragedia. Según explicó, recibieron numerosas donaciones, entre ellas ropa y calzado, para asistir a quienes resultaron afectados. “Es una comunidad muy unida”, resumió.

A medida que la procesión avanza hacia el lugar de la tragedia, el clima se torna más solemne. Muchos caminan con la mirada baja; algunas familias se detienen para abrazarse, mientras que otras se suman desde las puertas de sus casas. Al ver pasar a la multitud, se incorporan a la caminata y se unen a quienes avanzan detrás de la soga que encabeza la procesión.

Desde los megáfonos que acompañan la marcha, una voz transmite un mensaje de consuelo: “Mientras nos vamos acercando al lugar de la tragedia, en medio del dolor y la desesperanza tenemos una madre que nos cobija y nos acompaña”. Luego, el mensaje apunta a la unión de los habitantes del barrio: “Ponernos de pie como barrio y avanzar con fuerza. Pedimos por las familias de quienes perdieron a cuatro compañeros y aquellos que perdieron todo”, se escucha a través de los parlantes.

Al llegar al lugar donde se produjo la explosión, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, le señala al obispo de la diócesis de Avellaneda-Lanús, Marcelo Margni, el sector donde ocurrió la tragedia. La esquina permanece intervenida, con maquinaria pesada, un camión grúa y vallas que delimitan el área de demolición. Detrás de ellas todavía se observan las estructuras ennegrecidas y los restos de los comercios que quedaron destruidos por el estallido.

Mientras los presentes contemplan los escombros, una mujer mayor le señala el lugar a su nieto y le dice: “Viste cómo quedó”. A su alrededor, algunos vecinos se abrazan y lloran frente a lo que quedó de la zona donde ocurrió la explosión.

El obispo de Avellaneda-Lanús participa de la fiesta patronal de la Virgen de los Remedios y habló a los vecinos en el Punto Cero de la explosión del viernes 13 de noviembre Marina Espeche

El obispo compartió unas palabras con los vecinos reunidos frente a los restos de los comercios afectados: “Hace ocho días en esta esquina todo se detuvo y hoy venimos como otras veces hemos pasado con la imagen de la Virgen en su fiesta. Vinimos despacio, conmovidos, porque este lugar nos pide silencio antes que muchas palabras”.

Durante su mensaje, monseñor Margni también se refirió a la muerte de los cuatro trabajadores como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el siniestro. “Cuatro hombres que salieron a trabajar un viernes, no volvieron a casa”, dijo. Mencionó a las víctimas —Néstor Julián D’Alessandro, Marcelo García, Matías Leguizamón y Juan José Servín— y pidió por sus familiares, por los heridos que permanecen internados y por las familias que perdieron sus viviendas y comercios.

También dedicó unas palabras a quienes todavía sienten temor después de lo ocurrido: “Rezamos también por los que todavía se sobresaltan cuando escuchan un ruido o imaginan esta escena dramática”.

El obispo también se refirió a las responsabilidades detrás del episodio y cuestionó la forma en que se organiza el trabajo cuando intervienen distintas empresas. Recordó una de las reflexiones que el papa León XIV había transmitido durante su reciente visita a Buenos Aires: “La economía debe estar al servicio de la persona y no al revés”. En ese sentido, sostuvo que lo ocurrido en Remedios de Escalada debe servir como advertencia sobre las consecuencias de desatender ese principio: “Cuando el trabajo se pasa de una empresa a otra hasta que ya no sabemos bien quién resulta responsable; el riesgo casi siempre termina en el que tiene la herramienta en la mano, en los trabajadores, en los sencillos, en los simples”.

Cuando se iban acercando a la zona de la explosión, los vecinos de Remedios de Escalada hacían silencio en señal de respeto por los cuatro operarios muertos Marina Espeche

Además, reconoció el enojo de los habitantes del barrio y consideró que es una reacción legítima. “Hay bronca. La bronca que hay en el barrio tiene razón de ser y no hay que ocultarla”, expresó. Sin embargo, pidió que ese sentimiento no se transforme en odio ni divida a la comunidad: “La indignación nos sirve para no acostumbrarnos y el coraje para que las cosas cambien”.

El obispo también pidió que los responsables del siniestro se hagan cargo: “Reparar lo que quedó dañado, lo que han dañado y que las familias de los trabajadores y los damnificados no se queden solos cuando se vayan las cámara”.

María Eugenia Tedesco también fue damnificada por la explosión. Su padre vive en uno de los edificios frente al epicentro de la tragedia. “Lo saqué de ahí como pude. Estuve en el fuego. Es lo que me quedó, lo que tengo en mi cabeza y no me lo puedo sacar”, recordó. Desde entonces, ella, sus hijos y sus padres permanecen evacuados y no saben cuándo podrán regresar a sus hogares. El departamento de su padre fue uno de los más afectados.

La situación familiar también implica mayores dificultades porque sus padres son adultos mayores y tiene una hermana con discapacidad. “No tengo dónde ir”, contó angustiada por la situación que atraviesan.

A pesar de las dificultades, Tedesco destacó la solidaridad que recibió de otros vecinos y de personas que se acercaron a colaborar. Contó que recibieron donaciones de ropa y medicamentos, además del acompañamiento de la comunidad y de las autoridades municipales. Y valoró la organización que surgió espontáneamente para asistir a quienes habían perdido sus pertenencias: “Estamos vivos y damos gracias por eso”.