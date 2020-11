Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia (Aiepba) afirman que el número extraoficial de cierres ya superó los 50 Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

María Nöllmann
22 de noviembre de 2020

Se acerca el fin de año lectivo y la lista de los jardines de infantes y los jardines maternales de la provincia de Buenos Aires que decidieron cerrar sus puertas de manera definitiva es cada vez más larga. Según registros gubernamentales, en los últimos ocho meses cerraron 28. Sin embargo, fuentes de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia (Aiepba) afirman que el número extraoficial ya superó los 50. Cada nuevo cierre acrecienta la brecha entre la cantidad de alumnos y la cantidad de vacantes, y muchos padres temen no conseguir cupo para el ciclo lectivo 2021.

De acuerdo a información de Aiepba, el cese y la morosidad en el pago de las cuotas de jardín de infantes ronda entre el 50% y el 70%, y de maternales, entre el 70% y el 100%. Según las propietarias y las directoras de nivel inicial consultadas por LA NACION, a pesar de que ya abrieron las inscripciones para el ciclo lectivo 2021, todavía ningún padre quiso pagar la matrícula.

Cecilia, la propietaria de un jardín de infantes de Ezeiza, que prefirió resguardar su identidad y la de su establecimiento, describe la situación actual como un círculo vicioso: "Los padres no quieren pagar por adelantado la matrícula, como se hace siempre, porque no saben si se va a permitir que sus hijos vuelvan a clases desde marzo, lo cual es lógico. Pero el hecho de que no se anoten nos produce una gran incertidumbre a nosotros. ¿Cómo vamos a mantener el jardín abierto con lo endeudados que estamos y sin saber si el año que viene vamos a tener alumnos?", manifiesta.

Actualmente, solo seis de los 50 alumnos del jardín están al día con el pago de las cuotas. Debido a esto y a que ningún padre ha pagado la matrícula, Cecilia está evaluando la posibilidad de cerrar de manera definitiva en diciembre.

"Los efectos más graves de todos estos cierres se van a ver de manera clara el año que viene, cuando el sistema educativo vuelva a la normalidad", afirma Mercedes Garcés, directora del jardín Acuarela, de Olivos, que cerró de manera definitiva hace un mes. "Por ahora, muchos padres contrataron una niñera, dejaron de trabajar o consiguieron un jardín clandestino. Pero cuando quieran volver al sistema, se les va a hacer difícil conseguir lugar", prevé.

Cupos al tope

Consultados sobre esta problemática, fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia respondieron que el Estado tiene la obligación de garantizar vacantes para todos los niños que cursen el ciclo obligatorio, que incluye sala de cuatro y sala de cinco de nivel inicial, primaria y secundaria.

Sin embargo, para los voceros de Aiepba, la estructura estatal de nivel inicial no tiene el tamaño suficiente como para incorporar a todos los alumnos de los jardines de infantes y maternales privados que cerraron durante la cuarentena, dado que el nivel inicial es el sector de gestión más privatizado del sistema educativo. En la provincia hay 3478 jardines de infantes y maternales de gestión estatal y 2072 de gestión privada.

"Los cupos ya estaban al tope antes de la cuarentena. Imaginate lo que va a ser ahora, después de esta crisis", señala Adriana Echeverry, vocera de un grupo de 76 jardines de infantes y maternales privados de la región 6 de la provincia -que incluye Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre-. Este agrupación se formó durante los primeros meses de la cuarentena obligatoria con el fin de organizarse y exigirle al Gobierno provincial una ayuda económica. Actualmente se siguen reuniendo, siempre por zoom.

Según Echeverry, la ayuda recibida es escasa. "Estamos todos muy mal. Por lo que se está viendo, los maternales vamos a ser los últimos en abrir, pero si no volvemos cuanto antes, vamos a ser pocos los que logremos llegar al año que viene", expresa. Echeverry también es la representante legal del jardín maternal Rayito de Sol, en Vicente López.

La Dirección de Educación de Gestión privada (DIEGEP) de la provincia emitió el martes pasado un comunicado a través del cual habilitó la realización de actividades socioeducativas -no escolares- para los alumnos de preescolar. Para obtener la autorización, los institutos de nivel inicial deberán elaborar un protocolo y presentarlo ante las Jefaturas Regionales.

