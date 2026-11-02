Premios ADEPA a la excelencia periodística: por duodécimo año consecutivo, LA NACION es el medio con más distinciones

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) dio a conocer a los ganadores en las 23 categorías que conforman la 37ª edición del certamen anual Premios ADEPA al Periodismo. Por duodécimo año consecutivo, LA NACION fue el medio que más distinciones ganó: sumó diez primeros puestos, siete segundas posiciones y 11 menciones especiales.

La ceremonia de entrega se realizará el 15 de diciembre próximo, a las 11 en el Auditorio Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina.

Los periodistas de LA NACION fueron premiados por ADEPA en las siguientes categorías:

Categoría Información General. Premio ADEPA

Explosivos enterrados en Salta

Primer premio: Diego Cabot

Trabajo: Campos minados. Los explosivos enterrados hace 40 años en el norte que ponen en riesgo a miles de argentinos

Edición visual: Pablo Loscri, Giselle Ferro, Gabriel Podestá, Candela Heredia y Aníbal Greco.

Fotografías: Ricardo Pristupluk.

Edición periodística: Florencia Fernández Blanco

Segundo premio: María Ayuso

Trabajo: Anorexia en varones: el mandato que llevó a Nacho al borde de la muerte y enferma a miles de jóvenes

Categoría Política Internacional. Premio ADEPA

Primer premio: Elisabetta Piqué

Trabajo: Terror en las calles de Beirut, una ciudad partida donde los ataques israelíes no dan tregua

Categoría especial: Cobertura periodística del Mundial de Fútbol 2026. Premio ADEPA

Primer premio: Leandro Contento

Trabajo: La historia detrás del video viral: el fotógrafo mexicano al que el Dibu le pidió la cámara y ahora guarda una reliquia de 6000 dólares

Mención especial: Juan Trenado

Edición periodística: Andrés Eliceche

Edición visual: Pablo Loscri y María Rodríguez Alcobendas

Producción y datos: Matías Conde

Trabajo: ¡A PENALES! La regla no escrita de las definiciones en los mundiales que Argentina domina como nadie

El récord de los penales

Categoría Artes y espectáculos. Premio ADEPA/La Gaceta (Tucumán)

Primer premio: Constanza Bertolini

Trabajo: Bocca-Rosetti: resbalones, borracheras y una consagración épica a 40 años del oro en Moscú

Primera mención: María Paula Zacharías

Trabajo: La Chola Poblete tuvo que retirar de exposición una obra que reedita un eterno dilema del arte: ¿es cita o copia?

Segunda mención: Humphrey Inzillo

Trabajo: Charly García en la tapa de Rolling Stone: “Me emocionó escuchar la voz de Sting en mi canción”

Categoría Solidaridad Social. Premio ADEPA/LA NACION

Primer premio: Micaela Urdinez

Trabajo: El paraíso de la desidia. En Santa Victoria Este, Salta, los niños pelean contra el hambre y la deshidratación

Segundo premio: Alejandro Horvat

Trabajo: “Los chicos no llegan al hospital”: la silenciosa red que sale a buscar y asistir pacientes con una enfermedad en aumento

Categoría Periodismo Judicial. Premio ADEPA/Corte Suprema de Justicia de la Nación

Primer premio: Camila Dolabjian

Trabajo: Condena confirmada. Las tres toneladas de pruebas que sellaron la suerte de Cristina

Categoría Periodismo Científico. Premio ADEPA

Primer premio: Victoria Vera Ziccardi

Trabajo: Esta es la habilidad que la Inteligencia Artificial nunca podrá copiar

Primera mención: Alejandro Horvat

Trabajo: Cáncer. De la radioterapia a la edición genética: la historia de cómo los tratamientos se volvieron cada vez más efectivos

Categoría Cobertura Multimedia, Infografías y periodismo visual. Premio ADEPA/Infobae

Los archivos de la dictadura

Primer premio: Diana Agustina Fernández y Alejandra Bliffeld

Investigación y texto: Diana Agustina Fernández

Edición visual: Alejandra Bliffeld, Giselle Ferro, Valentina Ravera y Diana Fernández

Programación: María José Abad

Archivo: Juan Trenado

Edición periodística: Martín Rodríguez Yebra y Nicolás Cassese

Trabajo: Dictadura, día cero

Primera mención: Diego Cabot

Desarrollo visual: Florencia Abd y Alejandro Bogado

Trabajo: A 30 años. Así volaron la fábrica de armas de Río Tercero para ocultar pruebas de corrupción

Categoría Caricaturas e Ilustraciones. Premio ADEPA

Primer premio: Juan Colombato

Trabajo: Sarkozy condenando en Francia

Sarkozy condenado en Francia, Juan Colombato

Categoría Periodismo Político. Premio ADEPA

Segundo premio: Martín Rodríguez Yebra

Trabajo: Caso $LIBRA | Las pruebas que derrumban todas las explicaciones de Milei

Primera mención: Delfina Celichini

Trabajo: Política desde el púlpito | Cómo es la alianza de Milei con el mundo evangélico, clave para el armado territorial de LLA

Categoría Ecología y Medio Ambiente. Premio ADEPA/La Nueva (Bahía Blanca)

Primera mención: Matías Avramow

Edición periodística: Florencia Fernández Blanco

Ilustraciones: Candela Heredia y Valentina Ravera

Trabajo: ¿Tropicalización de Buenos Aires? Las especies menos pensadas que llegan a las zonas urbanas por las altas temperaturas

Tropicalización de Buenos Aires

Categoría Fotografía. Premio ADEPA

Segunda mención: Nicolás Suárez

Trabajos: Vivir del basural. Así crecen los niños y adolescentes que comen, juegan y se visten con lo que otros tiran

Ethan y Eduardo descansan sobre un colchón, debajo de tres ositos de peluche desechados; su hogar, al igual que la mayoría de los de la Manzana 34, está construido con láminas de metal, cartón y materiales recuperados Nicolás Suárez

Categoría Abogacía Argentina. Premio ADEPA/Federación Argentina de Colegios de Abogados

Segundo premio: María Josefina Lanzi

Trabajo: Abogados especialistas explican: ¿quién es el dueño legal de los textos, fotos y audios que genera la IA?

Tercera mención: Luciano Román

Trabajo: En la justicia laboral y de familia, indefensos y librados a la buena de Dios

Categoría Educación. Premio ADEPA/Academia Nacional de Educación

Segundo premio: Paula Soler

Trabajo: ¿Por qué faltan a la escuela los adolescentes? Identifican los principales motivos según el lugar donde viven los estudiantes

Categoría Economía. Premio ADEPA/La Voz del Interior (Córdoba)

Mención especial: Pablo Fernández Blanco y Francisco Jueguen

Trabajo: Los nuevos dueños de la caja. Quiénes ganan en el Estado de Milei

Edición visual: Mariana Trigo Viera

Análisis de datos: Gabriela Bouret.

Categoría Deporte. Premio ADEPA/Diario Huarpe (San Juan)

Segundo premio: Sebastián Torok

Trabajo: “Las apuestas son como la droga”: el caso cero del flagelo que infecta al fútbol argentino

Categoría Periodismo de Investigación. Premio ADEPA/Editorial Perfil

Segundo premio: Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi, Hugo Alconada Mon

Trabajo: Desde la cuenta que administra los fondos de la AFA en EE.UU. se desviaron al menos US$42 millones a sociedades fantasma

Categoría Niñez y Adolescencia. Premio ADEPA

Primer premio: Micaela Urdinez

Trabajo: Sobrevivir a todo

Segunda mención: Paula Soler

Trabajo: Vivir del basural. Así crecen los niños y adolescentes que comen, juegan y se visten con lo que otros tiran

Más reconocimientos

El Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio internacional que reúne a las redacciones más prestigiosas de la región, premió los mejores trabajos publicados durante 2025. LA NACION ganó en la categoría Periodismo de Política con la producción interactiva “Los altibajos de Milei. El año en que el Presidente puso en juego su gestión” y recibió, además, dos menciones honoríficas para “LN play”, en la categoría Propuesta Editorial Innovadora y para el proyecto “Nueva longevidad, ¿estamos listos?”, reconocido en la categoría Periodismo de Estilos de Vida.

Además, el diario fue el único medio argentino premiado en los Digital Media Latam 2026. La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) lo reconoció con el premio a la Mejor Visualización de Datos por la producción multiplataforma “Así volaron la fábrica de armas de Río Tercero para ocultar pruebas de corrupción”. La distinción se enmarcó en un certamen internacional que reunió 116 trabajos de América del Norte, América Central y América del Sur, evaluados por un jurado internacional.