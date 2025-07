Pronóstico del tiempo en Mar del Plata: qué temperatura hace y hasta cuando sigue el frío

A comienzos de esta semana, estuvo al borde de nevar en Mar del Plata. En cambio, sí se vio este fenómeno en Miramar. Este fue un hecho curioso para los argentinos, y en especial para los habitantes de la costa atlántica, porque se trata de una región del país donde estos hechos no suele ser normales. Ante el clima extremo, muchos se preguntan qué temperatura hace en Mar del Plata y hasta cuándo puede seguir el frío.

Si bien la nevada fue mucho más intensa en Miramar, sí se vieron caídas leves en “La feliz” de lo que podría haber sido graupel, una especie de granizo blando. La última nevada registrada en territorio urbano en la región se había dado en 1991.

La leve nevada en Mar del Plata (gentileza de una vecina marplatence))

Qué temperatura hace en Mar del Plata

La meteoróloga Cindy Fernández explicó a LA NACION que, si bien esta mañana comenzó con -6,3°C, “la temperatura más baja registrada desde 1995″, no estuvo en ola de frío. Además, certificó que no se registraron eventos especiales el fin de semana en Mar del Plata: “No nevó”.

La profesional expresó: “Las posibilidades en Mar del Plata eran el fin de semana y el lunes. Ya no hay probabilidades en ningún lado, porque, para que haya nieve, además de mucho frío y condiciones atmosféricas, tiene que haber inestabilidad: sin nubes o lluvia, no ocurre. Como está despejado en todo el país, no hay chances”.

En los próximos días, se espera que las condiciones climáticas en la ciudad costera mejores, alejándose del frío extremo. En particular, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia 2°C de mínima en el día de mañana, jueves 3 de julio, y 10°C de máxima, lo que visibiliza un cambio sustancial en la temperatura de la región.

El clima de Mar del Plata de esta semana SMN

La meteoróloga Cindy Fernández explicó a LA NACION que, en los últimos días, la combinación de aire de origen polar y humedad volvió a generar nevadas en varias provincias. Las nevadas más intensas tuvieron lugar en la Patagonia, aunque también hubo sorpresas en sectores del centro y hasta en zonas altas del oeste y el norte.

Hasta cuándo sigue el frío: Mar del Plata y el resto del país

“El frío extremo ya empieza a aflojar a partir de hoy. De hecho en la Patagonia ya aflojó, en la zona central se espera que mañana repunte y en el norte del país también va a empezar a repuntar, porque tenemos vientos del norte y del oeste, y esto hace que, de a poco, las temperaturas empiecen a aumentar”, aclaró la experta.

En Mar del Plata, la semana que viene se espera que se alcancen los 14°C de máxima, con viento del norte, tal como muestra el Servicio Meteorológico Nacional.

“En estos días solo aeroparque entró en ola de frío; en el interior del país, un montón de provincias entraron en ola de frío, Mar del Plata hoy empezó, pero mañana ya repunta en temperatura”, finalizó Fernández.

Recomendaciones del SMN ante las bajas temperaturas

Para sobrellevar estas condiciones, el organismo meteorológico oficial ofrece una serie de consejos a la población: