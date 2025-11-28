Pronóstico del tiempo: llega una muralla de tormentas con ráfagas de viento

Después de jornadas que alcanzaron los 40° C en varias provincias de la Argentina, noviembre se despide con fuertes tormentas y ráfagas de viento. Las previsiones del SMN marcan que la lluvia vendrá acompañada de actividad eléctrica y un leve descenso de la temperatura. Las alertas meteorológicas alcanzarían el nivel amarillo.

LN+: el SMN anticipa tormentas en diversas regiones

El inicio del abrupto cambio de temperatura tendrá lugar a orillas del Río de la Plata. Con la rotación del viento sudeste se generarán ráfagas que podrían superar los 60 km/h, marco propicio para la generación de tormentas durante la noche del viernes en la zona del AMBA.

Tanto para la Ciudad como para el norte del territorio bonaerense, lo peor llegará el sábado. Allí, además de la caída de agua habrá una intensa actividad eléctrica que podría alterar el correcto funcionamiento de los servicios básicos. Desde el SMN aclararon que, pese a lo sensible de la situación, no se avizora un gran acumulado de agua.

LN+: El pronostico del tiempo, region por region

Producto de las tormentas, la temperatura máxima durante el último finde de noviembre está prevista en alcanzar los 20° C.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

La semanita veraniega que se vivió en distintas provincias del país llega a su fin este viernes. Las proyecciones del SMN establecen que la región NOA tendrá un arranque del finde entre húmedo y cálido que, con el avance de las horas, tornará levemente un poco más fresco. Luego de jornadas que, por ejemplo en Santiago del Estero y Tucumán, tuvieron picos de 40° C, el agua llega en forma de alivio.

Para ese extremo del país, el viento se hará presente con ráfagas de hasta 50 km/h y leve actividad eléctrica.

En la zona central del país, el núcleo de las tormentas tendrá lugar en el oeste de La Pampa, una porción del sur de Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires. El SMN insistió en que para esas áreas de la Argentina rige el alerta amarilla.

Las previsiones del SMN para el finde

El Litoral también dará la nota. En ese punto del país los calores de la semana tornarán en una marcada inestabilidad durante el finde, por lo menos, hasta la medianoche del domingo.

Para la Patagonia, el comportamiento térmico desde el viernes hasta el domingo se posiciona entre los 9° y los 17° C, valores acordes a la época del año. Las lluvias y el descenso de la temperatura aparecerán con la caída del sol.

Finalmente, en el arranque de diciembre el asunto no cambiará mucho. Aunque el último mes del año trae consigo el “verano meteorológico”, se prevé que, hasta el miércoles 3, la inestabilidad sea el patrón climático dominante.