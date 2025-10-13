Escuelas cerradas: ¿mañana, martes 14 de octubre, hay paro docente en todo el país?

La semana pasada la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro docente este martes 14 de octubre. En ese sentido, muchos padres se preguntan si efectivamente se llevará a cabo la medida de fuerza y a quiénes afecta.

A través de sus redes sociales, el gremio docente confirmó este fin de semana que sigue en pie la el paro docente del martes 14 de octubre con la consigna “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”. Hasta se convocó a una movilización en esa fecha frente al Congreso de la Nación a las 10. Este es de alcance nacional, por lo cual no habrá clases en todo el país durante esa jornada.

En tanto, el pasado miércoles 8 de octubre se llevó a cabo una jornada de protestas con carpas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y actividades en plazas y espacios públicos en distintos puntos de la Argentina.

¿Por qué hay paro nacional de docentes este martes 14 de octubre?

El paro docente se impulsa principalmente porque se reclama al Gobierno mejoras salariales y la convocatoria de la Paritaria Nacional Docente. Desde Ctera se difundió un comunicado con el título “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, por el cual se anunció “la realización de una jornada nacional de lucha y paro nacional”. “Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, Ctera reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, puntualizó el gremio.

En tanto, dio un listado de todos los reclamos que hace el sindicato con las medidas de fuerza:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.

Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.

Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación.

Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

Por su parte, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por los sindicatos AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba, también decidió convocar en reclamo por el “recorte salarial y el ajuste al que nos somete el Gobierno Nacional”.

“Realizaremos una jornada de protesta, de reclamo y visibilización de la situación que estamos atravesando, consecuencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento a las que nos somete el Gobierno Nacional, convocando a diferentes plazas públicas en cada uno de los distritos y dándole continuidad al plan de lucha en defensa de la Educación Pública y de los derechos de las y los Trabajadores de la Educación”, indicaron desde el frente bonaerense. Además, desde la unión de sindicatos de la provincia de Buenos Aires, suman reclamos: rechazo al presupuesto 2026 y financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.

Además, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) también informó su adhesión a las medidas de fuerza. María Laura Torre, Secretaria General Adjunta del gremio bonaerense, señaló que dará “continuidad al plan de lucha de la Ctera que venimos transitando durante todo este año”. Y añadió: “Una continuidad que se va a expresar en visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le estamos haciendo desde cada provincia al Gobierno Nacional, al presidente Milei. Será una jornada nacional de lucha bajo el lema ‘La Escuela enseña y construye esperanza’“.