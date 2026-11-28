En la década de 1860, el médico alemán Carl Wunderlich se enfrentó a una pregunta crucial: ¿era la fiebre una enfermedad en sí misma o un síntoma de una enfermedad subyacente?

En una época en la que los termómetros no se usaban habitualmente, Wunderlich se embarcó en una ambiciosa misión. Durante 15 años, recopiló la temperatura axilar de 25.000 pacientes de todas las edades y ambos sexos, obteniendo más de un millón de mediciones.

A partir de este extenso conjunto de datos, Wunderlich calculó una temperatura promedio de 37 °C (98,6 °F) para adultos sanos. Esta se convirtió en la referencia para el seguimiento de la temperatura corporal normal. Si superaba los 38 °C (100,4 °F), indicaba fiebre, escribió.

Un estudio reciente reveló que la nueva temperatura corporal normal promedio para los adultos ronda los 36,39 °C (Fuente: Pexels)

Aunque otros ya habían llegado a la misma conclusión, el conjunto de datos de Wunderlich era tan extenso que su cifra ha gozado desde entonces de un “estatus privilegiado” como herramienta de diagnóstico universal, según Philip Mackowiak, historiador médico y experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland.

Pero investigaciones más recientes sugieren que la temperatura corporal normal promedio también ha cambiado en el último siglo y medio. ¿Acaso el valor de referencia original era erróneo? ¿O es que un mundo en constante cambio está transformando nuestra biología?

Enfriándonos

Wunderlich “estableció gran parte de lo que sabemos que es cierto” sobre la variación de la temperatura corporal, afirma Julie Parsonnet, médica especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Stanford.

A partir de su conjunto de datos, que incluía principalmente a pacientes de clase trabajadora del hospital de Leipzig en el que era director médico, Wunderlich descubrió que la temperatura normal varía. Observó que las mujeres tienen temperaturas más altas que los hombres, que la temperatura disminuye con la edad y también aumenta con la hora del día.

La reducción de infecciones crónicas y el acceso a mejores vacunas explican parte del descenso térmico en la población actual Pexels

Sin embargo, también se ha demostrado que el individuo promedio de hoy en día tiene una temperatura corporal más baja que su homólogo de hace 150 años, con los hombres estadounidenses registrando una temperatura corporal aproximadamente 0,59 °C inferior a la de principios del siglo XIX.

Hace una década, el equipo de Parsonnet analizó tres grandes conjuntos de datos que incluían múltiples lecturas de temperatura de casi 190.000 personas en Estados Unidos, tomadas entre 1862 y 2017.

“La nueva normalidad [para adultos] parece estar más cerca de los 97,5 °F (36,39 °C)”, afirma. Numerosos estudios, tanto anteriores como posteriores, se hacen eco de las conclusiones de Parsonnet. La tendencia a la baja no se limita a las personas que viven en países desarrollados.

La temperatura corporal promedio de los tsimane, una comunidad indígena seminómada que habita en la selva amazónica, solía rondar los 37 °C a principios de la década de los 2000, según el antropólogo biológico Adrian Jaeggi, de la Universidad de Zúrich (Suiza). Sin embargo, en 2018, tras dos décadas de rápidos cambios socioeconómicos, su promedio bajó a 36,5 °C (97,7 °F).

¿Por qué disminuyeron las temperaturas corporales promedio? Varias explicaciones podrían justificar los promedios más bajos que vemos hoy. Parsonnet, por ejemplo, cree que son el resultado de una población general más sana. En la época de Wunderlich, la esperanza de vida era de 38 años. Hoy en día, es casi el doble.

Se destaca una mayor salud de la población global Gety Images - E+

“La gente no llevaba la vida sana que llevamos ahora. A menudo padecían muchos problemas de salud:tuberculosis, pésima atención dental, disentería, fiebre reumática y osteomielitis”, dice Parsonnet.

“Cuando tu sistema inmunológico intenta defenderte de todas esas cosas que intentan matarte, consume calorías. Y las calorías son otra forma de decir calor”, dice Parsonnet. Asimismo, en el caso de los tsimane, las vacunas y la mejora del saneamiento han mejorado la salud, afirma Jaeggi.

Los inodoros y el uso de calzado también son más comunes ahora que hace 20 años, señala, lo que reduce el número de infecciones por anquilostomas adquiridas al caminar descalzo sobre suelo contaminado. Ahora también es más fácil controlar la temperatura interior.

El aire acondicionado está presente en al menos el 88% de los hogares estadounidenses, mientras que un porcentaje similar de viviendas en Reino Unido cuenta con calefacción central. “Pasamos la mayor parte de nuestra vida en un clima perfecto, en lo que se denomina una zona térmicamente neutra, donde no tenemos que esforzarnos para mantener nuestra temperatura”, afirma Parsonnet.

El uso extendido de aire acondicionado y calefacción evita que el cuerpo gaste energía extra para mantener su calor

Wunderlich podría haberse equivocado

Sin embargo, Mackowiak cree que el descenso de la temperatura corporal media podría deberse a algo completamente distinto. Cuando tuvo la oportunidad de examinar personalmente uno de los termómetros de vidrio de Wunderlich, Mackowiak me comentó que notó que estaba calibrado aproximadamente 2 °C por encima de los termómetros modernos. Esto significa que cualquier lectura realizada con estos instrumentos sería 2 °C más alta de lo que debería ser.

En aquella época, medir la temperatura era una tarea engorrosa, explica Mackowiak. Los termómetros de mercurio en vidrio, de unos 30 centímetros de largo, debían calibrarse primero con puntos fijos como el agua hirviendo y el hielo derritiéndose. Luego, los pacientes tenían que permanecer inmóviles durante 15 o 20 minutos porque “la temperatura tardaba en registrarse en esos termómetros”, comentó.

En otras palabras, la cifra de Wunderlich podría haber sido errónea desde el principio. Además, tomaba la temperatura axilar, en lugar de las lecturas orales que son más comunes hoy en día, lo que dificulta la comparación de sus mediciones con las modernas.

Los expertos advierten que una temperatura por debajo de los 35 °C o por encima de los 40 °C sigue siendo una señal de alerta médica

Sin embargo, Parsonett no cree que una calibración defectuosa sea la razón de la sobreestimación de Wunderlich. Cuando ella y su equipo analizaron datos de temperatura corporal recopilados de veteranos del Ejército de la Unión entre 1862 y 1930, descubrieron que aquellos nacidos antes sí tenían temperaturas promedio más altas que aquellos nacidos después.

“Como comparamos a personas nacidas en años diferentes a las que se les midió al mismo tiempo, y a personas nacidas en el mismo año a las que se les midió en momentos diferentes, se puede separar el efecto del instrumento de la edad y el año de nacimiento”, explica.

El equipo de Parsonett se convenció aún más al analizar otros dos conjuntos de datos más recientes, donde observaron una caída similar. Estos conjuntos comprendían temperaturas registradas entre 1971 y 2017,“utilizando termómetros que se suponía que estaban calibrados de forma similar”.

Una nueva guía de temperaturas

¿Significa todo esto que es hora de replantearse la importancia especial que se le otorga a los 37 °C (98,6 °F)? Algunos ya lo hacen, incluyendo dos fuentes autorizadas ampliamente utilizadas por los médicos. Estas incluyen el libro “Principios de Medicina Interna de Harrison” y la base de datos en línea UpToDate.

El médico alemán Carl Wunderlich fijó en 1860 el estándar histórico de 37 °C tras analizar más de un millón de mediciones Unsplash

Pero, si bien tener una cifra de referencia para la temperatura corporal puede ser una guía útil, la mayoría de los expertos advierten que no se debe dar demasiada importancia a un solo valor.

“Es importante no tomarse este tipo de umbrales demasiado en serio, ya que no representan límites definidos; nadie argumentaría que 36,99 °C es radicalmente diferente de 37,01 °C”, afirma Jaeggi.

Sin embargo, cuando las temperaturas bajan demasiado o suben demasiado, normalmente por debajo de los 35 °C o por encima de los 40 °C (104 °F) en adultos, es un indicador de que podría estar ocurriendo algo más grave en el cuerpo.

Por Sandy Org

BBC Future