Puerto Madero: dos personas que navegaban en un velero se desvanecieron y quedaron a la deriva durante horas

Encontraron a dos hombres descompensados este jueves en un velero que navegaba por el Río de la Plata y debieron ser rescatados. Según trascendió, permanecieron durante varias horas a la deriva sobre el agua, hasta que un grupo de personas se percató y pidió asistencia médica. La causa del desvanecimiento fue la dura ola de calor que afectó a la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.

Según informaron en TN, otras personas que estaban circulando por la zona se dieron cuenta y se acercaron a ayudarlos. Luego asistieron al lugar efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Las víctimas fueron socorridas en el lugar y no precisaron ser trasladadas al hospital.

A través de videos de la escena, que fueron difundidos por medio de redes sociales, se pudo ver a un velero que estaba estático en medio del río, sin realizar ningún movimiento. Además, las cámaras también captaron el momento en el que otras personas se acercaron para asistirlos y solicitar ayuda.

El medio Crónica aseguró que el velero quedó a la deriva durante un largo tiempo y que podrían haber pasado hasta alrededor de 20 horas desde que los navegantes se desvanecieron hasta que los servicios de emergencia les brindaron atención médica.

Este jueves, una fuerte ola de calor afectó a la Ciudad Ricardo Pristupluk

El hecho se produjo en el marco de la fuerte ola de calor que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por altas temperaturas y advirtió que podían generar un efecto “moderado a alto en la salud”. En este marcó, la máxima llegó a superar los 33°C.

A su vez, al golpe de calor se le sumó un apagón masivo que afectó a al menos 4 millones de personas en varias zonas de la Capital Federal y el conurbano. Principalmente damnificó a Palermo, Recoleta, Urquiza, Belgrano y Núñez, y se vieron interrumpidos algunos ramales de trenes y líneas de subte.