Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis y lluvias fuertes este lunes 6 de abril
Tras un fin de semana inestable y con un fuerte descenso de la temperatura, se esperan malas condiciones climáticas por 48 horas; previsiones del SMN para el arranque de la semana y cuáles serán las zonas más afectadas
El viento, un factor clave
Otro de los puntos importantes con relación a la ciclogénesis es el viento, que en este caso llegará del este. A partir del martes la jornada será aún más ventosa, con dirección que rotará al sur e intensidades en aumento, pudiendo alcanzar ráfagas de 50 a 60 kilómetros por hora en la tarde. Incluso se espera que el Río de la Plata pueda tener una crecida “moderada a fuerte”, posiblemente de intensidad similar a la que tuvo en las últimas horas, según lo registrado por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN).
Crece la expectativa para la noche
El período de mayor intensidad se espera entre la noche de este lunes y la madrugada del martes, con acumulados totales cercanos a los 50 milímetros en ese lapso.
Qué dice el SMN para las zonas en la mira
En estas áreas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén acumulados de entre 60 y 120 milímetros, con picos superiores de forma puntual.
La región más afectada
Según detalló el sitio especializado Meteored, la zona del Litoral será la región más afectada durante las próximas 72 horas por la formación de la ciclogénesis. Sin embargo, los efectos también se harán notar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Rigen varias alertas
En el marco de la ciclogénesis, rigen alertas en la provincia de Buenos Aires-en las localidades de Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro-, con nivel amarillo por tormentas, mientras que en la Ciudad, por lluvias.
En estas áreas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén acumulados de entre 60 y 120 milímetros, con picos superiores de forma puntual.
¿Qué es un ciclogénesis?
Se trata de un evento que puede provocar ráfagas de viento y hacer más persistentes las tormentas, ya que es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión que, al momento de intensificarse, puede generar fuertes vientos y mucha inestabilidad.
Tiene lugar por el desarrollo o intensificación de una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera. La ciclogénesis se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse y esto puede ocasionar los fuertes vientos. Además, la intensidad del viento puede estar acompañada de lluvias.
Ciclogénesis en curso
Según advirtió el pronóstico, el inicio de abril está marcado por la formación de una ciclogénesis, un fenómeno que provoca cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.
Lluvia intermitente
Desde la madrugada de este lunes hasta por lo menos el miércoles las condiciones se mantendrán inestables en el AMBA, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en sus previsiones
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