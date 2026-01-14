Los instrumentos de la NASA captaron una presencia vegetal de dimensiones continentales que une la costa de África occidental con el golfo de México. Esta formación de materia orgánica constituye un fenómeno recurrente desde el año 2011 y afecta la dinámica oceánica del Atlántico. Científicos de la Universidad del Sur de Florida supervisan el desplazamiento de esta franja marrón que acumula millones de toneladas de restos vegetales.

Qué es la franja marrón que apareció entre el océano Atlántico y África

La mancha oscura que captan los satélites corresponde a un Gran Cinturón de Sargazo, una acumulación masiva de macroalga flotante que viaja a través de las corrientes oceánicas. Este corredor biológico se extiende por miles de kilómetros y posee una composición vegetal densa que cambia su volumen según la estación.

La biomasa de sargazo alcanzó un pico histórico de 38 millones de toneladas durante mayo de 2025 captura de redes

Los registros de mayo de 2025 marcaron un pico histórico de 38 millones de toneladas de biomasa. Esa cifra eclipsó la marca anterior de 2022. En la actualidad, las mediciones de los especialistas de la Universidad del Sur de Florida estiman que la masa total ronda los 13 millones de toneladas.

El sargazo integra un grupo de algas que no requiere contacto con el lecho marino para su desarrollo. Estas plantas poseen vesículas llenas de gas que facilitan su flotabilidad en la superficie del agua. En mar abierto, la vegetación cumple un rol vital para la biodiversidad. Funciona como un refugio natural para tortugas marinas, diversos invertebrados, peces y aves.

La situación cambia cuando el volumen de la planta crece de manera desmedida. La escala del fenómeno transformó a esta franja en un problema ambiental transnacional. Los investigadores detectaron una expansión constante de la biomasa en las primaveras y veranos boreales de la última década. El movimiento de estas masas hacia el oeste resulta inevitable. Las corrientes trasladan la vegetación hacia las playas del Caribe y el litoral de Florida.

El sargazo invade las playas de Florida

Impacto ambiental y riesgos para la biodiversidad

La presencia excesiva de estas algas cerca de las playas provoca efectos nocivos en el ecosistema local. El volumen de materia orgánica dificulta la respiración y el desplazamiento de múltiples especies marinas.

Las acumulaciones masivas bloquean la luz solar y afectan el ciclo vital de los organismos costeros. Cuando el material vegetal desciende hacia las profundidades, sofoca los arrecifes de coral y destruye las praderas de pastos marinos de forma irreversible.

La descomposición de la planta en la arena genera complicaciones adicionales. El proceso de degradación libera sulfuro de hidrógeno, un gas que emana un olor fuerte similar al de los huevos descompuestos. Este fenómeno perjudica la salud de la ecología marina y daña la actividad económica vinculada al turismo.

La descomposición de las algas en la costa libera gas de sulfuro de hidrógeno con un aroma similar al huevo podrido

El impacto llega a los sectores hoteleros y gastronómicos de las zonas afectadas. La degradación del paisaje natural reduce la afluencia de visitantes en destinos turísticos del Caribe y el sur de Estados Unidos. Los costos para mitigar los daños ambientales se incrementan ante cada nueva proliferación masiva. La acumulación de algas altera la calidad del agua y modifica la química del entorno costero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.