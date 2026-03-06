Cuándo vuelve el Tren Mitre a Retiro

Los miles de pasajeros que utilizan a diario el ferrocarril Mitre tendrán que aguardar, según se estima, 15 días más para que las formaciones retomen su recorrido completo hasta la terminal de Retiro. Tras una interrupción inicial de casi 50 días, el regreso a la cabecera, previsto originalmente para el 1 de marzo, fue postergado. Según informaron desde Trenes Argentinos, el esquema operativo provisorio se mantiene vigente durante al menos las próximas dos semanas para garantizar la correcta ejecución de los protocolos de seguridad operativa antes de la normalización del servicio.

Durante este lapso de transición, los usuarios experimentan un servicio fraccionado. El ramal Tigre operará únicamente hasta la estación Belgrano C, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre continúan limitados hasta la estación Belgrano R. Esta medida se enmarca en un plan integral de modernización que se desarrolla bajo el decreto de Emergencia Ferroviaria impulsado por el Gobierno nacional con el objetivo de elevar los estándares de seguridad y eficiencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El actual cronograma de restablecimiento parcial del ferrocarril Mitre que se extiende por 15 días más Trenes Argentinos

El motivo central de esta demora radica en la complejidad técnica de las obras en el Cabín de Empalme Maldonado, donde se realiza la migración tecnológica del sistema de señalamiento. Se trata de un equipamiento crítico que no había sido renovado integralmente desde hace más de un siglo. Tal como indicaron fuentes de Trenes Argentinos en sus comunicados, este proceso de “vuelco” al nuevo sistema requiere una desconexión total del esquema previo para asegurar que las pruebas de compatibilidad y fiabilidad sean exhaustivas, para evitar cualquier riesgo operativo. Estas tareas ya alcanzaron un 88% de avance, consolidándose como una pieza fundamental para la modernización de toda la red.

La renovación ferroviaria es ambiciosa: incluye la puesta a punto de 29 kilómetros de vías en el ramal Tigre, específicamente en los tramos entre Crisólogo Larralde y Laprida, así como también entre Martín Rodríguez y Chacabuco. Además de la infraestructura de señalamiento, se ejecutaron trabajos en puentes, pasos a nivel y la sustitución de durmientes con más de cuatro décadas de uso, que obligaban históricamente a los trenes a circular a baja velocidad para prevenir descarrilamientos.

A futuro, se proyecta una reducción significativa en los tiempos de viaje: diez minutos menos hacia mitad de año y hasta 17 minutos de ahorro para finales de 2026. Para disminuir el impacto en el flujo de pasajeros una vez reiniciada la operación total, la operadora informó que los ajustes pendientes se realizarán exclusivamente en horarios nocturnos.

La necesidad de completar las pruebas de seguridad en el nuevo sistema impide el regreso de las formaciones a Retiro Fabián Marelli