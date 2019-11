Familiares de las víctimas esperan con expectativas el desarrollo final del debate. Se estima que la sentencia se conocerá a fin de mes, al cumplir tres años de la primera denuncia. Fuente: LA NACION

El juicio por los abusos sexuales y corrupción de menores en el instituto religioso Antonio Próvolo de Mendoza ingresó en la etapa final, a tres meses de su inicio. Será una semana clave donde se conocerán los alegatos de las partes; luego el tribunal se tomará hasta 15 días para dictar sentencia contra los dos curas y un jardinero del colegio, acusados de los vejámenes de los chicos sordos.

De esta manera, todo indica que la condena se conocerá al cumplirse los tres años desde que se destapó el escándalo, el 25 de noviembre del 2016. De hecho, las víctimas piden que no se estiren más los plazos, para evitar que se venza la prisión preventiva de los acusados.

Tal como contó LA NACION, el debate tuvo varias idas y vueltas, con fuertes demoras y jornadas extensas plagadas de estrategias defensivas, más allá de las complejas declaraciones de testigos a través de Cámara Gesell, que en su mayoría fueron difundidas en la sala a través de una pantalla, donde se conocieron detalles escabrosos y las atrocidades que sufrieron los menores durante su época de pupilos en la renombrada institución ubicada en Luján de Cuyo.

De acuerdo a información judicial, una veintena de menores fueron víctimas de los sacerdotes, directivos y empleados del Próvolo, por lo que son más de 10 las personas imputadas. Así, por estas horas se define el primer juicio de la megacausa, que tiene en el banquillo a los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y al jardinero Armando Gómez, arriesgando una pena de 50 años de cárcel por casi una treintena de hechos, por lo que en los próximos días se conocerán las fechas de los nuevos debates contra los demás involucrados, entre ellos, las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, además de la apodera del establecimiento, Graciela Pascual, conocida como "La Jefa", quien espera el juicio en libertad.

Según pudo saber este diario, esta semana quedarán expuestos los fundamentos de todas las partes del primer debate que arrancó el 5 de agosto, por lo que se aguarda que los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli den su veredicto antes de que se cumplan los tres años de la primera denuncia judicial, aunque la decisión podría extenderse a los primeros días de diciembre, algo que rechaza la querella para evitar que los acusados queden "libres", por el vencimiento de los plazos legales de la prisión preventiva.

Para hoy está prevista la primera parte en alegar: el Ministerio Público Fiscal, a cargo de los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana. Luego, será el turno de los abogados querellantes y finalmente la defensa oficial, en manos de Alicia Arlotta.

"Nosotros esperamos que la sentencia sea antes del 26. De lo contrario se cumplirán los tres años y deben darle la libertad. Por eso, entendemos que será sí o sí antes de esa fecha", expresó a LA NACION, Sergio Salinas, abogado de las víctimas, a través de la ONG de Derechos Humanos Xumek, quienes pedirán 50 años de prisión para los imputados. Mientras, en la puerta de los Tribunales locales, las víctimas y sus familiares han montado una guardia, expectantes del desarrollo de las instancias finales.

En tanto, desde la Justicia provincial explicaron a este diario que de no conocerse la condena antes del 25 de noviembre, no habrá inconvenientes, ya que aseguran que los plazos judiciales de la preventiva para este caso alcanzan los tres años y medio. "Estimamos que a finales de noviembre o principio de diciembre se dictará sentencia. No creemos que se estire más. Esta semana vamos a tener definidos todos los alegatos. Lo importante es que hay tiempo aún para el vencimiento de la preventiva", indicaron desde sede judicial.