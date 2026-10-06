Premio Nobel de Química: qué dicen las apuestas y cuándo se conoce el ganador del galardón

Tras el anuncio de los Premio Nobel de Medicina y Física, se avecina el de Química, que será mañana.

El sitio especializado Chemical and Engineering News indicó que se organizó un seminario junto a especialistas que predicen ganadores: Ross King, de la Universidad de Cambridge; Amy Prieto, de la Universidad Estatal de Colorado; y Chaochao Dun, de la Universidad de Buffalo.

Prieto tiene dos candidatos: Harry B. Gray y Jay Winkler, del Instituto Tecnológico de California, por su trabajo sobre la transferencia de electrones a larga distancia en proteínas; y un premio compartido entre David L. Allara, Ralph G. Nuzzo y Jacob Sagiv por su innovador trabajo sobre monocapas autoensambladas (SAM).

Tanto King como Dun eligieron a los pioneros de la secuenciación, Shankar Balasubramanian y David Klenerman. King escogió a Hagan Bayley como tercer investigador para compartir el premio, pero Dun cree que será Pascal Mayer. Como segunda opción, Dun también apostó por los inventores de las células solares de perovskita, Tsutomu Miyasaka, Nam-Gyu Park y Henry Snaith.

Shankar Balasubramanian, el favorito para el Nobel de Química National Academy of Science

En tanto, el bioquímico Chi-Huey Wong, elegido por Howes, encabeza la lista de una encuesta de lectores gracias a su trabajo en la síntesis programable de carbohidratos y glicoproteínas.

Por otro lado, el sitio de apuestas Polymarket proyecta por amplio margen a Balasubramanian. Luego le siguen Grey, Allara y David Liu, este último David Liu pionero en avances significativos en la edición genética al crear nuevas terapias que podrían conducir a curas.

Polymarket sobre el Nobel de Química

Al mismo tiempo, en el sitio Kalshi también figura en la delantera Balasubramanian, mientras que le siguen David Liu y Harry Gray.

El ganador se conocerá a las 6:45 (hora argentina) del miércoles. Los premios de esta semana continúan el jueves con el de Literatura. Después de que se otorgue el Premio Nobel de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se anunciará el lunes.

Ganadores 2025

En la edición del año pasado, la Real Academia Sueca de Ciencias reconoció a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por “el desarrollo de estructuras metalorgánicas”.

Desde el organismo internacional explicaron que los ganadores “crearon estructuras moleculares con amplios espacios por los que pueden fluir gases y otras sustancias químicas”. Y detalló: “Estas estructuras metalorgánicas pueden utilizarse para extraer agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas”.

Los ganadores del Premio Nobel de Química 2025

En ese sentido, desarrollaron una nueva forma de arquitectura molecular. En sus estructuras, los iones metálicos funcionan como pilares unidos por largas moléculas orgánicas (carbonadas). Juntos, los iones y moléculas metálicas se organizan para formar cristales con grandes cavidades. Estos materiales porosos se denominan estructuras metalorgánicas (MOF). Al variar los componentes básicos de las MOF, los químicos pueden diseñarlas para capturar y almacenar sustancias específicas. Las MOF también pueden impulsar reacciones químicas o conducir electricidad.