Por qué es feriado este lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre es feriado en la Argentina por la visita del papa León XIV al país. El Sumo Pontífice llegó a suelo argentino ayer, domingo y se quedará hasta el miércoles 11.el

Para facilitar la participación de los fieles en los eventos, Gobierno dispuso jornadas de asueto en distintos puntos de la Argentina.

Una multitud espera al papa León XIV en Palermo para su primera misa Ricardo Pristupluk

Las actividades del Papa este lunes 9 de noviembre

Este lunes, a las 9.15 será el encuentro del Papa con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, Abel Pintos encabezará el primer momento musical de la visita del Papa. El intérprete oriundo de Bahía Blanca estará junto al coro de esa institución.

Más tarde, en la previa y durante la misa que se llevará a cabo en el Monumento de los Españoles a las 11.30, musicalizarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

A las 16.30, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, estará el salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo.

Luego tendrá actividades con miembros del clérigo.

El Papa León XIV llegó a la Argentina este domingo Prensa Vaticano

El esquema de feriados dictado por el Poder Ejecutivo responde a la necesidad de gestionar el movimiento de fieles durante estos tres días.

El lunes 9 de noviembre es feriado nacional en todo el territorio argentino.

es feriado nacional en todo el territorio argentino. El martes 10 de noviembre , el feriado rige exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, dado que allí se concentran los actos principales de la agenda papal.

, el feriado rige exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, dado que allí se concentran los actos principales de la agenda papal. Por último, el miércoles 11 de noviembre, el asueto alcanza solo a la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la misa que se realiza en Luján. Estas medidas buscan permitir que los ciudadanos asistan a las actividades oficiales sin los contratiempos del ritmo laboral habitual.

La llegada del Papa León XIV paraliza al mundo TIZIANA FABI - AFP

La agenda del papa para hoy, lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

La llegada del Papa a la Argentina tendrá tres feriados: ¿qué días son y cómo te afecta?

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre