Pronóstico del tiempo: cuándo vuelve el calor agobiante, según el último informe del SMN

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional anticipan una semana muy variable para el AMBA; el pico térmico llegaría el martes; para el finde se esperan condiciones ventosas y templadas
Luego de un finde inestable, donde prevalecieron las condiciones templadas, para esta semana el SMN proyecta un panorama similar. Además, según las últimas previsiones del ente meteorológico, el calor agobiante ya tiene fecha de regreso. Cómo estará el clima durante los próximos días en la región del AMBA y el resto del país.
Tras un sábado que tuvo un inicio fresco, con temperaturas muy alejadas de los parámetros típicos de enero, la tendencia fue marcando un leve ascenso. A partir del último informe del SMN, el pico máximo llegará este martes, cuando la presión térmica se posicione en los 31° C.
Para lo que resta de la jornada del lunes, la temperatura máxima rondará entre los 24° y los 28° C.
Pese a que el calor tiene fecha de regreso, no se extenderá más allá de un par de horas. La franja más crítica para mantenerse al resguardo del sol irá desde las 13 hasta las 19hs. Durante toda la jornada del martes, el cielo se mantendrá levemente nublado.
En lo que respecta al resto de la semana, hasta el viernes las temperaturas mínimas nunca se ubicarán por debajo de los 20° C, a excepción del jueves, cuando en las primeras horas del día el termómetro marque 17° C. Por otro lado, las máximas oscilarán entre los 26° y los 29° C.
Para el fin de semana en la región del AMBA se prevén jornadas ventosas y templadas, producto del ingreso de un frente frío proveniente del norte. Las lluvias están, por el momento, descartadas.
#BuenLunes Argentina 🇦🇷— SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 5, 2026
🌤️Comienza la semana con buen tiempo en el centro y este del país
⛈️ Por la tarde se prevén tormentas en el NOA, sectores de Cuyo y noroeste de Patagonia.
🌡️ Se mantienen las altas temperaturas en gran parte del país.
+Info 👉🏼 https://t.co/HR4LGtOKTn pic.twitter.com/QrQLHB9ECB
La situación en el resto del país
Para el primer lunes del 2026, el SMN estableció las siguientes previsiones:
NOA
- Salta: máxima de 25° y mínima de 16° C.
- Jujuy: máxima de 34° y mínima de 16° C.
- Tucumán: máxima de 30° y mínima de 18° C.
- Catamarca: máxima de 34° y mínima de 21° C.
- La Rioja: máxima de 35° y mínima de 20° C.
LITORAL
- Corrientes: máxima de 33° y mínima de 21° C.
- Chaco: máxima de 36° y mínima de 22° C.
- Misiones: máxima de 34° y mínima de 19° C.
CENTRO
- Buenos Aires: máxima de 26° y mínima de 16° C.
- Córdoba: máxima de 32° y mínima de 18° C.
- Santa Fe: máxima de 30° y mínima de 19° C.
CUYO
- Mendoza: máxima de 31° y mínima de 19° C.
- San Juan: máxima de 32° y mínima de 17° C.
- San Luis: máxima de 30° y mínima de 20° C.
PATAGONIA
- Río Negro: máxima de 32° y mínima de 15° C.
- Neuquén: máxima de 32° y mínima de 14° C.
- Santa Cruz: máxima de 31° y mínima de 20° C.
- Tierra del Fuego: máxima de 30° y mínima de 14° C.
