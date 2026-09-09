¿Por qué siente hormigueo en las manos y cuándo debe consultar al médico? Estas son las principales causas

Si ha sentido las manos dormidas o sensación de entumecimiento, no se alarme: es bastante habitual y suele estar relacionado con mantener una postura en una misma posición o con la compresión de los nervios.

Cuando este hormigueo persiste frecuentemente durante la noche o viene combinado con pérdida de fuerza o mareos, es momento de consultar con un especialista y realizar una valoración médica, según Infosalus.

El estrechamiento de vasos sanguíneos reduce el flujo a manos y pies cuando hace frío

Posibles causas de las manos dormidas

Esto se conoce como parestesia y ocurre cuando se ejerce presión, se inflama o se daña un nervio periférico que envía señales del cerebro a las manos, según Mayo Clinic.

Aunque en la mayoría de las ocasiones no es algo grave, las causas principales pueden ser las siguientes.

Factores neuropáticos o compresivos

Síndrome del túnel carpiano: Ocurre cuando el nervio mediano se comprime a su paso por la muñeca. Es la causa más común de hormigueo.

Ocurre cuando el nervio mediano se comprime a su paso por la muñeca. Es la causa más común de hormigueo. Atrapamiento del nervio cubital: Derivado de la presión sobre el nervio en la zona del codo o la muñeca.

Derivado de la presión sobre el nervio en la zona del codo o la muñeca. Radiculopatía cervical: Ocurre cuando un nervio en el cuello se pinza o inflama debido a hernias discales o cambios degenerativos en la columna vertebral.

Las extremidades pierden calor rápido por tener poca grasa, pocos músculos y menor aislamiento

Factores deficitarios o metabólicos

Diabetes mellitus: Los niveles elevados de glucosa en sangre de forma continua dañan las fibras nerviosas periféricas.

Deficiencia de vitamina B12: La falta de esta vitamina esencial compromete la vaina de mielina.

Trastornos circulatorios: Afecciones como el fenómeno de Raynaud provocan el estrechamiento de los vasos sanguíneos en los dedos como respuesta al frío o al estrés.

Uso de fármacos:Ciertos tratamientos farmacológicos de uso prolongado, como la quimioterapia, pueden generar neuropatía periférica como efecto secundario.

Las manos deben permanecer hidratadas

¿Cuándo acudir al médico de inmediato?

Aunque es normal el hormigueo y no siempre es de gravedad, si esta sensación de entumecimiento viene acompañada de mareos, o se extiente en más partes del cuerpo como los brazos, de dificultad para hablar o interrumpe su sueño, esto puede indicar otras enfermedades que deben ser atendidas por un experto para dar un diagnóstico, especialmente en urgencias.