¿Por qué las aerolíneas odian a los pasajeros de clase económica básica?

Desde diciembre, mi cuenta de membresía de American Airlines está congelada en 55.361 millas. Y así permanecerá mientras otro beneficio de la clase económica básica quedó eliminado.

Durante más de 12 años, la categoría de tarifa más baja ha sido una ventaja para los viajeros con presupuesto limitado dispuestos a intercambiar comodidades por un precio más barato. Sin embargo, las principales aerolíneas han estado recortando nuestros beneficios, obligándonos a enfrentar una dura verdad: nuestra devoción no es correspondida.

“Lo que las aerolíneas están diciendo básicamente con estos cambios es que no valoran al viajero de clase económica básica ni su negocio”, dijo Henry Harteveldt, fundador y presidente de Atmosphere Research Group, una firma de consultoría. “Estas acciones no harán que muchos de estos viajeros se vuelvan leales”.

Desde el comienzo, la clase económica básica ha sido austera: sin selección anticipada de asiento ni cambios o cancelaciones permitidas. Los pasajeros suelen ser los últimos en abordar, y al menos una aerolínea cobra por el equipaje de mano. El objetivo más reciente: las millas de viajero frecuente.

En diciembre, American informó a los pasajeros de clase económica básica que ya no califican para obtener millas. A partir del 2 de abril, United implementará una política similar, con algunas excepciones. Delta Air Lines eliminó este beneficio en enero de 2022. Southwest, JetBlue y Alaska Airlines aún permiten que los viajeros de esta categoría acumulen millas, pero a una tasa reducida.

Sin el incentivo de los viajes gratuitos, los viajeros con poco presupuesto podrían encontrarse en una encrucijada. Pueden resistir la presión de ascender de categoría y mantenerse en su carril. Pueden ceder, pagando más por un asiento de clase económica estándar con menos restricciones. Pueden pasarse a aerolíneas de ultra bajo costo, aún más estrictas. O pueden aprender a jugar el juego.

Restricciones por todas partes

Los principales transportistas crearon el nivel económico más bajo para atraer a los viajeros que volaban con aerolíneas de bajo presupuesto como Frontier, Spirit y Allegiant, que estaban invadiendo su territorio. Hoy, la mayoría de las aerolíneas nacionales e internacionales ofrecen una clase económica “básica” o “lite”.

Al reservar, las aerolíneas son transparentes sobre las restricciones. Tras hacer clic en la tarifa, aparece un cuadro comparativo que muestra todos los beneficios que estás sacrificando para ahorrar unos pocos dólares.

El mayor inconveniente para muchos viajeros es la estricta política de no reembolso y no cambio. Para modificar un boleto, los pasajeros deben cancelar su vuelo y luego volver a reservar usando el crédito, más una tarifa de cambio y la diferencia de tarifa. En clases superiores, la mayoría de las aerolíneas elimina este cargo.

Nick Ewen, director editorial sénior de The Points Guy, advirtió que si la tarifa de cancelación supera el precio del boleto, es posible que no recibas crédito alguno.

Además, los viajeros de clase económica básica no pueden seleccionar sus asientos con anticipación, lo que es un problema para familias con niños pequeños. Abordan en el último grupo, lo que aumenta las probabilidades de tener que despachar el equipaje en la puerta porque los compartimentos superiores están llenos. A menudo se les asignan los poco deseados asientos centrales.

“No creo que las grandes aerolíneas realmente quieran venderte boletos de clase económica básica”, dijo Jeb Brooks, creador de contenido de viajes que cofundó GreenerGrass.com con su esposa, Suzanne. “Durante el proceso de reserva en línea, por lo general intentarán disuadirte de comprar este tipo de boletos”.

Aun así, en comparación con las aerolíneas de bajo presupuesto, las principales compañías parecen hadas madrinas, incluso en el nivel básico. Las bebidas, los snacks y el equipaje de mano están incluidos. (United es la excepción: cobra US$65 por despachar una maleta en la puerta). El WiFi es gratuito para todos los pasajeros (JetBlue) o para los miembros de lealtad (Delta, United, American). Los pasajeros pueden ver películas y programas de televisión gratuitos en el sistema de entretenimiento del respaldo del asiento o en la app de la aerolínea.

“Cuando estás a bordo, es como si todos estuvieran en igualdad de condiciones”, dijo Ewen. “No es que te encierren en una caja de la que no puedas salir hasta que aterrices”.

Un día de abril de 2025

Jeb y Suzanne Brooks probaron la clase económica básica en tres aerolíneas. Jeb contó que la idea surgió de seguidores que se habían sorprendido por las estrictas restricciones. La pareja experimentó muchas de las desventajas que suelen mencionar los viajeros con bajo presupuesto.

En el tramo de Delta entre Los Ángeles y Dallas, tuvieron que despachar sus maletas en la puerta porque los compartimentos superiores estaban llenos. Les tocaron asientos centrales. Tuvieron mejor suerte en el vuelo de American entre Dallas y Chicago O’Hare, donde se sentaron juntos en la última fila, con un mínimo de reclinación. En el tramo de United hacia el Aeropuerto Nacional Reagan, tuvieron que pagar para despachar su equipaje, lo que elevó la tarifa por encima de la clase económica regular.

Cuando se les preguntó si reservarían clase económica básica en un viaje que no fuera por investigación, él dijo que era “dudoso”.

Sally French, redactora principal de NerdWallet, se mueve entre la clase económica básica y la estándar. Para un viaje de bajo riesgo y poca inversión, como una despedida de soltera en Las Vegas o una visita familiar al sur de California, elige económica básica. Para unas vacaciones más costosas e importantes, como un vuelo de US$800 a Hawái, se decide por la tarifa más alta de clase económica.

Las aerolíneas pueden ser como un mal novio

Gary Leff, fundador del blog de viajes View from the Wing, comparó a las aerolíneas con ese mal novio cuyo afecto intentás ganar.

“Te vamos a tratar muy mal, así que danos más dinero y prometemos tratarte mejor”, dijo Leff, imitando a las aerolíneas.

Harteveldt dijo que los pasajeros de clase económica básica no son esenciales en rutas de alta demanda; suficientes personas pagan tarifas más altas para hacer rentable el vuelo. Los viajeros con bajo presupuesto, agregó, suelen verse como “relleno de asientos”. En respuesta a mis consultas sobre el aparente desaire, United me aseguró que ama a todos sus clientes. American, mientras tanto, recordó que permite llevar dos artículos de mano en cabina.

Para los viajeros con bajo presupuesto que consideren cambiarse a aerolíneas de ultra bajo costo, French enumeró todas las razones para no hacerlo: reglas más estrictas, sin beneficios, menos vuelos y rutas, aplicaciones deficientes y poco servicio al cliente.

“Me han cancelado vuelos de United y la app inmediatamente te muestra: ‘Aquí está tu próxima opción’, y lo hace muy fácil”, dijo French. “Con una aerolínea de bajo presupuesto es como: ‘Buena suerte’. Terminás en un árbol telefónico enorme con una sola persona de atención al cliente”.

French advirtió contra abandonar a las principales aerolíneas por este último desaire. Las millas de viajero frecuente no valen mucho: menos de dos centavos por milla, según cálculos de NerdWallet.

“Puede afectarte psicológicamente, pero desde un punto de vista de costo real, perdería felizmente mi capacidad de ganar 3 dólares en millas de United para ahorrar mucho dinero en mi vuelo”, dijo.

Formas alternativas de acumular millas

Los viajeros de clase económica básica aún pueden acumular millas y puntos valiosos por otras vías.

A través de los programas de lealtad, pueden sumar puntos que elevan su nivel de estatus, lo que abre la puerta a beneficios como equipaje facturado gratuito, embarque prioritario y mejoras de asiento. Cada aerolínea tiene su propio plan. En United, los pasajeros de clase económica básica pueden acumular Puntos de Calificación Premier, pero no Vuelos de Calificación Premier, explicó Ewen.

Los viajeros también pueden sumar millas volando con aerolíneas asociadas en alianzas globales como Star Alliance (United), oneworld (American) y SkyTeam (Delta).

¿Conocés esos anuncios de tarjetas de crédito durante el vuelo? Pausá la película y prestá atención. Además del bono de bienvenida, las tarjetas permiten acumular millas por compras de bienes y servicios. Podés llamarlo compra inteligente o dulce venganza, pero podés sumar millas incluso en tu próxima compra de un pasaje de clase económica básica.

“Esas tarjetas pueden ayudar a compensar algunas de las restricciones de la clase económica básica”, dijo Ewen.