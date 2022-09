PreViaje3: Con precios más bajos que Formosa, Iguazú busca potenciar su turismo en dos meses tranquilos

POSADAS.- A pesar de ser uno de los destinos más visitados del país por turistas extranjeros, en el PreViaje 3 que arrancó hoy a Puerto Iguazú le tocaron algunos precios máximos de hoteles adheridos al beneficio que están por debajo de Formosa, que no es considerado una plaza de primer nivel.

Según los valores establecidos por el Ministerio de Turismo, una habitación doble en un hotel de tres estrellas de Iguazú tendrá un valor tope de $7295, contra $10.000 para una comodidad similar en Formosa capital.

También en los hoteles de 1 y 2 estrellas los valores de Iguazú son más bajos: $5500 la doble en Misiones, contra $6000 en Formosa.

En tanto, los valores de mayor categoría en la ciudad de las Cataratas del Iguazú son de $16.325 para una habitación de un hotel cuatro estrellas ($13.500, en Formosa) y $29.268 para un cuarto en un establecimiento 5 estrellas.

“Son los valores más o menos publicados para la temporada baja y esperamos que el PreViaje 3, que es muy corto, pueda ayudar, las anteriores versiones, en especial la número 2 tuvo un gran éxito”, señaló a FM Santa María de las Misiones, Patricia Durán Cava, titular de la Federación Misionera de Turismo y de la Asociación de Hoteles de Turismo de Iguazú.

En Iguazú hay expectativa por seguir consolidando la reactivación de un destino que literalmente fue “liquidado” con la pandemia, debido a la cantidad de tiempo que estuvo suspendida la actividad turística, ya que venía de dos récords históricos de afluencia de visitantes en 2018 y 2019, cuando el Parque Nacional Iguazú alcanzó el máximo de 1.635.000 visitantes en el año.

Las tarifas en hoteles de categoría en Iguazú son más bajos que sus pares en Formosa capital

Operadores turísticos, hoteleros y empresarios gastronómicos estiman que recién hacia finales del año próximo Iguazú recuperará la velocidad que tenía antes de las restricciones impuestas por el gobierno nacional frente a la pandemia de Covid-19, pero la actitud generalizada hacia el PreViaje3 es que “todo suma”.

Si se toman las estadísticas de los últimos años de afluencia al Parque Nacional Iguazú, octubre, noviembre y diciembre son los de menor concurrencia de turistas a conocer las cataratas, junto a los meses posteriores a la Semana Santa y anteriores al receso escolar de invierno.

Mientras que Iguazú explota en enero, febrero, la semana de Pascuas y el receso invernal, además de los feriados largos que se potencian a medida que se recupera la conectividad aérea, que también sufrió un golpe fuerte con la pandemia de Covid. La actividad aeronáutica comercial también está lejos de su récord, registrado en 2019, cuando el aeropuerto Internacional Carlos Krause recibió 1.572.00 pasajeros.

El programa que comienza hoy prevé créditos del 50% de los gastos en alojamientos, ómnibus, aviones, alquiler de autos y otros servicios que se podrán consumir en un segundo viaje a realizar entre octubre y diciembre.

Para eso hay que realizar las compras entre hoy y el 11 de septiembre (se puede hacer el segundo viaje para aprovechar el crédito entre el 10/10 y el 5/12).

“Es un programa corto, no como los otros que fueron infinitos, así que recién con el correr de las semanas sabremos qué resultados tenemos”, explicó Durán Vaca.

Aún con los incentivos al turismo, la afluencia de turistas a las Cataratas del Iguazú aún no alcanza sus cifras récords Parque Nacional Iguazú

Por su parte, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, dijo hace una semana que “esta nueva edición renueva las expectativas para el turismo en nuestra provincia, que es un sector que si bien ha sufrido mucho en la pandemia ha tenido un crecimiento muy importante en este último tiempo”.

Sin embargo, explicó que elevó una propuesta al gobierno nacional para reorientar futuros programas como este a destinos menos populares que las Cataratas del Iguazú, de forma de promover sitios de interés como Oberá, Santa Ana, El Soberbio y otras localidades que Misiones trata de potenciar desde su gestión.

“Todavía no se cumple lo que hemos pedido desde Misiones, que haya un PreViaje Diferencial para los sitios turísticos que no tienen tanta difusión, creo que nos hemos acercado mucho a lo que solicitamos durante la reunión del Norte Grande en Tucumán, donde planteamos que esté más enfocado en un mayor descuento de lugares que no son tradicionales”, agregó el mandatario.