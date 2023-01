Puerto Madero: Denise Romano cantaba en la calle y la Policía la quiso desalojar, pero el público que la escuchaba lo impidió

escuchar

Este fin de semana se viralizó un video que muestra a la artista callejera Denise Romano tocando un tema de la banda inglesa Cold Play en una esquina de Puerto Madero, luego se ve a tres agentes de la Policía de la Ciudad que le dicen que no puede estar allí mientras ella llora, les contesta que vive de lo que hace, en tanto que los transeúntes aplauden y piden que se quede. “¡Qué cante, que cante!”, se escucha.

Esto ocurrió el domingo por la tarde, en la esquina de Pierina Dealessi y Azucena Villaflor, en Puerto Madero, cuando cantaba con un amplificador y una guitarra la música que tuvo una aparición en un programa de Marcelo Tinelli; tocó un tema en un recital de Ciro y Los Persas; y que tiene una gran presencia en las redes sociales, con 106.000 seguidores en Instagram, gracias a diferentes shows que realiza en la calle.

“Yo yo suelo tocar en esa esquina, a veces los sábados, viernes, voy a Palermo también. Hace muchos años que tocó en la calle y no me paro siempre en una misma esquina porque le quemás el cerebro a la gente. Tengo sentido común”, explicó a LA NACION Denise.

“En esa esquina de donde me sacó la policía, toco muchas veces, los vecinos pasan a saludarme y siempre soy bien recibida. No toco más que una hora hora y media, con un amplificador que no tiene pista, es mi voz y la guitarra”, detalló la joven.

“A los 20 minutos de tocar, ni tenía mucha gente parada, es enero y no está explotada la tarde, y viene un policía y me dice ´no podés estar acá, te estamos viendo´ y me señala una cámara. Yo le digo ´vengo acá siempre y no tengo problemas´. Siempre toco en la calle, subo los videos a mi Instagram, soy conocida por tocar en la calle. Pero ahí llama a más policías y la gente se empezó a indignar porque vinieron los otros dos, uno en patrulla y otro en cuatri, al toque”, relató.

“Vinieron medio invasivos, medio cerca y yo ahí me puse a llorar porque me dí cuenta que había perdido del día, porque no iba a poder tocar”, dijo.

“Me vi con un mal día y me puse a llorar y la gente se peleo con la policía, le preguntaban para qué tantos agentes, qué rápido que llegaron y los vecinos de ahí indignaron porque cuando hay robos parece que no son tan eficientes. Yo me quedé en el molde y la gente empezó a gritar ´que cante, cante´”, dijo Denise.

En cuanto a lo que le dijeron los agentes, dijo: “Me pidieron que me vaya o cantara demasiado bajo, pero así la gente no te escucha y no tiene sentido y me fui y perdí el día. Al día siguiente volví y canté en el Puente de la Mujer, fue un éxito”.

El uso del espacio público y la exposición

Denise explicó la angustia que pasó en ese momento y habló sobre cómo construye su futuro. “Yo con lo que junto en la calle además de pagar las cuentas, me produzco la carrera, grabo mis video clips, yo soy autora, mi idea no es estar de hippie tocando en la calle todo el día, mi idea es llenar estadios, teatros, ganarme premios, estoy en ese camino”, dijo risueña.

Denise tiene una cuenta de 106.000 seguidores en Instagram donde comparte su trabajo musical y muestra el día que canto una canción con Ciro y los Persas. Desde su canal de YouTube sube sus canciones, como “Paul no es Lennon”, video en el que se muestra con diferentes frases escritas en el cuerpo.

En tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad porteño dijeron a LA NACION que los agentes se acercaron a la joven y le pidieron que se fuera porque estaba haciendo uso indebido del espacio público, algo que se sanciona ya que infringe el artículo 83 del Código Contravencional Ciudad de Buenos Aires. Tras ello, indicaron, los oficiales se retiraron.

Al respecto, Denise dijo que sabe de esa contravención, pero que no suele tener problemas cada vez que toca en la calle. “Yo había tramitado un permiso para poder tocar, tengo entendido que no te desalojan si no te denuncian los vecinos. Pero lo que generó mucho revuelo el domingo fue la manera en que se acercaron los tres policías y cómo la gente reaccionó cuando me quisieron sacar”, explicó.

Denise se refirió al trámite que se realiza en la Ciudad para registrarse como artista callejero/a y por el cual los interesados deben “presentar su documento de identidad; realizar una actividad cultural comprendida en el universo de arte callejero, según lo especifica el Manual de Convivencia, y aceptar y cumplir las metodologías y conductas establecidas en el Manual de Convivencia”, se detalla en la página del gobierno porteño.

Además, se destaca que el permiso para poder actuar en la vía pública es otorgado por cada una de las Comunas de la Ciudad; el Ministerio de Cultura solo otorga el Registro y se encarga de enviar las solicitudes de permiso a las comunas correspondientes.

Pasado el mal momento, Denise aseguró: “Estoy sacando un disco con las canciones que toqué durante los tres años que me presenté en el subte. Cada canción tiene su propio video clip y es una estación. Son temas propios para concientizar acerca de la problemática del suicidio, los femicidios, y la esclerosis múltiple porque mi mamá sufrió esa enfermedad. Estoy haciendo un esfuerzo sola tocando en la calle, entonces yo creo que no hay mal que por bien no venga y esto pasó para darme un poco más de visibilidad”.

De hecho, ya con humor, Denise subió a su cuenta de Twitter varios posteos en los que cuenta que aprovechará la exposición ganada, para difundir su música.B

