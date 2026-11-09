Por qué es feriado este lunes 9 de noviembre
Por la visita del Papa León XIV el Gobierno dispuso un asueto nacional para que los fieles puedan acompañar al Sumo Pontífice en sus actividades multitudinarias
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Este lunes 9 de noviembre es feriado en la Argentina por la visita del papa León XIV al país. El Sumo Pontífice llegó a suelo argentino ayer, domingo y se quedará hasta el miércoles 11.el
Para facilitar la participación de los fieles en los eventos, Gobierno dispuso jornadas de asueto en distintos puntos de la Argentina.
Las actividades del Papa este lunes 9 de noviembre
Este lunes, a las 9.15 será el encuentro del Papa con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, Abel Pintos encabezará el primer momento musical de la visita del Papa. El intérprete oriundo de Bahía Blanca estará junto al coro de esa institución.
Más tarde, en la previa y durante la misa que se llevará a cabo en el Monumento de los Españoles a las 11.30, musicalizarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.
A las 16.30, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, estará el salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo.
Luego tendrá actividades con miembros del clérigo.
El esquema de feriados dictado por el Poder Ejecutivo responde a la necesidad de gestionar el movimiento de fieles durante estos tres días.
- El lunes 9 de noviembre es feriado nacional en todo el territorio argentino.
- El martes 10 de noviembre, el feriado rige exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, dado que allí se concentran los actos principales de la agenda papal.
- Por último, el miércoles 11 de noviembre, el asueto alcanza solo a la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la misa que se realiza en Luján. Estas medidas buscan permitir que los ciudadanos asistan a las actividades oficiales sin los contratiempos del ritmo laboral habitual.
La agenda del papa para hoy, lunes 9 de noviembre
|Horario
|Actividad
09.15
Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
11.30
Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo
16.10
Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales
17.30
Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
18.45
Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana
19.45
Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú