Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis y lluvias fuertes este lunes 6 de abril

En el marco de la ciclogénesis, rigen alertas en la provincia de Buenos Aires-en las localidades de Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro-, con nivel amarillo por tormentas, mientras que en la Ciudad, por lluvias.

Alerta por tormentas y fuertes lluvias en Buenos Aires

En estas áreas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén acumulados de entre 60 y 120 milímetros, con picos superiores de forma puntual.