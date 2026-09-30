Pronóstico del tiempo: hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las lluvias no continuarían en la ciudad de Buenos Aires durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de precipitaciones es del 0% desde la tarde de este martes 29 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre.

La posibilidad de lluvia reaparece el sábado 3 por la mañana, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Para la tarde y la noche de ese día, el organismo la reduce a entre el 0% y el 10%. La imagen consultada corresponde a CABA y no muestra un pronóstico separado para las localidades del conurbano bonaerense.

Pronostico del tiempo

Cómo estará el tiempo durante la semana

Para lo que resta de este martes, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado por la tarde y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura máxima prevista es de 19°C. También se esperan ráfagas de entre 51 y 59 km/h durante la tarde y de entre 42 y 50 km/h por la noche.

El miércoles 30 se mantendría sin lluvias, con una mínima de 10°C y una máxima de 19°C. El jueves 1 de octubre tampoco se prevén precipitaciones: la temperatura oscilaría entre 11°C y 18°C, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde o noche.

Para el viernes 2, el pronóstico indica nuevamente un 0% de probabilidad de lluvia, con una mínima de 10°C y una máxima de 18°C.

Pronóstico del tiempo extendido del SMN

Cuándo podría volver a llover

La primera posibilidad de precipitaciones en el pronóstico para CABA figura para la mañana del sábado 3 de octubre, cuando el SMN estima una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Ese día se esperan 11°C de mínima y 19°C de máxima.

El domingo 4 no se prevén lluvias, mientras que el lunes 5 la probabilidad será del 0% durante la mañana y de entre el 0% y el 10% por la tarde y la noche. La máxima prevista para el lunes es de 20°C.

Cómo avanzará la ciclogénesis y dónde habrá tormentas

Según informó Meteored, el comienzo de este martes 29 de septiembre encuentra al centro y norte de la Argentina bajo una situación de marcada inestabilidad. Un frente cálido se extiende sobre el sur del Litoral y separa una masa de aire muy calurosa y húmeda ubicada más al norte de condiciones diferentes sobre el centro del territorio nacional.

A este escenario se suma una intensa corriente en chorro en niveles bajos, que se extiende desde Cuyo hacia el centro de la provincia de Buenos Aires y favorece un importante transporte de humedad desde el norte. Al mismo tiempo, un sistema de baja presión se desarrolla sobre el norte argentino, lo que refuerza la convergencia y genera un contexto propicio para el desarrollo de tormentas.

Durante este martes, las tormentas más organizadas se mantendrán principalmente sobre el sur de Brasil. Sin embargo, la inestabilidad también abarcará distintos sectores de la Argentina.

⛈️ Lluvias y #tormentas: las protagonistas en la primera parte de la semana, sobre más de la mitad del país que se mantiene en #alerta.



⚠️ Este lunes 28, entre 15-50 mm acumulados, ráfagas de hasta 60 km/h, posible granizo y frecuente actividad eléctrica sobre 13 provincias. pic.twitter.com/5577TMUGZs — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 28, 2026

En Santa Fe, especialmente en el centro y sur provincial, Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y sectores de La Pampa podrán producirse chaparrones y tormentas dispersas, con fenómenos que podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.

Otro núcleo de inestabilidad se concentrará más al norte debido a la ubicación del sistema de baja presión. En este caso, Santiago del Estero, Tucumán y Salta podrán registrar tormentas, mientras que la actividad podría alcanzar de forma más aislada al este de Formosa.