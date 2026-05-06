Sudáfrica: mataron a un enorme cocodrilo y encontraron los restos de un empresario adentro del animal

Tras la desaparición de un empresario hotelero en Sudáfrica y ante la sospecha de que su cuerpo había sido devorado por un animal, autoridades locales capturaron y abatieron a un enorme cocodrilo en el río Komati, al noreste del país. El ejemplar fue luego trasladado en helicóptero hasta un centro veterinario, donde una autopsia confirmó que tenía restos del hombre en su interior.

El caso comenzó cuando se perdió el rastro de Gabriel Batista, de 59 años. El emprendedor, propietario de un bar y del hotel Border Country Inn en las cercanías del Parque Nacional Kruger, fue arrastrado por una corriente mientras intentaba cruzar con su camioneta Ford Ranger un puente durante una inundación.

El cocodrilo que encontraron en Sudáfrica

Según reportes de medios locales, el hombre terminó río abajo, en un territorio en el que los cocodrilos suelen aparecer tras las crecidas. Sin datos del hombre, drones policiales que monitorean habitualmente la zona detectaron un “comportamiento inusual” en un cocodrilo, que tenía casi el doble del tamaño de un humano adulto, de aproximadamente 4,5 metros de largo.

Ante esta situación, los agentes decidieron sacrificar al animal y extraerlo mediante un operativo aéreo, tal como muestran las imágenes que se capturaron del momento.

Una vez en tierra, el cocodrilo fue abierto y los especialistas encontraron en su interior restos del empresario desaparecido. Además, hallaron seis pares de zapatos adicionales, que podrían pertenecer a otras posibles víctimas.

Los calzados que encontraron en el interior del animal X

El capitán de la policía Johan Potgieter explicó a SABC News que el animal de gran tamaño se mantenía “alejado del agua, con el estómago visiblemente hinchado y sin moverse pese al ruido de los drones y el helicóptero” que buscaban al hombre. El cuerpo pudo ser identificado debido a un anillo que confirmó su identidad.

La región había registrado numerosos incidentes similares durante la temporada de lluvias intensas. En ese sentido, las autoridades —cuyos equipos de rescate habían desplegado un amplio operativo para dar con el paradero de Batista— no descartaron que otros restos del empresario hayan sido consumidos por distintos animales, mientras se mantiene la búsqueda en la zona.