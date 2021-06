Por las vacaciones: arrancó la masiva vacunación en el sector turístico de Mendoza

MENDOZA.- La tierra cuyana se prepara con todo para las vacaciones de invierno, en medio de la pandemia de coronavirus. Por eso, activó un plan especial de vacunación masiva para el sector turístico. Miles de mendocinos comenzaron a formar fila este sábado para recibir la primera dosis contra el Covid-19.

Se trata de los empleados de las áreas turísticas, hoteleras y gastronómicas de la provincia, con el objetivo de que puedan trabajar de forma segura en la temporada. Durante toda la jornada se inoculó a más de 7000 personas de toda la geografía local, la mayoría jóvenes.

“Avanzar con la vacunación del personal turístico. Un nuevo paso para seguir siendo un destino seguro. Desde que comenzó la pandemia entendimos en el Gobierno que la mejor forma de sostener el empleo es permitiendo que la gente trabaje”, indicó a LA NACIÓN Mariana Juri, ministra de Turismo de Mendoza, quien se hizo presente en el lugar de vacunación, el estadio provincial Arena Aconcagua, donde se dispusieron diversas medidas de distanciamiento social y sanitarias para transitar la jornada sin inconvenientes, más allá de la cantidad de personas presentes. En este sitio se inocularon a unos 5000 ciudadanos, el resto en diversos centros dispuestos a lo largo y ancho del territorio provincial.

De esta manera, Mendoza avanza en su objetivo desde que comenzó la pandemia de sostener el “equilibrio entre salud y economía”, metiéndole presión a la Casa Rosada para que imite estas acciones que permitan avanzar con el desarrollo de la industria, sobre todo pensando en el receso invernal. Es más, los centros de esquí de todo el país esperan ansiosos la autorización del Ministerio de Turismo de la Nación para poder operar sin inconvenientes desde julio, con un pedido clave: permitir la circulación interjurisdiccional tanto por vía aérea como terrestre.

La inoculación masiva a todo el personal turístico de la provincia del oeste argentino fue anunciada días atrás por el gobernador Rodolfo Suarez. El operativo se desarrolla este sábado y se realiza por grupos, sumando también a quienes trabajan en la Terminal de Ómnibus de la provincia.

“Tendremos al sector turístico cubierto sanitariamente para que puedan trabajar tranquilos en la temporada invernal, ya que el transporte público, taxistas, transportistas de plataformas electrónicas y personal del aeropuerto, están vacunados”, comentó el mandatario, y agregó: “Sabemos la cantidad de fuentes de trabajo que brindan estos sectores y de todo el esfuerzo que vienen realizando, siendo uno de los más afectados en este último año. Es por eso que queremos de a poco ir recuperando la libertad y que sigan funcionando de forma segura”.

“Fue todo rápido, la fila se movía sin problemas. En media hora, fue todo el proceso, desde que llegué. No me sentí mal, fue apenas un pinchazo, por ahora no tengo ningún síntoma, veremos en las próximas 48 horas. Lo bueno es que se vacunaron todos mis compañeros, principalmente recepcionistas y mucamas, la mayoría de entre 20 y 30 años de edad”, contó a este diario Damián Heredia, empleado del Hotel Cóndor Suites, de la ciudad de Mendoza, con gestos de satisfacción y alivio, tras recibir la inoculación en el estadio cerrado dispuesto para la ocasión.

Asimismo, desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mendoza, se mostraron “agradecidos y felices” con la medida. La secretaria Administrativa de la entidad, Carolina Montivero, expresó a LA NACIÓN: “Hoy es un día histórico para nuestros compañeros y compañeras. Todo está saliendo muy bien, vamos a poder tener vacunados a miles de jóvenes, para que puedan estar más seguros y con mayor tranquilidad en sus lugares de trabajo”. Sin dudas, es un paso importante en medio de un año y medio de duros golpes en el sector, que de igual forma se mantuvo operativo, al mínimo, desde junio del año pasado.

Asimismo, durante la jornada comenzó a vacunarse a otros grupos especiales de la provincia, como los periodistas. En tanto, los agentes preventores y los empleados de farmacia lo harán en los próximos días.

En medio de la crisis sanitaria y económica, Mendoza atraviesa una “meseta” de contagios, pero con una leve tendencia a la baja. En los últimos días, la tasa de positividad promedio pasó del 34% al 28% actual. Asimismo, la ocupación de camas de terapia intensiva se encuentra por encima del 80%. Desde que la enfermedad llegó a la tierra cuyana se reportaron más de 132.000 contagios y más de 3.000 muertes.

