La lección de longevidad de León XIV: ¿vivir más o aprender a vivir mejor?

Hay visitas que trascienden el acontecimiento que las origina. La de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el pasado lunes, nos dejó una imagen y una pregunta. En un lugar dedicado al cuidado de personas con discapacidad, el Papa recordó que la caridad puede reconocerse en cada gesto, cada rostro y cada sonrisa. Y afirmó, frente a quienes tantas veces son mirados desde sus limitaciones, algo esencial: sus vidas no son un peso para la sociedad, sino una bendición.

En tiempos en que hablamos cada vez más de longevidad, esa escena nos invita a revisar qué entendemos por vivir bien. ¿Alcanza con sumar años? ¿O deberíamos preguntarnos también qué sentido les damos y cuánto lugar reservamos en ellos para los demás?

La ciencia ha conseguido avances extraordinarios. Sabemos cada vez más sobre prevención, nutrición, actividad física, descanso y factores que influyen en el envejecimiento. Aspirar a una vida larga y saludable es razonable. Pero existe el riesgo de convertir la longevidad en una carrera individual: medir nuestros pasos, controlar indicadores, optimizar nuestro cuerpo y perseguir, casi obsesivamente, una versión mejorada de nosotros mismos. Todo eso puede ayudarnos. Nada de eso, por sí solo, responde para qué queremos vivir más.

La visita de León XIV ofrece una perspectiva distinta. San Luis Orione soñó con una “ciudad de la caridad”: no una ciudad definida por sus edificios, sino por la manera en que sus habitantes se cuidan. La caridad, en su sentido más profundo, no se reduce a entregar dinero ni a aliviar una necesidad puntual. Implica reconocer la dignidad del otro y actuar en consecuencia. Es una forma de amor que se vuelve presencia.

¿Puede ese movimiento hacia los demás contribuir, además, a nuestro bienestar? Hay indicios científicos interesantes. En 2003, Stephanie Brown y sus colaboradores de la Universidad de Michigan publicaron en Psychological Science un estudio que examinó la relación entre brindar apoyo y la mortalidad en adultos mayores casados. Durante cinco años observaron que quienes ofrecían ayuda práctica a familiares, amigos o vecinos, o apoyo emocional a sus parejas, presentaban una menor mortalidad, aun después de considerar diversas variables personales y de salud. En ese análisis, recibir apoyo no mostró la misma asociación una vez contemplada la ayuda brindada.

La visita de León XIV al país ofrece una perspectiva distinta sobre la longevidad Soledad Aznarez

El hallazgo es sugerente, pero exige prudencia. Se trató de un estudio observacional: no prueba que ayudar prolongue la vida ni permite prescribir generosidad como si fuera un medicamento. Las personas con mejor salud o mejores vínculos pueden tener también más posibilidades de ayudar. La evidencia abre preguntas; no autoriza promesas. Y, sin embargo, hay una intuición humana que merece ser explorada: sentir que nuestra vida contribuye a la de alguien más puede transformar la manera en que la vivimos.

Las grandes tradiciones de pensamiento se aproximaron a esa intuición mucho antes de que existieran los estudios sobre longevidad. Para San Agustín, el amor ocupa un lugar central en la orientación de la existencia: aquello que amamos ayuda a definir hacia dónde dirigimos nuestra vida. El budismo, desde otra tradición y sin que debamos confundir sus fundamentos con los del cristianismo, sitúa la compasión entre las prácticas capaces de disminuir el sufrimiento. No se trata solo de sentir pena por otro, sino de cultivar la disposición a aliviar su dolor.

Viktor Frankl, que conoció las expresiones más extremas del sufrimiento humano, sostuvo que el sentido de la vida no se encuentra únicamente mirando hacia uno mismo. También aparece en una tarea que nos reclama, en una persona a quien amamos, en la responsabilidad frente a algo que nos trasciende. Tres caminos diferentes que coinciden en una advertencia: una existencia encerrada exclusivamente en el propio yo corre el riesgo de empobrecerse, aun cuando parezca tenerlo todo.

Quizás por eso sea importante distinguir bienestar de comodidad. Estar bien no equivale a evitar toda dificultad. Acompañar a alguien enfermo, escuchar a una persona que atraviesa una pérdida o sostener una causa justa puede demandarnos tiempo, esfuerzo y renuncias. No siempre produce placer inmediato. Pero puede aportar profundidad, pertenencia y propósito. Hay una satisfacción distinta de la gratificación: la de saber que nuestra presencia importó.

También conviene rescatar a la caridad de una interpretación demasiado estrecha. No todos podemos donar grandes sumas; todos, en cambio, podemos preguntarnos qué tenemos para ofrecer. A veces es experiencia, conocimiento o una oportunidad. Otras veces, una conversación sin mirar el reloj, una palabra de reconocimiento, la paciencia para escuchar o el coraje de no dejar solo a alguien. El valor de un gesto no siempre guarda relación con su costo.

En una sociedad fascinada por la productividad y la apariencia, esta mirada tiene consecuencias profundas. Una persona no vale por lo que produce, por su autonomía física ni por su capacidad de competir. Ese fue uno de los mensajes más significativos de León XIV en Claypole. Y es también una enseñanza para quienes trabajamos, de una u otra manera, vinculados con la salud: cuidar no consiste solamente en intervenir sobre una enfermedad. Supone reconocer a una persona completa, con vínculos, temores, deseos y necesidad de ser tratada con dignidad.

Otro legado

La misma reflexión alcanza al liderazgo. A veces confundimos dirigir con acumular decisiones, reconocimiento o poder. Pero una parte decisiva de liderar consiste en compartir lo aprendido, abrir oportunidades y ayudar a otros a crecer. Los resultados importan; también importa qué personas y qué capacidades quedan después de nuestro paso. La excelencia no necesita estar reñida con la humanidad.

Hay, no obstante, un límite que debemos cuidar. Convertir la generosidad en una nueva obligación de rendimiento sería traicionar su sentido. Quien cuida sin descanso también necesita ser cuidado. La caridad no exige desaparecer detrás de las necesidades ajenas, ni debería justificar el agotamiento o la falta de reciprocidad. Dar de manera libre y sostenible es muy distinto de vivir atrapados en la culpa de no dar suficiente. Y ayudar solo para obtener un beneficio personal terminaría transformando al otro en un instrumento.

Una multitud esperó al papa León XIV en Luján donde dio la última misa de su visita al país Soledad Aznarez

La longevidad vuelve todavía más relevante esta conversación. Si vamos a disponer de más años, tendremos que pensar no solo cómo conservar nuestra vitalidad, sino cómo renovar nuestro propósito. El retiro de una actividad laboral no tiene por qué significar el retiro de nuestra contribución. El tiempo, la experiencia y la sabiduría acumulada pueden convertirse en una forma extraordinaria de legado. Tal vez envejecer bien también consista en seguir encontrando maneras de ser parte de la vida de los demás.

Al final de su visita, León XIV recuperó una convicción de Don Orione: “La caridad salvará al mundo”. No hace falta compartir una misma fe para dejarse interpelar por esa frase. Podemos leerla como una invitación a reconstruir la confianza, a combatir la indiferencia y a recordar que ninguna vida se desarrolla aislada.

No sabemos si la caridad nos permitirá vivir más. Y sería injusto prometerlo. Pero sí podemos preguntarnos si una vida abierta a los otros no es, en sí misma, una vida más plena. Quizás el gran desafío de nuestro tiempo no sea elegir entre longevidad y solidaridad, sino comprender que el progreso de la salud pierde algo esencial cuando olvida el sentido humano de vivir.

Porque, después de todo, no se trata solamente de agregar años a la vida. Se trata de agregar vida, sentido y humanidad a nuestros años.

*Director general del Grupo OSDE