Videos: así fue el temporal de lluvia que inundó Mar del Plata

El temporal que azotó este martes a la costa bonaerense dejó registros impactantes de anegamientos y daños materiales en Mar del Plata y Miramar, donde la caída intensa de agua durante 30 minutos saturó los sistemas pluviales de ambas ciudades. El fenómeno meteorológico, que avanzó con un desplazamiento de sur a norte, tuvo su impacto inicial en Miramar, donde los vecinos tomaron medidas preventivas propias ante el desborde de los desagües en el frente costero. Según reportes locales, los residentes optaron por atravesar sus vehículos sobre la calzada para impedir la circulación vehicular, un intento por evitar que el oleaje generado por el paso de rodados ingresara a sus viviendas y locales comerciales ubicados en la zona céntrica.

Inundaciones en Miramar

En Mar del Plata, el panorama fue similar y quedó documentado en numerosos videos que circulan en redes sociales. El agua se acumuló de cordón a cordón en cuestión de minutos, algo que transformó calles enteras en ríos. Las áreas más críticas se localizaron en los sectores cercanos al faro y en las zonas bajas próximas al puerto. Particularmente, el barrio denominado La Olla, situado al este de la Avenida Edison, sufrió complicaciones severas, dado que su topografía por debajo del nivel promedio facilita la recepción de grandes volúmenes de escorrentía, lo que derivó en la inundación inmediata de casas y comercios de la zona.

Inundaciones en Mar del Plata

En el acceso sur, entre el balneario Waikiki y el faro, los conductores se vieron forzados a cambiar sus recorridos habituales ante la profundidad del agua, que en varios tramos superaba la mitad de la carrocería de los vehículos. Una situación de alta complejidad se registró en la Diagonal Gascón, donde el agua estancada superó la altura de los paragolpes, ingresó a las cabinas y provocó la obstrucción irreversible de los motores, lo que dejó varados a varios automovilistas en medio de la tormenta. Ante este escenario, las autoridades de Defensa Civil del municipio confirmaron a LA NACION que los equipos técnicos mantienen el registro de los puntos más afectados tras la tormenta.

Inundaciones en Mar del Plata

La intensidad de las precipitaciones coincidió con el desarrollo del partido de fútbol entre Aldosivi y Argentinos Juniors. En el estadio, los espectadores presenciaron una escena particular, con las tribunas transformadas en cascadas debido al escurrimiento del agua desde los niveles superiores de la estructura. A pesar del temporal, el encuentro deportivo continuó desarrollándose sin interrupciones y el público permaneció en sus lugares durante todo el evento.

¡¡NI EL DILUVIO FRENA A LOS HINCHAS DE ALDOSIVI EN EL MINELLA!!



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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido previamente una alerta amarilla, la cual fue escalada a naranja para la tarde y noche. Este aviso abarca la costa de General Pueyrredón, el partido de Mar Chiquita y General Alvarado, y contempla posibles ráfagas que podrían superar los 90 km/h, granizo y actividad eléctrica frecuente. Mientras tanto, en las zonas menos comprometidas, el fenómeno fue vivido de manera distinta; cerca del centro, vecinos jóvenes optaron por utilizar kayaks, tablas de surf y planchas de telgopor para navegar por las calles inundadas, lo que transformó la emergencia en una jornada de carácter lúdico pese a la gravedad del temporal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo firmado por Darío Palavecino