¿Pueden los vacunados infectarse de coronavirus y contagiar a otra persona?

En la Argentina, el 59% de la población cuenta con dos vacunas contra el coronavirus. Tener el esquema completo de vacunación era uno de los objetivos más ansiados para poder retomar con cierta normalidad las actividades cotidianas. Sin embargo, los especialistas consultados por LA NACION afirman que no hay que dejar de lado los cuidados para así prevenir infecciones y, además, advierten que los vacunados no solo se pueden contagiar sino que también pueden transmitir el virus a otra persona.

Leda Guzzi, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explica que los vacunados tienen posibilidades de contagiarse porque, si bien las vacunas son muy efectivas para prevenir cuadros graves, no generan inmunidad a la altura de las mucosas. Por eso, agrega, se están estudiando vacunas nasales que se usarían como complemento a las vacunas intramusculares.

“Un vacunado tiene menos posibilidades de contagiarse, sobre todo si el esquema está completo, pero de todos modos sigue existiendo la posibilidad de que se genere una infección. Esto tiene que ver con que la vacunas son muy robustas para generar inmunidad humoral y celular, pero no generan inmunidad en las mucosas. Pero hay un punto importante para aclarar: muchos dicen ‘si la infección se produce igual para qué vacunarse’, pero la verdad es que, no solo te protege de un cuadro severo, sino que las vacunas sí reducen la posibilidad de contagiarse, pero no la elimina. Hay que seguir con las medidas de cuidado porque delta tiene la característica de ser altamente contagiosa porque alcanza un nivel de carga viral muy elevado”, dice la especialista.

Las cifras de la pandemia

En la Argentina los contagios están en baja desde julio. El primero de ese mes se registraron 21.117 infectados en 24 horas, mientras que ayer esa cifra fue de 1349. Esos números permitieron quitar los aforos de buena parte de las actividades a puertas cerradas y se eliminó el uso del barbijo al aire libre en casi todo el territorio nacional. Este clima de pospandemia choca con las imágenes que llegan desde Europa, en donde Alemania, que tiene al 67% de su población vacunada con dos dosis, está sufriendo números récord de contagios por la variante delta, que ya es la que más circula en la provincia y ciudad de Buenos Aires.

Las muertes también han bajado en la Argentina, aunque en la última semana aumentaron un 24%. Desde el 8 de septiembre hasta el domingo pasado, en territorio bonaerense murieron por coronavirus 414 personas; el promedio de edad, según un relevamiento de LN Data, fue de 69,6 años. Y en la ciudad, en el mismo intervalo de tiempo, fallecieron 51 personas con un promedio de 71,8 años. Para que estas cifras mejoren, los expertos siguen insistiendo en respetar las medidas de precaución y no dejarse llevar por una falsa sensación de total inmunidad.

Elena Obieta, infectóloga y miembro de la SADI, explica que se han realizado estudios que demostraron que una persona vacunada, no solo se puede contagiar, sino que, si contrae la variante delta, puede tener la misma carga viral en la nariz y garganta que una persona no vacunada. Por eso, recomiendo mantener las medidas de cuidado aunque reconoce que cierto relajamiento es “inevitable”.

“Las personas vacunadas pueden adquirir Covid-19 y pueden transmitirlo. Eso es más preocupante con la variante delta porque los que se contagian con esa variante suelen tener una alta concentración de virus en nariz y garganta. Seguramente el curso de la enfermedad de alguien que tiene el esquema completo va a ser leve, pero puede contagiar y continuar con la cadena de contagios. También es importante destacar que los anticuerpos se van lavando y por eso sería importante vacunar con terceras dosis a los que fuimos los primeros en recibir la vacuna. Por el momento es muy importante seguir con los cuidados, aunque la disminución en los cuidados parece inevitable”, argumenta Obieta.

Por su parte, Ricardo Teijeiro, infectólogo y miembro de la SADI, señala que los vacunados tienen menos posibilidades de infectarse. Aduce que una muestra de eso es que la delta ya circula de manera comunitaria en algunos distritos y no han tenido gran relevancia.

“Cuando uno está vacunado con el esquema completo, es mucho menor la posibilidad que el virus tiene para replicarse en las células. Uno se puede infectar, es cierto, pero siempre va a ser menor la posibilidad de contagiarse porque el virus va a estar controlado por los anticuerpos que genera la vacuna. De hecho, hoy la que más circula en algunos distritos es la delta y no se ven grandes repercusiones”, opina Teijeiro.