Por qué mañana hay paro docente en todo el país

El paro docente de alcance nacional convocado para este martes 14 de octubre afectará a las escuelas de todo el país. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) son los convocantes y demandan mejoras salariales, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la restitución del FONID.

Motivos del paro docente nacional

El paro docente responde, principalmente, al reclamo de mejoras salariales y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. Ctera difundió un comunicado titulado “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, donde anunció una jornada nacional de lucha y paro nacional. El gremio reafirma su compromiso con la defensa de una escuela pública, de calidad, democrática y federal, frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo.

Reclamos del sindicato

Ctera enumera los siguientes reclamos:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.

Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.

Mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación.

Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

Postura del Frente de Unidad Docente Bonaerense

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por los sindicatos AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba, también convocó al paro en reclamo por el “recorte salarial y el ajuste al que nos somete el Gobierno Nacional”. El frente realizará una jornada de protesta en plazas públicas de cada distrito para dar continuidad al plan de lucha en defensa de la Educación Pública y de los derechos de los trabajadores de la educación. Además, la unión de sindicatos de la provincia de Buenos Aires suma reclamos como el rechazo al presupuesto 2026 y el financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.

Jornada Nacional de Lucha de CTERA

Adhesión de Suteba

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) también informó su adhesión a las medidas de fuerza. María Laura Torre, Secretaria General Adjunta del gremio bonaerense, señaló: “Se dará continuidad al plan de lucha de la Ctera que venimos transitando durante todo este año”. Añadió que se busca visibilizar la situación y los reclamos nacionales que se hacen desde cada provincia al Gobierno Nacional. La jornada nacional de lucha se realizará bajo el lema “La Escuela enseña y construye esperanza”.

El miércoles 8 de octubre se realizó una jornada de protestas con carpas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y actividades en plazas y espacios públicos en distintos puntos de la Argentina.

