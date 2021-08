Provincia de Buenos Aires: quienes no deseen combinar vacunas podrán esperar el segundo componente de la Sputnik V

Los bonaerenses que hayan recibido la primera dosis de la Sputnik V no estarán obligados a completar el esquema de vacunación con un inmunizante de otro laboratorio, sino que podrán esperar la llegada del segundo componente del desarrollo ruso, que actualmente escasea en el país. Así lo aseguró hoy el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, al anunciar que en las próximas horas se conocerían los resultados del estudio de eficacia de la combinación de fármacos que se lleva adelante en el distrito y a nivel nacional.

“Probablemente mañana podamos presentar los resultados del estudio que se hizo en Provincia y que se hizo en Capital. A partir de ese primer informe vamos a poder tomar definiciones de cómo cumplir con la aplicación del componente 2 de Sputnik, que es el que más falta y en donde hay un hueco mayor”, dijo el funcionario en diálogo con El Destape.

Recordó que en términos de seguridad ya se demostró que las combinaciones entre la Sputnik y las vacunas de AstraZeneca y Sinopharm “no tienen más complicaciones que cualquier vacuna”, por lo que de comprobarse que logran un alto nivel de eficacia se daría un “escenario óptimo”. “Que se combinen las vacunas es lo mejor, porque cuando a una persona le toca la segunda dosis y cualquier vacuna es igualmente eficaz, se gana accesibilidad y no se pierden oportunidades”, expresó.

No obstante, aclaró que la combinación de inmunizantes no será obligatoria, sino que se ofrecerá como una alternativa adicional a la ciudadanía. “Seguramente esto sea optativo: le vamos a dar la oportunidad a quien quiera vacunarse con otro componente -basado en que científicamente sabemos que tiene la misma eficacia-, y, si no, estamos esperando a que lleguen los componentes 2 de la Spunik V”, indicó.

En ese sentido, Kreplak defendió la necesidad de llevarle “tranquilidad” a la población en el marco de la campaña de vacunación que lleva adelante el Gobierno. “Me parece que hay que ser pacientes y darle al otro la oportunidad de elegir ciertas cosas, porque hay mucho temor, aunque nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo”, reflexionó, y completó: “Vamos a invitar a las persona a recibir la vacuna con lo que tengamos, de componente 2 o las combinaciones que hayan demostrado seguridad y eficacia, y el que no quiera podrá esperar”.

Al ser consultado sobre el estado del millón de dosis del segundo componente del suero ruso que ya se fabricaron a nivel nacional, explicó que aún se encuentran pendientes de aprobación, aunque se espera que su situación se dirima de forma inminente.

“El Instituto Gamaleya tiene una política de ser muy cuidadoso y hace un control de todos los lotes. Los controles tienen un tiempo mínimo, habitualmente de entre tres y cuatro semanas desde que se envía terminado de elaborar. En eso estamos, así que esperamos que en los próximos días tengamos información”, concluyó.

